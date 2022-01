Szegények millióira csapott le a fintech, mára ő lett a világ legnagyobb online bankja

Pár évvel ezelőtt egy egészen formabontó pénzügyi vállalkozás indult útjára Dél-Amerikában, és rövid idő alatt óriási népszerűségre tett szert az alulbankolt rétegek körében. Ennek köszönhetően a gazdasági sajtó hamar ráaggatta a fintechre a "szegények bankja" jelzőt. A brazil Nubanknak eddig évről évre sikerült megdupláznia az ügyfélszámát, a befektetők pedig azonnal felfigyeltek az új jövevényre. Warren Buffet tavaly júniusban 500 millió dollárral szállt be a cégbe, és a decemberi IPO-t követően a részvények további 10 százalékát vette meg. A Nubank a tőzsdei bevezetéssel minden neobank versenytársát megelőzte, de a robbanásszerű növekedést produkáló üzleti modell nem mentes a kockázatoktól sem. Bemutatjuk, miben rejlik a világ legnagyobb online bankjának a varázsa, és mit árul el a bank eddigi pénzügyi teljesítménye.

A gyors növekedést komoly kockázatok árnyékolják be

A piacfelforgató bank december elején lépett a New York-i tőzsdére, és 1,6 milliárd dollár tőkét sikerült bevonnia az első nyilvános részvénykibocsátása során.

A bank legnagyobb befektetői között olyan piaci nagyágyúk is vannak, mint a Berkshire Hathaway, a Tencent és a Sequoia Capital. A Warren Buffetthez köthető Berkshire, amely júniusban 500 millió dollárral szállt be a cégbe, decemberben a részvények további 10 százalékát vette meg.

A Nubank ezzel a lépéssel kikövezte az utat a többi, IPO irányába kacsintgató neobank (Revolut, Monzo, N26) előtt, akiknek sok tanulsággal fog majd szolgálni, hogy szerepel Latin-Amerika legnagyobb - 42 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú - tőzsdén jegyzett online bankja.

A Nubank stratégiája, hogy pénzügyi szolgáltatások egyre szélesebb körét kínálja az elsősorban marginalizált társadalmi rétegekből álló ügyfélbázisának, kizárólag online csatornákon keresztül. A szegényekre építkező üzleti modell pedig, habár gyors növekedést ígér, nem mentes a kockázatoktól.

Sikertényezők:

A Nubank sikere abban rejlik, hogy Brazíliában a bankszektor magas kamatok és számlavezetési díjak mellett működik, a kiszolgálási színvonal pedig hírhedten alacsony. Emiatt az országban tömegek maradnak ki a pénzügyi szolgáltatásokból. A Nubank őket célozza meg, úgy, hogy a belépési korlátokat online csatornák alkalamzásával minimáls szintre szállította le.

Híven a szegények bankja ethoszhoz a Nubank számos termék (kártyás és a mobilos fizetések, valamint a lakossági, és az üzleti számlák) monetizálását elengedte, ami jelentős megkülönböztető tényező a helyi bankokkal szemben.

Az alulbankolt felhasználói szegmensnek legtöbbször semmi tapasztalata nincs a pénzügyi szolgáltatások terén, így esetükben az érthetőség és a felhasználhatóság lesz a döntő szempont. Erre a csoportra viszont a későbbiekben könnyű új szolgáltatásokat, akár egy teljes ökoszisztémát építeni: ha már átléptek egy bizonyos szintet a pénzügyi ismeretek terén, akár új termékekkel is meg lehet célozni őket.

A bank emberek millióinak pénzügyi adataira lát rá, azokat elemezve pedig jól optimalizált szolgáltatást tud nyújtani nekik. Ismeri a pénzügyi szokásaikat, így olyan árazást tud kialakítani, ami a jövedelmezőség fenntartása mellett, továbbra is vonzó marad.

