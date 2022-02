Figyelmeztet az EKB: az orosz invázió miatt bajban a Sberbank Europe

"A Sberbank Europe AG és leányvállalatai jelentős betétkiáramlást tapasztaltak a geopolitikai feszültségek reputációs hatásai miatt" - áll az EKB Reuters és Bloomberg cikkek által idézett közleményében.

"Ez likviditási helyzetének romlásához vezetett" - tette hozzá az Európai Központi Bank. "Nincsenek olyan intézkedések, amelyek reális eséllyel javítanák a bankcsoport és annak (bankunión belüli) leányvállalatainak helyzetét" - fogalmaz az euróövezet jegybankja. Azt is érdemes még megjegyezni, hogy az orosz állam a Sberbank Russia többségi tulajdonosa.

A Bloomberg arról számol be, hogy az EKB azok után hozta meg a döntését, hogy megállapította, hogy a közeljövőben a Sberbank Europe AG valószínűleg nem fogja tudni fizetni tartozásait vagy egyéb kötelezettségeit azok esedékességekor.

A Sberbank Europe AG csődkockázati mutatója (5 éves CDS-felára) valósággal felrobbant az elmúlt napokban.

