Fontos könnyítést ad a kormány a boltoknak

Azok a boltok, ahol már most is van kártyaelfogadás, egyszerűsített módon is szerződhetnek a SZÉP-kártya elfogadásra, ezzel csökkenhetnek az ezzel járó adminisztratív terhek – derül ki a friss közlönyből. A kereskedőknek a szerződés kiküldése után még csak válaszolniuk sem kell, 8 nap után élesednek a megállapodások.

SZÉP-kártya a boltokban

Korábban részletesen írtunk arról, hogy 2022. február 1-jétől 2022. május 31-ig, azaz négy teljes hónapon keresztül mindegyik Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) minden alszámlájáról lehet hideg élelmiszert vásárolni, ám ehhez a boltoknak is biztosítaniuk kell a plasztik elfogadását.

2021-ben szenteste előtt egy nappal jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy idén februártól már az élelmiszerekért is fizethetünk SZÉP-kártyával. December 25-én meg is jelent az erről szóló rendelet, és később a kormány azt is tisztázta, hogy 2022. február 1-jétől 2022. május 31-ig mindegyik Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) minden alszámlájáról lehet hideg élelmiszert vásárolni. Az alszámlákat szokás SZÉP-kártya zsebeknek hívni, melyből különböző szolgáltatásokat lehet fizetni.

SZÉP-kártya elfogadó kereskedők gazdasági tevékenysége TEÁOR Gazdasági tevékenység 4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 4722 Hús-, húskészítmény kiskereskedelme 4723 Hal kiskereskedelme 4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme Forrás: Magyar Közlöny, Portfolio

Korábbi cikkünkben bemutattuk azt is, hogy a SZÉP-kártya elfogadás egyrészt nem olcsó mulatság, lényegesen drágább a normál bankkártya elfogadásnál (3,6 százalékos jutalékkal jár), másrészt adminisztratív és technikai feladatokkal is jár, így nem teljesen egyértelmű, hogy mindenkinek biztosan megéri a kártya elfogadására pénzt és időt szánnia.

Egyszerűsített szerződés

A friss közlönyben ugyanakkor egy fontos könnyítés szerepel, mely nagyban megkönnyítheti az adminisztratív terheket és a kártyaelfogadókkal történő szerződéskötést, ha az adott boltban már eddig is elfogadtak kártyát.

A közlönyben megjelent kormányrendelet szerint ugyanis a kártyaelfogadást biztosító pénzforgalmi szolgáltató, vagy a kereskedő és a pénzforgalmi szolgáltató ellenőrző befolyást gyakorló anyavállalata (mivel a SZÉP-kártya kibocsátók legtöbbször a bankok leányai) között

létrejöhet egyszerűsített módon a szerződés a SZÉP-kártya elfogadása, ha egyéb kártyás elfogadására irányuló szerződés korábban már írásban megkötésre került.

Ebben az esetben a Széchenyi Pihenőkártya elfogadására vonatkozó szerződés érvényesen létrejöhet a pénzforgalmi szolgáltató által a kereskedő számára postai úton megküldött vagy elektronikus úton elérhetővé tett szerződéses ajánlat kereskedő általi elfogadásával - olvasható a rendeletben.

További fontos kiegészítés, hogy e „szerződéses ajánlat elfogadott az ajánlat postai úton történő megküldését vagy az elektronikus úton történő elérhetővé tételt követő 8. napon abban az esetben is, ha a kereskedő a szerződést az ajánlat postai úton történő megküldését vagy az elektronikus úton történő elérhetővé tételt követő 8. napon belül írásban nem utasítja vissza”.

Ez tehát azt jelenti, hogy a kereskedők szerződhetnek elektronikus vagy postai úton is úgy,

hogy ha megkapták az ajánlatot a szolgáltatótól, azzal nem lesz semmi dolguk, nyolc napon belül válasz nélkül is úgy tekintik, hogy a szerződés létrejött.

Csak abban az esetben nem jön létre a szerződés, ha a kereskedő attól írásban eláll.

Üzleti szempontok

A SZÉP-kártya elfogadásának díja van, ezt jogszabály garantálja:

MINDEN EGYES TRANZAKCIÓ UTÁN A VÁSÁRLÁS ÉRTÉKÉNEK 3,6 SZÁZALÉKÁT (DE MINIMUM 12 FORINTOT) FIZETNEK A SZÉP-KÁRTYA ELFOGADÁSÉRT.

A SZÉP-kártya kibocsátók a forgalomra vetített 3,6 százalékos jutalékból 0,3 százalékot fizetnek a POS-terminál üzemeltetőjének, 1,8 százalékot a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványnak, 1,5 százalékot megtartanak, és a 3,6 százalékkal csökkentett forgalmi értéket utalják át a kereskedőnek.

A mintegy 2 millió darab SZÉP-kártyán becslések szerint körülbelül 300 milliárd forintnyi elkölthető összeg pihen, melyből tehát a jelenlegi tervek szerint 4 teljes hónapon keresztül költhetnek az ügyfelek hideg élelmiszerre is bármelyik zsebből. Ez egy rövid időszaknak tűnik első pillantásra, de természetesen nem kizárható, hogy az időszakot később meghosszabbítják.

2021-ben a februártól április végéig tartó négy hónapban a KSH adatai szerint 1550 milliárd forint forgalmat bonyolítottak az élelmiszer jellegű vegyeskereskedések, és további 506,5 milliárd forintos forgalmat az élelmiszer, ital, dohánykereskedés csoportba sorolt kereskedők.

EZ AZT JELENTI, HOGY HA A SZÉP-KÁRTYÁKON LÉVŐ MINDEN EGYES FORINTOT HIDEG ÉLELMISZERRE KÖLTENÉNEK EL A KÁRTYABIRTOKOSOK MÁJUS 31-IG, AKKOR A TELJES NÉGYHAVI KISKERESKEDELMI ÉLELMISZERFORGALOM KÖZEL 15 SZÁZALÉKÁRA RÚGNA A KISKERESKEDELEM SZÉP-KÁRTYA FORGALMA.

A kereskedőknek azt is érdemes számításba venniük, hogy a SZÉP-kártyás forgalom egy része biztosan kannibalizálni fogja a „normális”, azaz sima kártyás és készpénzes forgalmukat, tehát nem minden SZÉP-forint jelent majd pluszforgalmat. De számolni kell azzal is, hogy versenyhátrányt jelenthet, ha ők nem vezetik be, és emiatt a vásárlók máshol költenek, ahol SZÉP-kártyával is lehet fizetni.

A címlapkép forrása: Getty Images.