A szolgáltatás minőségét jónak érzékelik az ügyfelek, az árak pedig változatlanul alacsonyak, amely növeli a szóbeszéden alapuló marketing hitelességét.

Kockázatok:

Az alapvetően szegényekre építő üzleti modell növekedési potenciálja még visszaüthet: az ügyfélszám gyorsan nő, de a betéti állomány is. A banknak tehát módot kell találni arra, hogy ezt a tőkét profitábilisan tudja befektetni.

A hitelállomány és így a kamatbevételek növelése módot jelenthet a jövedelmező működésre, de kérdéses, hogy ezt a marginalizált rétegekre építő stratégiával el lehet-e érni.

A Nubank Brazíliában hamarosan eléri a terjeszkedésének lélektani határát, így a fenntartható növekedés érdekében sokkal több figyelmet kell fordítani új piacok (Mexikó és Kolumbia) felé.

A Brazília kilábalása a koronavírus-járvány okozta válságból egyelőre lassú és nehézkes. A növekvő infláció és a magas kamatlábak még a bank növekedését is negatívan érinthetik.

A rivális bankok sokkal több forrással rendelkeznek a kedvezményes árak kialakításához, egy agresszív árversenyben tehát a Nubank könnyen lemaradhat, ezzel elveszítve az elsődleges versenyelőnyét.

Az emberek imádják

A Nubank az egyik mutatószám tekintetében minden más pénzügyi intézet közül kiemelkedik. Ez az NPS, vagyis net promoter score, ami egy ügyfélelégedettségi mérőszám. A Nubank Brazíliában 90, Mexikóban pedig 94 pontot ért el. Összehasonlításképp: az Egyesült Államokban a bankok átlag NPS pontszáma tavaly mindössze 35 volt, a fintecheké pedig körülbelül 70 és 80 körül mozgott. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a Nubank legtöbb ügyfele Brazíliában él, és közülük sokan a digitális bank jóvoltából jutattak hozzá életük első bankszámlájához, illetve hitelkártyájához.

TAVALY A BANK AZ ÜGYFELEINEK 80-90 SZÁZALÉKÁT HIVATALOS KAMPÁNY NÉLKÜL, CSUPÁN SZÓBESZÉDRE ALAPOZOTT MARKETINGRE TÁMASZKODVA SZEREZTE. A "MEMBER-GET MEMBER" STRATÉGIA EREDMÉNYE, HOGY A marketingköltségek a bevételek mindössze 5 százalékát teszik ki.

A mítosz részeként a Nubank igyekszik egyfajta anti-bank képet kialakítani magáról. Ez a túlárazott brazil banki szektorban talán annyira nem is nehéz, de a bank még arculati elemekkel is rájátszik, elsősorban a feltűnő, és a pénzügyi világban szokatlan lila színválasztással.

A bank ügyfeleinek többsége Brazíliában él, és ha a lassan 50 milliós ügyfélbázist összevetjük a népességszámmal, láthatjuk, hogy az ország lakosságának már több, mint a 20 százaléka rendelkezik Nubank számlával, a munkaképes korúaknak pedig majdnem a fele.

Habár a bank alulbankolt rétegekre építi a növekedései stratégiáját az azért látszik, hogy Brazíliában hamarosan eléri a terjeszkedés lélektani határát, ami után sokkal több figyelmet kell majd fordítani a másik két piacára is. Mexikóban egyelőre viszont csak 700 000 felhasználóval rendelkezik, és valószínűsíthető, hogy Kolumbiában még kevesebbel.

