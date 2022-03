Végelszámolás indul a magyar Sberbanknál

Az európai szanálási hatóság végelszámolást indított a magyar Sberbank anyavállalatánál, az osztrák Sberbank Europe AG-nál. A Sberbank Magyarország Zrt. súlyos likviditási és tőkehelyzete miatt az MNB is visszavonta a hazai hitelintézet tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. Az Országos Betétbiztosítási Alap 10 napon belül 100 ezer euróig helytáll valamennyi jogosult ügyfél betéti követeléséért - jelentette be kedd éjszakai közleményében a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank egy másik levelében sajtótájékoztatót hirdetett szerdán reggel 8 órára, melynek témája: az MNB elindítja a Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolását. A március 2-án reggel esedékes eseményről a Portfolio élőben tudósít.

Indul a végelszámolás

"Az Egységes Szanálási Testület (SRB), az Európai Unió szanálási szervezetének ma esti bejelentése szerint elrendelte az ausztriai Sberbank Europe AG., a hazai Sberbank Magyarország Zrt. anyavállalatának végelszámolását. Mint ismeretes, a hazai Sberbank az orosz-ukrán válság nyomán az osztrák anyabanktól, illetve annak tulajdonosától, a – nemzetközi szankciók által sújtott - orosz Sberbanktól érkező negatív hatások miatt került súlyos fizetőképességi (likviditási) és tőkehelyzetbe" - emlékeztet az MNB közleménye.

Az anyavállalat fizetésképtelenségének kimondása nyomán előállt helyzetben

a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is határozatában visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét és kezdeményezte a bíróságon annak végelszámolását.

A jegybank a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (PSFN) jelölte ki végelszámolónak.

"Az MNB az elmúlt napokban - az ügyfelek és valamennyi érintett fél érdekeinek védelmére - kísérletet tett arra, hogy a végelszámolás helyett megnyugtatóan rendeződhessék a hazai Sberbank helyzete, ám e lépések eredménytelennek bizonyultak" - részletezte a jegybank.

Az MNB közleménye arra is kitér, hogy "az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a jogszabály által előírt 10 munkanapon belül – az adott betétes tényleges betétösszegétől függően – akár 100 ezer eurós összeghatárig (jelenlegi árfolyamon több mint 36 millió forintig) kártalanítja a biztosított követeléssel bíró betéteseket a hitelintézeti törvény alapján". "A kártalanítás a magyar Sberbanktól az OBA-nak átadott információk alapján automatikus, azt az ügyfeleknek nem kell kérelmezniük a magyar garanciaintézménynél" - tette hozzá az MNB.

Kire vonatkozik az OBA-védettség?

"Az OBA-védettség – a befektetési alap, biztosító, befektetési vállalkozás stb. kivételével – mindenkire vonatkozik. A védelem a forintban vagy devizában elhelyezett betétre is kiterjed, ideértve a folyószámlán elhelyezett összeget, a lekötött betétet, az okiratos betétet stb. és azok kamatait is. A magánszemélyek mellett a vállalkozások, egyesületek, alapítványok stb. betéteire is vonatkozik a védelem, beleértve a külföldön élőket és a külföldieket is. Az évi 500 ezer eurónál kisebb költségvetésű önkormányzatok szintén részesülnek az OBA-védelemben. Ha egy ügyfélnek több betétje van egy banknál, ezek összeadódnak a kártalanítás összeghatárának meghatározásakor, s együttesen a kifizetési limitig fizethetők ki" - részletezte közleményében az MNB.

"Az OBA a további tudnivalókról részletes tájékoztatást fog adni az ügyfeleknek. A jegybank is folyamatos tájékoztatást nyújt majd az ügyfeleknek és valamennyi érdekelt félnek a tudnivalókról. A fogyasztók a témával kapcsolatos megkereséseikre az MNB ügyfélszolgálatán és a megyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodákban írásban, telefonon vagy személyesen is kaphatnak választ".

Másokra ez nincs hatással

A mostani eseményeknek nincs hatása a hazai pénzügyi rendszer egyéb tagjaira,

amelyek – amint azt az elmúlt nyugodt időszakok is mutatták – változatlanul biztonságosan, a megszokott rendben szolgálják ki ügyfeleiket" - hangsúlyozza a jegybank.

Az Inforádió Aréna című műsorában Virág Barnabás alelnök is beszélt a Sberbank esetéről. A magyar bankpiac integráns része az európai bankpiacnak, tehát azoknak a szankciós lépéseknek, amelyek néhány nagy orosz tulajdonnal rendelkező európai bank esetében történtek az elmúlt napban vannak következményei nálunk is. Szerinte ilyen a Sperbanknak az esete és hangsúlyozta, hogy az ügyfelek érdeke az első ilyenkor.

Szerda reggel sajtótájékoztató

A szerkesztőségünknek küldött sajtómeghívó szerint szerdán reggel 8 órakor az MNB online sajtótájékoztatót tart a témában. Kandrács Csaba, Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke fog beszélni az eseményen.

Így indult

Oroszország Ukrajnába történt bevonulása után nem sokkal a nyugati hatalmak kemény büntetőintézkedésekkel reagáltak. Ezek között szerepelt, hogy több ország is célzott szankciókat hozott bizonyos orosz pénzintézetekkel szemben, így a Sberbankkal szemben is. Az orosz pénzügyi és kereskedelmi rendszerre viszont a SWIFT-rendszerből való kizárás a legnagyobb csapás. Bár a kiszivárgott hírek szerint a Sberbank nem szerepel a SWIFT-rendszerből kitiltott intézetek listáján, a katonai fejlemények és az arra adott válaszcsapás megviselte az orosz anyabankot. Az Európai Központi Bank vasárnap este kiadott közleményében azt írta, hogy a Sberbank Russia 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalat, a Sberbank Europe AG, valamint a horvát és szlovén egységei várhatóan csődbe mennek. Ez azzal függött össze, hogy a Sberbank Europe AG és leányvállalatai jelentős betétkiáramlást tapasztaltak a geopolitikai feszültségek reputációs hatásai miatt (már a korábbi napokban felrobbant az orosz bank csődkockázati mutatója).

Eközben vasárnap éjszaka az MNB bejelentette, hogy hétfőtől két bankszünnapot rendelt el a hitelintézet kérésére a magyar Sberbanknál. Ezen időszakban az ügyfelek bankkártyás tranzakciókat igen, ám számlaműveleteket nem tudtak indítani, számlájukra azonban érkezhetett pénz. A jegybank akkor azt is írta, hogy áttekintik a hitelintézet állapotát, és hangsúlyozták már akkor is, hogy a helyzet semmilyen hatással sincs a magyarországi pénzügyi intézményrendszer egyéb tagjaira.

Kedd reggel a jegybank már azt közölte, hogy a hitelintézet biztonságos működésének fenntartása érdekében március 2-től 30 napra ügyfelenként 7 millió forintban limitálta a magyarországi Sberbank által kifizethető betétek és más visszafizetendő források összegét. Február 28-ától a jegybank felügyeleti biztost is kiküldött a hitelintézethez.

A Sberbank Magyarország Váci úti bankfiókja 2022. február 28-án. A banknál a Magyar Nemzeti Bank (MNB) két bankszünnapot rendelt el a hitelintézet kérésére ettől a naptól. Ezen időszakban az ügyfelek bankkártyás tranzakciókat igen, ám számlaműveleteket nem tudnak indítani, számlájukra azonban érkezhet pénz.