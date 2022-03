Remekül van a magyar Raiffeisen

Érthető az orosz-ukrán háború miatti felfokozott hangulat, de a Raiffeisen hazai leánybankját semmilyen értelemben nem érintik ennek közvetlen hatásai. A vállalati hitelpiac kilátásai mellett erről is beszélt a Portfolio-nak adott interjújában Kementzey Ferenc, a bank vállalati vezérigazgató-helyettese. A szakember szerint a kedvezményes hitelprogramokon túl az alacsonyabb kamatozású devizafinanszírozás és a meglévő forrásokból való növekedés is felértékelődik idén a vállalatoknál, amelyek számára a legnagyobb kockázatot most a megugró infláció és az energiaárak emelkedése fogja jelenteni.

Osztrák anyabankjánál beragadt betéte miatt lett inszolvens a magyar Sberbank, és a magyarországi Raiffeisent is az anyabankja, pontosabban annak jelentős orosz kitettsége miatt kezdték el félteni egyesek az elmúlt két hétben. Mit üzen az aggódóknak?

Az orosz-ukrán háborúnak és a nyomában járó gazdasági szankcióknak szerteágazó hatásai vannak a vállalatok körében, így teljesen érthető, hogy felfokozott a hangulat. Annak azonban nincs alapja, hogy orosz kitettsége miatt a Raiffeisen Bank Internationalt bárki is féltse. A legrosszabb elméleti szituációról beszélve - ami egyébként messze nem áll fenn - ha elvesztené a bankcsoport orosz, ukrán és fehérorosz leánybankját, a CET1-es tőkemegfelelése még mindig 12 százalék fölött maradna, amit a legtöbb európai bank gondolkodás nélkül aláírna. Ami pedig a valóságos helyzetet illeti: Oroszországban egyelőre jelentős betéti beáramlás történt, az orosz jegybank megemelt kamatai pedig nemcsak a stabilitást, hanem a profitabilitását is növelték a bankszektornak. Orosz leánybankunk nincs elvágva a SWIFT-től, és mi vagyunk az egyetlen nyugati bank az orosz piacon, amelyik nem egy NATO-tagállamból származik, hanem a semleges Ausztriából. A magyar Raiffeisen Bank tavaly 100 millió eurós profitot elért, rendkívül tőkeerős és likvid bank, és nincs semmilyen kitettsége Oroszország vagy Ukrajna irányába.

Önfinanszírozásunk teljeskörű, így a Raiffeisen más leánybankjaihoz hasonlóan önállóan is megállunk a lábunkon.

Néhány napig különféle csatornákon abszolút megalapozatlan rémhírek terjedtek velünk kapcsolatban, amelyek azt gondolom felháborítóak. Már a múlt hét végén rendőrségi feljelentést tettünk a rémhírterjesztőkkel szemben.

A 400 forintig is felkúszott euróárfolyam azt mutatja, hogy jelentősen csökken a nemzetközi befektetőknél a régiónk súlya. Mennyire tapasztalják a piaci partnerek óvatosságát a pénzpiaci limitek levágásán vagy a likviditásfinanszírozási költségek növekedésén keresztül?

Semmi ilyesmit nem érzékelünk, nem történt semmilyen limitcsökkentés vagy a monetáris politikai folyamatoktól elszakadó forrásköltség-emelkedés. A magyar pénz- és tőkepiac valóban kockázatosabb lett, ez a forintárfolyamból és a hozamemelkedésből is egyértelműen látszik, ami magától értetődő, hiszen közel vagyunk a konfliktushoz. Azt gondolom, hogy négy olyan tényező van, ami a következő időszakot befolyásolhatja: 1. az energiaárak alakulása, 2. a szankciók hatása az európai, illetve a magyar gazdaságra, 3. a kamatszint alakulása és 4. a devizaárfolyam alakulása. A forint jól teljesített az év elején, ami azt mutatja, hogy nem a kamatszinttel volt problémája a befektetőknek, inkább a mostani geopolitikai feszültség és a vele kapcsolatos bizonytalanság okoz hozamemelkedést és forintgyengülést.

