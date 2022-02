Nem fognak működni az orosz bankkártyák külföldön

Az orosz jegybank közlése szerint azok a kártyák használhatatlanná válnak a szankcionáló országokban, amelyeket a szankciós listán lévő orosz bankok bocsájtottak ki – írja a Reuters.

Az orosz jegybank ugyanakkor azt is közölte pénteken, hogy belföldön (illetve azokban az országokban, ahol nem vetnek ki szankciót az orosz bankokra), a bankkártyák működőképesek maradnak.

Mint arról beszámoltunk, a legfrissebb, szigorúbb szankciós csomagba nem került bele az orosz bankok leválasztása a nemzetközi banki üzenetküldő hálózatról, azaz a SWIFT-ről. Sajtóhírek szerint több ország, köztük Németország, Olaszország és Magyarország is ez ellen volt.

Ha az oroszokat levágnák a SWIFT nemzetközi hálózatából, azzal jelentősen lassulna, bizonytalanná válna az ország nemzetközi pénzforgalma és kereskedelme. Hiába rendelkeznek egy saját üzenetküldő rendszerrel, az a világon jóval kisebb lefedettséggel rendelkezik.

Korábbi becslések szerint az orosz gazdaságnak 5 százalékkal csökkenthet a GDP-je, ha bevetnék a szankciót ellenük. Az európai országok illetve a piaci szereplők ugyanakkor azért ódzkodnak a SWIFT-szankciótól, mert az nem csak az oroszoknak, hanem Európának is több ponton is fájna, károkat okozna. Erről részletesen ebben a cikkünkben írtunk, a lényeg, hogy egyrészt több ország bankszektora jelentős kitettséggel rendelkezik Oroszországban, emellett a SWIFT használatával fizetnek az oroszoknak a földgázért, kőolajért, így részben lábonlövés is lenne a szankció Európának.