Pénzügyi ökoszisztéma alulbankoltaknak

A Nubank a megszokott fintech növekedési stratégiát követi. Ezek a cégek, miután egy magas minőségű, célzott szolgáltatással elég ügyfelet szereztek, elkezdik kiépíteni a termékporfóliójukat, és így a bővülő ökoszisztémát már egy sokkal szélesebb felhasználói bázisnak tudják kínálni. A Nubank egyszerű hitelkártyaszolgáltatásként indult 2014-ben, ma viszont már terebélyes kínálati portfólióval rendelkezik.

díjmentes lakossági és üzleti számla mobilapplikáción keresztül

kártyás és mobilos fizetés, díjmentesen, valós időben

betéti-és hitelkártya egyetlen Mastercard kártyába integrálva

prémium csomag, fémkártya

belépő szintű, haladó és professzionális befektetési applikáció

fedezetlen személyi hitel és BNPL

életbiztosítás

A Nubank termékkínálatának változása az ügyfélszám függvényében. Forrás: Nubank.

A Nubank szolgáltatási porfóliójának két lába: a lakossági és a kisvállalkozásokra szabott digitális platformok. Forrás: Nubank

A bank fizetési szolgáltatásait az alapvető betéti- és hitelkártya, valamint a mobilos fizetés jelentik. A felhasználók a PIX-en keresztül (a brazil központi bank által elindított fizetési rendszer, amely azonnali utalásokat tesz lehetővé) díjmentesen, valós időben utalhatnak más Nubank számlákra, és a WhatsApp Pay felhasználóknak is.

Az első termék a betéti- és hitelkártya volt, amelyet még 2014-ben indított el a Nubank. A betéti és hitel funkciókat a Nubanknál egyetlen Mastercard által kibocsátott kártya testesíti meg, amelynek használata teljesen díjmentes és az Apple, valamint a Google Pay rendszerei is támogatják. Azoknak, akik hajlandóak fizetni havonta 49 brazil realt (közel egy dollárnak megfelelő összeget), a Nubank egy prémium csomagot kínál, amely egy fémkártyát és 1 százalékos cashbacket (a bank visszafizeti a vásárlások 1 százalékát) tartalmaz.

A befektetési termékeket a bank az ügyfelek befektetési jártassága alapján két csatornán keresztül kínálja. A Nubank applikáción keresztül azoknak ajánlott a befektetés, akik még nem érzik magukat annyira otthonosan a pénzügyek világában. Számukra jó ugródeszka lehet az egyszerűsített felület és a könnyen értelmezhető befektetési termékek. Akik később kinövik az egyszerűsített megoldást, kipróbálhatják magukat a NuInvest applikációban is, amivel részvényekbe, ETF-ekbe és állampapírokba lehet fektetni, brókerdíjaktól mentesen. A professzionális kereskedők számára a Nubank egy nagy teljesítményű kereskedelmi platformot is fejleszt.

A NuInvest befektetési felülete. Forrás: Nubank

A hiteltermékek nagy része fedezetlen személyi hitel, amelynek a felvételét egy hiteldíjkalkulátor teszi transzparenssé. Az eszköz kiszámítja kamatokat, majd a visszafizetendő összeget, a hitel paramétereinek megadását követően pedig a bank azonnal elutalja a számlára a kölcsön összegét. Az első törlesztés legfeljebb 90 nap múlva esedékes, és az ügyfélnek 24 hónapja van visszafizetni a kölcsönt. Az alkalmazás algoritmusa személyre szabott kamatokat állapít meg, amelyek tovább csökkenthetők, ha az ügyfél a bankot választja a munkabér kiutalásának helyéül.

Hiteldíjkalkulátor a Nubank applikációjában. Forrás: Nubank.

Hasonlóan működik a Nubank BNPL-megoldása is, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a vásárlásaikat 12 részletben fizessék vissza.

A Nubank Brazíliában életbiztosítást is kínál, Nubank Life néven. Az életbiztosítás alapára 9 brazil real, amely tetszés szerint növelhető az ügyfél igényeihez és anyagi helyzetéhez szabva. A konstrukció pénzügyi védelmet nyújt a kedvezményezett hozzátartozóinak, a kórházi számlák és a temetés költségeinek fedezéséhez.

