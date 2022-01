A csúcson kell abbahagyni: nyugdíjba vonulnak a legsikeresebb lopott kártyákkal kereskedő hackerek

Bezár az egyik legnagyobb lopott bankkártyákkal kereskedő oldal a dark weben. Az üzemeltetők azt üzenték, hogy nem érdemes összeesküvés elméleteket gyártani a hirtelen távozásuk magyarázataképp, egyszerűen csak elfáradtak.

Az Elliptic Enterprise blokklánc kriminalisztikai cég vette észre, hogy az UniCC nevű bűnszervezet angol és orosz nyelven posztolt egy dark web fórumra a leállásról. Az UniCC a legnagyobb lopott kártyákkal kereskedő szervezet: 2013 óta 358 millió dollár értékben bonyolított le forgalmat, kriptoeszközök felhasználásával.

A posztban csupán arról írnak, hogy már nem fiatalok és az egészségük nem engedi meg, hogy ilyen tempóban dolgozzanak.

A bejelentést több másik nagy dark webes piac bezárása előzte meg. A korábbi piacvezető Joker's Stash körülbelül egy éve vonult vissza, a White House Market pedig októberben jelentette be, hogy bezárnak. Két tiltott kábítószer-értékesítésre szakosodott piac, a Cannazon és a Torrez sem folytatja tovább a működését.

Az ellopott kártyákat kriptoeszközökért értékesítik az online piactereken. Az Elliptic szerint a kártyákkal termékeket, illetve ajándékkártyákat lehet vásárolni, amelyeket aztán készpénzért tudnak értékesíteni. Ráadásul más kiberbűnözési tevékenység során szerzett kriptopénzeket is tisztára lehet velük mosni.

Az UniCC leállásának köze lehet a Biden-adminisztráció által szorgalmazott hadjárathoz, amely a bűnözői hackertevékenységgel való leszámolásra irányul. A legtöbb dark webes piac az utóbbi időben önként zárta be a kapuit.

Akárhogy is, új piacterek is születőben vannak. Júniusban az újonnan létrehozott All World Cards közel 3 millió kártyát kínált ingyenesen egy reklámfogás részeként.

(Bloomberg)

Címlapkép forrása: Getty Images