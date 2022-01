CSOK 2022: minden egy helyen, ezek a milliós támogatások várnak rád idén

CSOK, falusi CSOK, babaváró hitel és támogatás, hitelelengedés, illetékmentesség, áfa-visszaigénylés, otthonfelújítási támogatás, autóvásárlási támogatás, zöldhitel, CSOK-hitel: ismerősen csengenek ezek a fogalmak a gyermekesek számára, de vajon milyen szabályokkal igényelhetők a milliós nagyságrendű, akár vissza nem térítendő támogatások 2022-ben? Cikkünkben most a CSOK 2022-es szabályait foglaljuk össze.

CSOK igénylés 2022

Idén is igényelhető a bankoknál a legnépszerűbb vissza nem térítendő támogatási forma, a 2015-ben bevezetett és jelenlegi formájában 2016-ban elindított családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) azok számára, akik másik ingatlanba költöznek (legyen az új építésű vagy használt lakás), illetve ingatlant bővítenek, amennyiben gyermekkel rendelkeznek vagy új gyermeket vállalnak. Cikkünk a családtámogatások közül a „normál” CSOK-ra vonatkozik, a falusi CSOK 2022-es feltételeivel és a 3%-os kamattámogatott CSOK-hitel feltételeivel csak röviden foglalkozunk, későbbi egy-egy cikkünkben tárgyaljuk ezeket részletesebben. A közelmúlt óta állami családtámogatási kalkulátor is segíti az eligazodást.

A CSOK összege: CSOK használt lakásra, CSOK új lakásra

Az alábbi táblázatnak megfelelően

használt ingatlanba költözés (vagy bővítés) esetén egy meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 600 ezer forint, kettő meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 1,43 millió forint, három meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 2,2 millió forint, legalább négy meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 2,75 millió forint

esetén egy meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 600 ezer forint, kettő meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 1,43 millió forint, három meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 2,2 millió forint, legalább négy meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 2,75 millió forint új építésű ingatlanba költözés (vagy önálló lakás létrehozásával felérő tetőtér-ráépítés) esetén egy meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 600 ezer forint, kettő meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 2,6 millió forint, legalább három meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 10 millió forint.

A CSOK feltételei 2022: CSOK egyedülállóknak, élettársaknak, házastársaknak

Számos személyi feltétele van a CSOK igénybevételének:

előre vállalt gyermekre csak házastársak (együttes igénylőként), meglévő gyermek után viszont élettársak és egyedülállók is igényelhetik,

előre vállalt gyermekre csak olyan házaspárok igényelhetik, amelyben az egyik fél 40 évnél fiatalabb, meglévő gyermeknél nincs életkori megkötés,

magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási engedély vagy bevándorolt/letelepedett jogállás vagy menekült / oltalmazott jogállás,

magyarországi állandó lakcím,

büntetlen előélet,

köztartozásmentesség,

az igénylőt nem kötelezték a megelőző 5 évben CSOK vagy a korábbi szocpol visszafizetésére,

legalább az egyik igénylő 180 napos folyamatos tb-jogviszonnyal rendelkezik (CSOK tb-igazolás kell), amelyben maximum 30 napos megszakítás lehet (kivéve ápolási díjban részesülés esetén), és amelybe a külföldi, EGT-tagállamban végezett igazolt állás is beleszámítható (az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára 2020 júniusa óta méltányossági eljárás is biztosított),

a 10 milliós CSOK esetén 2 éves folyamatos tb-jogviszony igazolása (CSOK tb-igazolás kell), amelyben maximum 30 napos megszakítás lehet (kivéve ápolási díjban részesülés esetén), és amelybe a külföldi, EGT-tagállamban végezett igazolt állás is beleszámítható. (az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára 2020 júniusa óta méltányossági eljárás is biztosított),

a gyermeket nevelő, dolgozó nyugdíjasok is igényelhetik 2020 óta.

CSOK 1 gyerekre, CSOK 2 gyerekre, CSOK 3 gyerekre: kiskorú vagy felnőtt gyermekre, magzatra

A gyermekre vonatkozóan is vannak bőven feltételek:

gyermeknek számít a magzat vagy ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően,

gyermeknek számít a vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermek, aki a 25. életévét még nem töltötte be,

gyermeknek számít a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességűnek minősülő gyermek, ha ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

új építésű ingatlannál három, használtnál két gyermek vállalható előre (megelőlegezett CSOK),

egy gyermek vállalását 4 év, kettőét 8 év, háromét 10 év alatt kell teljesíteni, de a járványügyi veszélyhelyzet miatt az időközben lejáró határidőket 2022. június 30-áig meghosszabbították,

2022-től csak akkor kaphat a család CSOK-ot másodszor is vállalt gyermekre, ha az első alkalommal vállalt gyermekek megszülettek, vagy ha meg nem született gyermek után kapott támogatást a család maradéktalanul visszafizette az állam felé.

