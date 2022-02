Trendforduló a hitelezésben?

A koronavírus-járvány előtt jellemző kedvező makrogazdasági helyzet és alacsony kamatkörnyezet, valamint a járvány nyomán meghozott gazdaságélénkítő intézkedések hatására a hitelezésben tapasztalható ciklikus kockázatok szintje egyelőre alacsony, de fokozatosan emelkedik több európai országban, így Magyarországon is. A hazai ingatlanárak emelkedése és a hitelállomány bővülése európai összehasonlításban is kiemelkedő volt az elmúlt években. Habár jelenleg jelentős pénzügyi stabilitási kockázatok nem láthatók, a trendek fennmaradása esetén más országokhoz hasonlóan hazánkban is már középtávon az anticiklikus tőkepuffer aktiválása lehet szükséges.

Az elmúlt években nemzetközi szinten és hazánkban is dinamikus ingatlanár-emelkedés és hitelkiáramlás volt megfigyelhető. Az ingatlanpiaci folyamatok és kockázatok alakulása szoros kapcsolatban áll a hitelpiaci rendszerkockázatok alakulásával is. Az ingatlanpiaci folyamatok, és különösen az ingatlanárak ingadozása a piaci szereplők vagyoni helyzetén és a pénzügyi intézmények hitelportfólióján keresztül jelentős hatással van a ciklikus pénzügyi rendszerkockázatok szintjére. A hazai szinten tartósan fennálló gyors ingatlanár-emelkedésre és hitelkiáramlásra tekintettel ezért érdemes áttekinteni a hazai ciklikus rendszerkockázati helyzet jelenlegi állását és az ilyen kockázatok mérséklésére alkalmazható – és 2021 során több országban effektívvé váló – anticiklikus tőkepuffer (Countercyclical Capital Buffer – CCyB) használatának lehetőségeit. A CCyB többlet tőkekövetelmény előírása útján tompítja egy esetleges pénzügyi válság negatív hitelezési hatásait. Az anticiklikus tőkepuffer-követelményt – céljának megfelelően – a ciklikus rendszerkockázatok felépülésével párhuzamosan érdemes megemelni, egy pénzügyi válság kezdetén pedig szükséges teljes mértékben vagy fokozatosan csökkenteni. A „jó időkben” megképzett addicionális tőke ilyen módon egy esetleges pénzügyi válságban keletkező banki veszteségek érdemi részét fedezheti. Ezzel a hitelintézeteknek több tőkéje áll rendelkezésre a hitelezés fenntartására, illetve a veszteségek elnyelésére anélkül, hogy egyéb, fel nem oldható tőkekövetelményt sértenének. Emellett a CCyB megképzése ciklikus fellendülés esetén a banki forrásköltségek növelése útján visszafogó hatással járhat a hitelkínálat bővülése tekintetében, mintegy „hűtve” a hitelpiacokat. Az MNB az EU-s követelményeknek megfelelően 2016. január 1-jétől alkalmazza az anticiklikus tőkepuffer keretrendszerét. A CCyB mértéke a hazai teljes kockázati kitettség 0 és 2,5 százaléka között alakulhat, de indokolt esetben akár ennél magasabb tőkepufferráta is előírható. A tőkepuffer megképzését főszabály szerint legalább egyéves felkészülési idő biztosítása mellett kell előírni, de ettől megfelelő indoklás mellett el lehet térni. A 2016 óta alacsonynak tekinthető hazai ciklikus kockázatoknak megfelelően a CCyB-ráta mértékét 0 százalékban állapította meg az MNB, amely döntését negyedévente vizsgálja felül. Ciklikus pénzügyi rendszerkockázatok alakulása az EU országaiban Az Európai Központi Bank 2021. novemberi Pénzügyi stabilitási jelentése szerint a járványt követően hosszabb távon az ingatlan- és pénzügyi piacok kockázatai, valamint a háztartási és vállalati eladósodottsággal kapcsolatos sérülékenységek arányos és ütemezett makroprudenciális szigorítást igényelhetnek. A hitelpiac ciklikus pozícióját megragadó hitel/GDP rés indikátorok már számos országban egyensúly körüli szintet jeleznek, egyes országokban (Ausztria, Németország, Franciaország, Málta és Svédország) pedig már az egyensúlyi szint feletti hitelállományok alakultak ki. A hitelezés bővülésével előretekintve is a kockázatok növekedése várható több EU-országban. A hitel/GDP-réseken kívül azonban a legtöbb ország számos további indikátor alakulását figyeli a kockázatok felmérése érdekében. Az EU országaiban