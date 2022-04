Megérkezett az MNB bejelentése: eldőlt a szuperolcsó zöldhitel sorsa

Mai ülésén 100 milliárd forinttal emelte meg a Monetáris Tanács a Zöld Otthon Program eddigi 200 milliárd forintos keretösszegét. Ahogy várható volt, szigorítanak egy feltételen is: a finanszírozható lakásokra vonatkozó primer éves energetikai követelmény 90 kWh-ról 80 kWh-ra csökken. A magasabb minőségű zöld jelzáloglevelek térnyerése érdekében a Zöld Jelzáloglevél-vásárlási Program feltételeinek szigorításáról is döntöttek, de a részleteket a hazai jelzálogbankkal folytatott konzultáció alapján fogják kidolgozni.

A közlemény szerint az MNB fontosnak tartja, hogy a törvényi mandátumával összhangban, elsődleges célja, az árstabilitás elérése és fenntartása veszélyeztetése nélkül ösztönözze a zöld szempontok lakáshitel-piacon történő érvényesülését. A jegybank fenntarthatóságot támogató célzott programjai nem érintik a szigorító monetáris politikai irányultságot. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) zöld eszköztár-stratégiája szerint Magyarország fenntartható felzárkózása a gazdaság zöld átállásával valósulhat meg. A stratégia keretében 2021-ben elindult NHP Zöld Otthon Program (ZOP) és Zöld Jelzáloglevél-vásárlási Program a zöld lakáshitelpiac létrejöttét és a környezeti fenntarthatósági szempontok hazai lakáspiacon történő érvényesülését segítik elő.

Szigorodik a Zöld Otthon Program

Ahogy múlt heti cikkünkben beszámoltunk róla, a bankok sorra függesztették fel az elmúlt napokban a zöldhitel-kérelmek befogadását, a piac lényegében az MNB döntésére várt:

Az NHP Zöld Otthon Program 2021. októberi indulása óta több mint 135 milliárd forintnyi hitelszerződés jött létre. A bankokhoz benyújtott hitelkérelmek volumene elérte a program 200 milliárd forintos keretösszegét, ezért a Bankszövetség a ZOP folytatását kérte az MNB-től. A Zöld Otthon Hitelek iránt mutatkozó jelentős igényre és a fenntarthatósági szempontok fontosságára tekintettel a Monetáris Tanács a program keretösszegének 100 milliárd forinttal történő megemeléséről döntött. Szigorodnak ugyanakkor a finanszírozható ingatlanokra vonatkozó energetikai elvárások annak érdekében, hogy még zöldebb lakások, családi házak vásárlását, illetve építését ösztönözze a program.

A változatlanul megkövetelt BB kategória mellett az ingatlan primer energiafalhasználásának felső korlátja a jelenlegi 90 kWh/m2/év helyett 80 kWh/m2/év értékre csökken.

A program az indulása óta eltelt fél év alatt már több ezer energiahatékony ingatlan épüléséhez biztosított forrást, és így hosszabb távon is támogathatja a zöldingatlan-kínálat bővülését.

Várható volt, hogy (akár a bankok által már befogadott hitelkérelmek nagy összege miatt) az MNB megemeli a tavaly október 4-ével elindított Zöld Otthon Program eddigi 200 milliárd forintos hitelkeretét, a 100 milliárd forintos emelés azonban óvatosságot sugall. Az is várható volt, hogy az infláció elleni küzdelem jegyében szigorít az MNB a Zöld Otthon Program feltételein, így egységnyi idő alatt kevesebb új lakás finanszírozására kerülhet sor a programból.



Eldőlt ugyanakkor, hogy nem a kamatszint lesz magasabb, és nem is az általános vagy személyre vonatkozó hitelezési feltételeken szigorítanak (pl. továbbra sem kötik gyermekvállaláshoz a programot), hanem az energetikai követelményeket szigorítják tovább. Logikus a lépés, hiszen 2022 közepétől gyakorlatilag minden új lakás megfelelt volna a feltételeknek, így valamelyest szűkíti a lépés a zöldhitelre jogosult ingatlanok körét a 90 helyett 80 kWh-s feltétel alkalmazásával. A folyamatban lévő és a tervezett fejlesztésekre is hatással lehet a döntés: műszaki átgondolást igényel az érintettektől. Vélhetően a már benyújtott kérelmek alapján kötött szerződésekre nem vonatkozik döntés, csak a következő 100 milliárd forintos részre érkező hitelkérelmekre.

