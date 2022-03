A világ egyik legnagyobb biztosítási alkusza is otthagyja Oroszországot

A világ legnagyobb biztosítási alkusza bejelentette, hogy elhagyja Ororszországot, tiltakozva az ukrajnai invázió ellen

Marsh McLennan egy New York-i tőzsdén jegyzett vállalat, amely 130 országban van jelen. A cég bejelentette, hogy oroszországi üzleteinek tulajdonjogát a helyi menedzsmentre fogja átruházni, amely ezentúl önállóan működik majd. A döntés a becslések szerint több mint 100 alkalmazottat érint.

Más szolgáltató cégek, köztük a Big Four könyvvizsgáló cégei is hasonló lépéseket jelentettek be, de a nagy biztosítási brókercégek közül a Marsh számít az elsőnek.

A tágabban értelmezett biztosítási szektort figyelembe véve a cég az olasz Generali döntését követi, amely a múlt héten hagyott fel az oroszországi tevékenységével.

