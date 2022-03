A Sberbank digitális eszközökkel enyhítene a szankciókon

Az orosz központi bank engedélyt adott a Sberbanknak, az ország legnagyobb hitelintézetének, a digitális eszközök kibocsátására és a velük való kereskedelem lebonyolítására is.

A Sberbank platformját vállalatok vehetik igénybe, saját digitális eszközök kibocsátására, amelyekkel befektetéseket vonzhatnak be. A platformon vásárolhatnak is digitális eszközöket és tranzakciókat is végezhetnek velük. A blokkláncra épülő rendszer nem egészen egy hónap múlva élesedhet a bank tranzakciós üzletágának vezetője szerint.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szerint a Sberbank tartja az oroszországi bankbetétek túlnyomó többségét, és a pénzintézet számít az ország fő hitelezőjének is. A bank állami tulajdonban van, és jelenleg szankciók vannak érvényben ellene mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió részéről.

A múlt hónapban az orosz központi bank és piaci szereplők egy csoportja egy digitális rubel platformot tesztelt, és végrehajtották az első rubel tranzakciót orosz polgárok között. Eközben a jegybank a kriptoeszközökkel járó kockázatokra is felhívta a figyelmet, kiemelve, hogy azok illegális tevékenységek finanszírozására is felhasználhatók.