Mennyire tartanak ügyfeleik a kedvezőtlen deviza-árfolyammozgásoktól, megnőtt-e emiatt a treasury aktivitás, és ha igen, mely termékek iránt nőtt meg a kereslet?

Vezető FX-bankként nagy forgalmat bonyolítunk, és természetesen most nagyobbat az átlagnál. Vannak, akik most már shortolják az eurót, és vannak, akik korábban lefedezték magukat. Nehéz általános megállapítást tenni, hiszen mindenki a saját pozíciójának megfelelően cselekszik. Igazából még kevés idő telt el a piaci turbulencia kezdete óta. Az exportőröknek alapvetően jó a gyenge forint, és némi kompenzációt nyújt az energia- és nyersanyagárak drágulásával szemben, de senki nem gondolja, hogy hosszú távon reális a mostani árfolyamszint.

Jelen pillanatban még egy viszonylag gyors deeszkalációval is számolni lehet,

persze egyáltalán nem biztos, hogy ez megtörténik, de ennek lehetősége is támaszt ad a forintnak.

Miközben fokozódik a nemzetközi feszültség, egy kamatemelési ciklus kellős közepén vagyunk. Mekkora mértékű hitelkereslet-visszaesést regisztráltak emiatt eddig, és számít-e a kihelyezések jelentős visszaesésére idén?

A lakosságnál egyelőre töretlen növekedést látunk, a támogatott programoknak is köszönhetően mi is dinamikusan növekszünk. A vállalati oldalon is nagyon jól indult az év, különösen a Széchenyi GO! program iránt hatalmas a kereslet, emellett az ipari beruházások is szépen alakulnak, és az ezzel kapcsolatos hitelkereslet nagyon intenzív. A kkv-szektorban is erőteljes növekedést láttunk január-februárban. Nyilván ez az év eleve kétarcú, hiszen van egy választás előtti és egy választás utáni időszak, és minderre rájött a mostani háborús bizonytalanság. Ez vélhetően lejjebb tolja majd a hitelkeresletet, az új kihelyezések egyes szegmensekben visszaeshetnek, de azzal én nem számolnék, hogy a vállalati hitelállomány egésze csökkenésbe váltana át. Nagy kérdés, mi lesz az európai energetikai szállításokkal, ez ugyanis a téli időszak előtt, nagyjából az ősz végétől nehéz helyzetbe hozhatja az ipari fogyasztókat, leginkább talán ettől tartunk most.

A megugró energiaárak és az infláció lehet az idei év nagy kihívása.

Idén és jövőre mi már 9-10 százalékos inflációval számolunk, hiszen a helyzetet csak fokozza a munkaerőköltségek, az energiaárak és a kamatok emelkedése, illetve a forintgyengülés.

Tavaly nyár óta nem érhető el a Növekedési Hitelprogram, és azóta jelentősen megnőtt a kamatkülönbség a piaci és az állami kedvezményes hitelek között. Mekkora arányban tudták átvenni az NHP helyét az egyéb programok (pl. EXIM, MFB, Széchenyi Kártya)?

Már akkor is magas volt a járvány miatt bevezetett támogatott programok aránya, amikor még nem volt ilyen nagy a kamatkülönbség, így aki csak tudta, akkor is igénybe vette őket, hiszen ezek kiemelkedően jó konstrukciók. Most inkább a kínálati oldal diktálja a tempót: a Széchenyi GO! a legkedvezőbb program, ez iránt nagyon megnőtt a kereslet, így akiknek csak lehet, megpróbáljuk ezt kínálni a kkv-szektorban. Továbbra is vannak jó programjai az Eximbanknak és az MFB-nek is, amelyek a megváltozott környezetben nagyon versenyképesek lettek. Mindezt továbbra is kiegészíti a saját forrású hitelezés, amely nem tűnt el, és a szempontjából jó hír, hogy az eurókamatok továbbra is lent vannak, igaz, ott is némi kamatemelésre számítunk. Az eurólikviditás nem korlátlan a magyar piacon, a swap ügyletek ára is nő, így itt is várható valamekkora drágulás.