CSOK használt lakásra, új lakásra: az ingatlan és a bentlakás feltételei

Nem mindegy, milyen ingatlanba milyen hosszú időre költözünk a CSOK-kal:

használt ingatlan és új építésű lakás esetén 1 gyermeknél a 40, 2 gyermeknél az 50, 3, gyermeknél a 60, 4 gyermeknél a 70 négyzetmétert el kell érnie az ingatlannak,

új építésű családi ház esetén 1 gyermeknél 70, 2 gyermeknél 80, legalább 3 gyermeknél 90 négyzetméter az elvárás,

12 m2-es szobával, fürdővel, WC-vel, közműves villamos energia szolgáltatással, egyedi fűtéssel mindenképpen rendelkeznie kell,

a szennyvízelvezetés (amennyiben nem közműves, akkor egyedileg) megoldott és ha nincs közműves ivóvíz, akkor legalább ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kúttal rendelkezik,

a folyósítást követően 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a bent lakást,

a CSOK-kal vásárolt vagy épített ingatlanban 10 évig életvitelszerűen kell élni,

utóbbi alól kivétel, ha a gyermek a tanulmányai miatt ideiglenesen máshol él, vagy a család valamelyik tagját egészségügyi intézményben kezelik, vagy az igénylő munkavállalás miatt legfeljebb 5 évig lehet életvitelszerűen másik településen tartózkodik, vagy közeli hozzátartozót ápol, és emiatt van távol, vagy letöltendő szabadságvesztését tölti, vagy a kiskorú gyermek időközben nagykorú lesz és elköltözik, vagy a már nagykorú gyermek elköltözik,

a CSOK-ot vásárlás esetén a végleges adásvételi szerződés után 180 napon belül lehet igényelni, építés (és falusi CSOK esetén bővítés) esetén pedig a használatbavételi engedély/hatósági bizonyítvány megszerzését megelőzően,

meglévő tulajdon egy vagy több másik ingatlanban nem akadály,

a támogatott lakásban házastársak, élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie,

a vételár maximum 10%-ban fizethető készpénzben,

használt lakás vásárlásnál a vételár maximum 20%-kal haladhatja meg a bank által megállapított forgalmi értéket,

építés, bővítés esetén a teljes költségvetés 70%-áról számlát kell bemutatni,

építkezés, bővítés, korszerűsítés (ez utóbbi célra csak falusi CSOK igényelhető) esetén ugyanazon célra akár kétszer is igényelhető a CSOK 2022-től. Ez akkor fordulhat elő, ha a család eredetileg igényelt támogatást, de a munkálatok során úgy döntött, hogy az eredeti kérelemhez képest több gyermek után szeretnék kihasználni a kedvezményt. A második igényléskor még nem fejeződhettek be a munkálatok, és teljesíteni kell a megnövekedett gyermekszámhoz kapcsolódó feltételeket is.

A CSOK előnye még: illetékmentesség és kétféle áfa-visszatérítés

CSOK illetékmentesség: 2021. január 1-jétől illetékmentes az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó vagy a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK) vásárolt lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése.

CSOK áfa-visszatérítés 1: 2021. január 1-je óta a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új építésű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új építésű ház vásárlása vagy építése esetén CSOK igénylése mellett áfa-visszaigénylést is lehet tenni a lakás 5%-os áfájára vonatkozóan. Összege vásárlás esetén a telekárat is tartalmazó vételár áfatartalma, építés esetén a bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség áfatartalma. Ehhez 2021. január 1. és 2022. december 31. között kiállított számla szükséges.

CSOK áfa-visszatérítés 2: sajáterős építkezés esetén a bekerülési költségek 27%-os áfája igényelhető vissza 5 millió forint erejéig, ehhez 2018. január 1. és 2022. december 31. között kiállított számla szükséges. A kétfajta áfa-visszatérítés támogatás egyszerre nem vehető igénybe.

Falusi CSOK 2022: CSOK lakásvásárlásra, CSOK felújításra, CSOK bővítésre, CSOK korszerűsítésre

A falusi CSOK témájával külön cikkben részletesebben is foglalkozunk. Jelen állás szerint a falusi CSOK korlátozott időtartam alatt, 2022. június 30-ig igényelhető tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén (települési falusi CSOK lista itt) használt lakás vásárlására és bővítésére/korszerűsítésére VAGY meglévő lakás bővítésére/korszerűsítésére. A falusi CSOK 2022 összege

használt ingatlan vásárlása és bővítése esetén egy meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 600 ezer forint, kettő meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 2,6 millió forint, legalább három meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 10 millió forint,

meglévő ingatlan bővítésére vagy korszerűsítésére a fenti összegek fele, vagyis rendre 300 ezer, 1,3 millió, illetve 5 millió forint.

CSOK-hitel 2022 és zöld CSOK 2022: 10+10 millió, 10+15 millió

CSOK-hitel 2022: a CSOK-hitellel külön cikkben részletesebben is foglalkozunk. A két gyermekkel rendelkezők 10 millió, a háromgyermekkel rendelkezők 15 millió forint erejéig kedvezményes, kamattámogatott hitel igénylésére is jogosultak, amennyiben a CSOK-ot felveszik. A gyermeket előre vállaló házaspárokra ugyanez vonatkozik. Falusi CSOK mellé ugyanezek a hitelösszegek igényelhetők, kivéve a meglévő lakás bővítésére vagy korszerűsítésére felvett félösszegeket, ezek mellé ugyanis 5, illetve 7,5 milliós CSOK-hitel igényelhető. A lakáscélú jelzáloghitelként felvehető CSOK-hitel a futamidő első 25 évében (de rövidebb futamidőre is felvehető) fix kamatozású és legfeljebb 3%-kal kamatozik, ami jóval alacsonyabb törlesztőrészletet biztosít a jellemzően bőven 5% feletti fix kamatozású piaci lakáshiteleknél.

Zöld CSOK hitel 2022: 2021 októbere óta a CSOK-hitel az MNB által újonnan elindított Zöld Otthon Programban is felvehető, amit azok igényelhetik, akik legalább BB energetikai minősítésű és legfeljebb 90 kWh/nm2/év energiafelhasználású új építésű ingatlanba költöznek. Esetükben a kamattámogatott zöldhitel 10, illetve 15 millió forint erejéig 0%-os kamatozású, az efölötti rész (összesen legfeljebb 70 millió forintig) pedig legfeljebb 2,5%-on kamatozik.

