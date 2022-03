Közel egymilliárd dolláros orosz kitettségről vallott a svájci nagybank

A Credit Suisse friss közleményében elárulta, hogy 848 millió svájci franknyi nettó hitelkitettsége volt Oroszország felé tavaly év végén, a szankcionált egyének felé pedig csak minimális kitettséggel bír a vagyonkezelői üzletág – számol be a hírről a Bloomberg.

A Credit Suisse tájékoztatása szerint a kitettség a befektetési banki területen derivatívákból és ügyletek finanszírozásából áll, de vannak emellett kereskedelmi hitelek, valamint lombard és egyéb hitelek is, utóbbiak a privátbanki szegmensben.

A bank azt is közölte, hogy a kereskedési és fedezeti üzletágában tapasztalható élénkülést rövid távon ellensúlyozni fogja a nagyobb hitelezési veszteségekre képzett tartalék és a tőkepiaci kibocsátások csökkenése.

Közleményükben arra is kitértek, hogy a bank orosz piackockázati kitettsége nem jelentős. A Credit Suisse-nek egy irodája van Moszkvában és mintegy 125 fő dolgozik ott vagyonkezelési és befektetési banki területen. December végével bezárólag az orosz üzletágban 195 millió franknyi nettó eszköz volt.

Ugyancsak a Credit Suisse háza tájáról hír, hogy a bank vezérének, Thomas Gottsteinnek a fizetése tavaly 43%-kal esett vissza, miután a bank az Archegos Capital és a Greensill Capital ügyén is milliárdokat bukott.

Gottstein tavaly 3,8 millió frank fizetést kapott, ami jelentős visszaesés a 2020-as javadalmazáshoz képest. A bérezési politikáért felelős biztosság ennek kapcsán azt mondta, hogy fontos hangsúlyozni a vezetők elszámolhatóságát és felelősségét is. Ennek eredményeképp az igazgatótanács tagjai is elvesztik az egyéves, változó kompenzációs csomagjukat. A teljes bónuszkeretet is mintegy harmadával csökkentették, 2 milliárd frankra.

Címlapkép: Getty Images