Szigorodik a Zöld Jelzáloglevél-vásárlási Program is

Az MNB a Zöld Jelzáloglevél-vásárlási Program felülvizsgálata során a program feltételeinek szigorításáról döntött. A Zöld Jelzáloglevél-vásárlási Program elindításának elsődleges kezdeti célkitűzése a hazai zöld jelzáloglevél-piac megteremtése és a legjobb nemzetközi gyakorlatok meghonosítása volt. A program sikeresen teljesítette indulásakor kitűzött első céljait és lefektette az új piaci szegmens hazai alapjait. A jegybanki szerepvállalás következő célja a magasabb zöld minőséget képviselő jelzáloglevelek kibocsátásának ösztönzése a program feltételeinek szigorításán keresztül. A 2022. július 1-jéig életbe lépő módosítások támogatják a legjobb piaci gyakorlatok további térnyerését, a magasabb minőségű zöld jelzáloglevelek térnyerését és a nemzetközi befektetői bizalom növelését. A módosítások részleteinek kidolgozásáról az MNB konzultációt fog folytatni a programban érintett, hazai jelzálogbankokkal.

A módosítások hatályba lépéséig az MNB felfüggeszti a jelenlegi feltételek mellett kibocsátott jelzáloglevelek vásárlását,

amely alól a már folyamatban lévő kibocsátások támogatása jelent kivételt.

A Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a Kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját. A Monetáris Tanács megítélése szerint az emelkedő másodkörös inflációs kockázatok kezelése érdekében a szigorúbb monetáris kondíciók hosszabb ideig történő fenntartása indokolt.

A fenti két program a jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül járul hozzá az MNB környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos céljainak eléréséhez. A jegybank fenntarthatóságot támogató célzott programjai nem változtatják meg a monetáris politika szigorító irányultságát - fogalmaz a jegybank közleménye.

A zöld lakáshitelek lényege 10 pontban

Legfeljebb 70 millió forinthitelösszegig, maximum 25 évre, legfeljebb fix 2,5%-os kamattal vehető igénybe egyetlen alkalommal. Legalább BB energiahatékonysági besorolású és legfeljebb 90 kWh/m2 éves primer energiaigényű újépítésű lakóingatlan megvásárlására vagy építésére vehető igénybe (a 200 milliárd forintos első keretösszeg kimerülése után ez 80 kWH/m2 primer energiaigényre csökken, vagyis szigorodik a feltétel). Az igényelheti, aki rendelkezik magyarországi lakcímmel, az ingatlan első (természetes személy) tulajdonosává válik, és vállalja, hogy a folyósítás után legalább 10 évigaz ingatlanban él, azt bérbe sem adja. A hitelnek legfeljebb négy adósa lehet, de nem kell minden adósnak tulajdonosnak lenni, de nem lehet olyan tulajdonosa az ingatlannak, aki nem adós (a gyermek tulajdonszerzése és az öröklés kivételével). A CSOK-ot igénybe vevők számára kamattámogatás vehető igénybe a hitelhez: kétgyermekesek esetén 10 millió forintig, háromgyermekesek esetén 15 millió forintig kamatmentes a hitel ("zöld CSOK-hitel"). Az adós a lakáshitel teljes összegét a hitelszerződés megkötésének napjától számított legfeljebb 4 éven (egyösszegű lehívás esetén legfeljebb 3 éven) belül hívhatja le. A kamaton felül csak folyósítási díj (legfeljebb a hitelösszeg 0,75%-a, de maximum 100 ezer forint), előtörlesztési díj (az előtörlesztett összeg legfeljebb 1%-a, de alkalmanként és szerződésenként maximum 30 ezer forint) és a harmadik fél felé fizetendő költségek (közjegyzői díj, értékbecslési díj/helyszíni szemle díja, tulajdoni lap lekérésének díja, térképmásolat díja, jelzálogjog bejegyzési, törlési díj és a hitel folyósításával összefüggő banki átutalás díja) számolhatók fel. A hitelbírálati határidő nem haladhatja meg a hitelkérelem hiánytalan befogadását követően az értékbecslés rendelkezésre állásától számított 15 munkanapot, új lakás építése esetén 25 munkanapot. A hitel forrását a Magyar Nemzeti Bank biztosítja a bankoknak jegybanki refinanszírozáskeretében 0%-os forrásköltséggel, a felszámítható kamatfelár legfeljebb 2,5%. A program október 4-ével, 200 milliárd forintos hitelkerettel indult el, amit a Monetáris Tanács tovább bővíthet.

