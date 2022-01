Új fegyverrel támad a Revolut

A Revolut jutalékmentes részvénykereskedelmi funkciót indít az Egyesült Államokban, és ezzel olyan erős helyi piaci szereplők kihívójaként kíván fellépni, mint a Robinhood brókerapp.

A cég amerikai ügyfelei körülbelül 1100 értékpapírral, valamint 200 ETF-el és töredékrészvényekkel is kereskedhetnek majd. Az alkalmazásban válogatott híranyagokat és információkat is megjelenítenek az egyes ETF-ek tíz legnagyobb holdingjával kapcsolatban, és az ügyfelek árriasztást is beállíthatnak.

A funkcióval a Revolut az Egyesült Államokban jól ismert és biztos pozícióval rendelkező szereplőkkel fog versenyre kelni, köztük a rendkívül népszerű Robinhooddal és a Cash App-pel. A piac egy másik új szereplőjével, az eToro közösségi befektetési hálózattal is felveszi majd a versenyt, amely nemrég jelentette be, hogy amerikai kínálatát a kriptoeszközök mellett részvényekkel és ETF-ekkel is bővíti.

A Revolut egyesült államokbeli ügyfelei már a bejelentés előtt is kereskedhettek kriptoeszközökkel, küldhettek pénz és bankkártyát is igényelhettek.