jellemzően az ingatlanárak és a hitelállomány együttes növekedése figyelhető meg. A folyamatok eredményeként egyre több országban látható a hitelpiac szempontjából különösen fontos lakáspiac túlértékeltségének jelentős kockázata: Csehországban, Luxemburgban, Németországban, Ausztriában és Svédországban már 20 százalékot meghaladó mértékű becsült átlagos lakástúlértékeltség volt látható 2021. második negyedévi adatokon. Az Európai Rendszerkockázati Testület (European Systemic Risk Board – ESRB) a lakóingatlan-piacok kapcsán szinte minden tagországában legalább közepes, 5 országban pedig már magas kockázatot lát. Ennek kapcsán idén – Magyarországot is beleértve – 5 országnak figyelmeztetést és 2 országnak ajánlást címez az ESRB. Az anticiklikus tőkepuffer alkalmazása az EU-ban 2020 tavaszán a koronavírus járvány megjelenésével a legtöbb országban részben vagy teljesen kiengedték az addig felépített CCyB rátákat. A járvány gazdasági hatásainak lecsengésével azonban egyre több ország lép a 2020-as lazításokat követően a szigorítás útjára. 2022 januárjáig tizenegy EGT tagország rendelkezett pozitív (0,5-2 százalékos) CCyB rátával vagy jelentett be rátaemelést (1. táblázat). Az országok többségében az aktuális hitelpiaci helyzet nem, de a középtávú hitel- és ingatlanpiaci kilátások a preventív emelés irányába mutattak. Európában egyre elterjedtebbé válik a gyakorlat, miszerint a normál, túlfűtöttséget nem mutató időszakokban is pozitív CCyB rátát határoznak meg a hatóságok, vagy előretekintően, a ciklikus kockázatok azonnali beavatkozást nem igénylő, de jövőben várható növekedése esetén is megkezdik a felépítést. Jelenleg 5 európai ország alkalmaz ún. pozitív neutrális rátára épülő keretrendszert (Csehország, Egyesült Királyság, Észtország, Litvánia, Svédország), további 3 pedig korai felépítésre alapozó rendszert (Dánia, Írország, Norvégia). A makroprudenciális politika EU-s jogi kereteinek jelenleg zajló felülvizsgálata várhatóan még nagyobb teret fog adni ezeknek a rátameghatározási módszereknek. Hazai helyzet Magyarországon eddig nem volt indokolt pozitív CCyB-ráta előírása. A hazai GDP-hez viszonyított hitelpenetráció az egyik legalacsonyabb az EU-ban, és a hitelek kockázati jellemzői sem utalnak túlzott kockázatvállalásra. A CCyB rátamegállapítás során figyelt ciklikus rendszerkockázati indikátorok a ciklikus kockázatok egyelőre beavatkozást nem igénylő, de növekvő szintjét jelzik. A hitelezési trendek és ingatlanpiaci folyamatok alapján, valamint a gazdaság gyors helyreállása és a jelentős konjunktúra miatt középtávon azonban már megnövekedhet a ciklikus rendszerkockázatok felépülésének kockázata. Bár az alacsony hitelpenetráció miatt a hitelállomány növekedése természetes jelenség, a hosszabb időszak alatt fennálló és kiemelkedően magas hitelpiaci növekedés középtávon túlfűtöttséghez vezethet. Ez kihatással van az eszközárakra is, árbuborékok kialakulásával fenyegethet például az ingatlanpiacon, és támogathatja az infláció emelkedését. A vállalati és háztartási hitelrések fokozatos záródása a hitelállomány egyensúlyi szinthez való közeledését jelzi, a lakossági hitelállomány bővülése 2019 óta dinamikus, kétszámjegyű növekedést mutat, és a vállalati hitelállomány is kiemelkedő ütemben bővül az állami és jegybanki hitelprogramoknak köszönhetően. 2010 óta az ingatlanárak országosan mintegy kétszeresükre, Budapesten pedig közel háromszorosukra emelkedtek, a felülértékeltség kockázatának emelkedése mellett mindkettő tekintetében. Jelenleg elsősorban a kockázatok szoros nyomon követése indokolt, de a folyamatok változatlansága esetén, a járványhelyzet okozta bizonytalanság csökkenésével, a középtávú ciklikus kockázatok felépülésének megelőzése érdekében felmerülhet a makroprudenciális eszköztár alkalmazásának lehetősége is. Az MNB ezért továbbra is figyelemmel kíséri a kockázatok alakulását, és szükség esetén aktiválja az anticiklikus tőkepuffert a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Címlapkép: Getty Images