Elmozdult a piaci hitelezés a devizahitelek felé a vállalati üzletágban?

Igen, akinek euróbevétele van, és euróhitelezésre kockázatilag is alkalmas, ott ez előtérbe fog kerülni, sőt, ez az elmúlt hónapokban már el is kezdődött. Mi a saját forrásainkból nemzetközi bankként euróban és forintban is tudjuk segíteni a magyar gazdaságot. Euróbevétel nélkül persze ma már nem szívesen nyújtanak a bankok euróhitelt. Mindazonáltal azt gondolom, és a Raiffeisen Banknál úgy látjuk, hogy

a gazdaság jelentős része kitett a forintkamat-emelésnek. Ez egy olyan költségtényező, ami be fog épülni a vállalat költségszerkezetébe, egyúttal inflációgerjesztő is.

A magasabb forintkamatszint miatt látnak már jelentős visszaesést a kedvezményes hitelprogramokra nem jogosult vállalatok hitelkeresletében?

Még túl korai, hogy erről érdemben beszéljünk. Meglehetősen hirtelen emelkedik a kamat, a Széchenyi GO! még tart, sokan előre bespájzoltak NKP-kötvényekből vagy idejekorán igénybe vették az NHP Hajrát, és ezeket a forrásokat használják. Ugyanakkor látunk már kereslet-visszaesést, és ebben a helyzetben a forintalapú változó kamatozású hitelt az fogja igénybe venni, aki nem tud jobbat.

Hogy látja, mi az oka, hogy a vállalatoknál jobban lekövetik a betéti kamatok a jegybanki kamatemeléseket, mint a lakosság esetében? Erősebb a vállalatokért zajló verseny a lakosságinál?

A verseny mindenhol erős, a lakossági területen is. Egy vállalatnak általában 2-3 banknál is van számlája, ez a lakosságnál kevésbé jellemző. A lakosság jóval szélesebb befektetési eszköz palettával rendelkezik, hiszen ott vannak az állampapírok, a befektetési alapok, megvannak a betétek természetes versenytársai. A vállalati oldalon eleve nagyobb összegű betétekről beszélünk általában, és szűkebb a befektetésitermék-kör, itt inkább a cash management, a kockázatkezelés, a hitel-visszafizetés, vevőoptimalizálás határozza meg a likviditáskezelés módját. A magasabb kamatszint hatására elmozdulnak a betétek irányába a vállalatok, megtartva ugyanakkor valamekkora szabad likviditást is.

A jegybanki programok kifutása ellenére szakadatlanul nő Magyarországon a vállalatok számlabetét-állománya. Várható-e, hogy mindez hamarosan beruházásokba csap át, pláne, ha kevesebb EU-pénz érkezik Magyarországra, vagy inkább tovább nőhet a vállalatok pénzügyi tartaléka?

Nem számítunk a vállalati betétállomány visszaesésére. Reménykedünk abban, hogy konszolidálódik a mostani helyzet, és túl sok beruházás sem fog elmaradni. A kamatemelkedés miatt persze mindenki próbálja felhasználni majd a saját vagy meglévő forrásait, nem pedig drága hiteleket felvenni. Lehet, hogy lesz, aki elnapolja a beruházási döntéseket, és kivár egy kicsit ebben a háborús helyzetben. Van probléma a szabad kapacitásokkal, az ellátási láncokkal is. Ugyanakkor a magyar bankrendszer likvid és tőkeerős. Az EU-források is megindulnak a mostaninál nagyobb összegben egy-két éven belül, a választások előtt ezek egy része egyelőre nemzeti forrásból ki van pótolva. Ebben a pillanatban

a pénzügyi környezet, illetve vállalati forrásszerkezet nem indokolja, hogy beruházások finanszírozása miatt aggódjunk.

Sokkal inkább az egyes vállalatok üzleti környezete, az ellátási láncok állapota és a bizalmi tényezők befolyásolhatják a beruházási döntéseket a következő időszakban.