Hiába az emberek szeretete, egyelőre veszteséges

A bank bevételi szerkezete nem sokban tér el a hagyományos bankokétól. A bevételi forrást interchange díjak, betéti kamatok, folyószámlahitel, készpénzfelvételi díj, előfizetés, közvetítői díj, hitelkamat és biztosítási díjbevételek jelentik. A bevételek nagyobb részét, 55 százalékát a kamatbevételek teszik ki. A fennmaradó hányadot elsősorban a interchange díjak jelentik, a kisebbik részt pedig visszatérítés díja, késedelmi díjak és más életbiztosításhoz kapcsolt jutalékok jelentik.

A Nubank bevételeinek 30 százaléka származik interchange díjakból, amelyet a Nubank által kibocsátott kártyákkal zajló tranzakciók után a kártyát elfogadó bankoktól kapnak (ez elfogadó bankok pedig a kereskedőktől a kereskedői jutalék részeként szedik ezt be). A tranzakciós díjakat a kártyás fizetések során számítja fel a bank, és a vásárlás értékének körülbelül 1,1 százalékát teszi ki. A beszedett összeget a bank később megosztja a kártya kibocsátójával a Matercarddal.

A kölcsönökből és hitelkártya termékekből származó kamatbevételek mértéke egy év alatt hatalmasat nőtt, hiszen a kamatot termelő szolgáltatások volumene 2020 és 2021 között 250 százalékot nőtt, elérve az 1,4 milliárd dolláros értéket. Az ügyfélszámmal együtt a bank betéti állománya is sokat nőtt, tavaly szeptemberben elérte a 8,1 milliárd dollárt.

A Nu Holdings Ltd. mérlegszámai szeptember 30-án (millió dollár) 2020 2021 Hitelkártya-követelés 2909 4061 Egyéb ügyfélhitel 175 793 Betét 5585 8090 Saját tőke 438 1905 Mérlegfőösszeg 10154 14926 Forrás: Nubank, Portfolio

A Nubanknál aktív ügyfelenként havonta átlagosan 4,9 dollár árbevétel (akik hitelt is igényelnek, azoknál 34 dollár) keletkezik. Ez az érték évről évre növekszik, viszont még mindig csak a tizede a konkurens brazil bankoknál számított értéknek. A Nubank piaci előnye egyelőre pont abból származik, hogy a brazil bankok egekbe emelt díjaihoz képest alacsonyan áraz, így nem valószínű, hogy valaha is utoléri a versenytársait ebben a mutatóban. A bank vezetői viszont úgy gondolják, hogy ezen az értéken még lehetne javítani további termékek keresztértékesítésével, és a betéti állomány növelésével. Ha ugyanis több pénz van az ügyfelek számláján, minden bizonnyal nagyobb értékben és gyakrabban vesznek igénybe banki termékeket is.

A Nubank árbevétele a tavalyi év első kilenc hónapjában elérte a bruttó 1 milliárd dollárt, ami - mint ahogy azt már fentebb bemutattuk - nagyrészt kamatbevételekből és interchange díjakból tevődött össze. A bevétel nagy része - 607 millió dollár - kamatokból származott.

Nem csak tavaly, de a megelőző 3 évben is veszteséggel kellett számolnia a Nubanknak. Ez abból adódott, hogy - bár a bank már elérte a megfelelő méretet ahhoz, hogy a kártyás tranzakciókból származó bevételei (interchange díjak) már fedezni tudják a tranzakciós költségeket és (az egyébként alacsony) marketingköltségeket - a hitelezési üzletág még a közvetlen költségeket sem tudja fedezni.

A Nu Holdings Ltd. eredményszámai az első 3 negyedévben (millió dollár) 2020 2021 Nettó bevételek (értékvesztés előtt) 364 787 Hitelezési értékvesztés 114 281 Nettó bevételek (értékvesztés után) 251 506 Működési költségek 317 588 Adózás előtti eredmény -79 -82 Adózás utáni eredmény -64 -99 Forrás: Nubank, Portfolio

(Popular Fintech, Productmint, StartupTalky)

Címlapkép forrása: Getty Images