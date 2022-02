Már csak Magyarországon múlik, hogy kivágják-e az oroszokat a világ pénzügyi vérkeringéséből

Reggel már beszámoltunk róla, hogy a Reuters szerint Németország és Olaszország, amely korábban fenntartásainak adott hangot az intézkedéssel kapcsolatban, már hajlik az orosz bankok SWIFT-ből történő kizárására, ezért a szankciók következő köre már tartalmazhatja ezt az intézkedést.

A csütörtöki EU-csúcsról kiszivárgó hírek szerint "többek között Németország, Olaszország, Ciprus és Magyarország" ellenezte a súlyosabb büntetőintézkedéseket, elsősorban a SWIFT-rendszerből történő kizárást. (A Politico még Ausztriát említette az óvatosabb országok között.)

A mai hírek szerint tehát az ellenzők tábora minimum zsugorodik (ha csak nem tűnt el teljesen), a korábbi hírek szerint opponáló országnak számítók közül már csak Ausztria és Magyarország új álláspontjáról nincs hír. Ciprus álláspontja azért kiemelt a kérdésben, mert az országnak nagyon erős kapcsolatai vannak a bankrendszeren keresztül Oroszországgal. (Rosszindulatúbb értelmezések szerint Ciprus bankrendszerének az ország csődje után is kiemelt ügyfelei maradtak az orosz bűnözők és oligarchák.) A ciprusi hírt az ukrán külügyminiszter is lelkesen kommentálta:

We did it. Cyprus confirmed it will not block the decision to ban Russia from SWIFT. Ukrainian diplomacy keeps working 24/7 to achieve important decisions and protect Ukraine from Russian invaders.