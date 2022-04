Elindult a Robinhood régóta várt szolgáltatása

A Robinhood Financial csütörtökön hivatalosan is elérhetővé tette a kriptopénz tárcáját, annak a több mint 2 millió ügyfélnek, akik felkerültek a digitális szolgáltatás várólistájára.

Aparna Chennapragada termékfejlesztési igazgató a Miamiban megrendezett Bitcoin 2022 konferencián tette meg a bejelentést, és az eseményen adott interjúban elmondta, hogy a szolgáltatás a vállalat kriptovilág iránti elköteleződését mutatja.

A Robinhood tárcája lehetővé teszi, hogy a felhasználók a cég kereskedési platformján kívül is interakcióba lépjenek a kriptós termékekkel például a nem-helyettesíthető tokeneket is vásárolhatnak a segítségével. A terméket először szeptemberben jelentették be, nem sokkal azután, hogy a Robinhood vezérigazgatója, Vlad Tenev a vállalat második negyedéves eredménybeszámolója során elmondta, hogy egyre nő az igény a kriptotárcák iránt az ügyfelek körében.

A Robinhood először ősszel kezdte el tesztelni a tárcát, és a visszajelzések alapján változtatásokat is eszközölt, például olyan vizualizációkkal egészítette ki, amelyek egy kriptotranzakció lépéseit magyarázzák el a felhasználóknak- mondta Chennapragada.

A jutalékmentes részvénykereskedelméről és a mémrészvények felrobbanásában játszott szerepéről ismert vállalat folyamatosan erősíti a pozícióit a kriptó területén is. A Robinhood kriptotranzakciókból származó tranzakciós bevételei azonban fel-le mozognak a digitális valuták volatilitását miatt.

A tavalyi negyedik negyedévben a kriptotranzakciók mintegy 48 millió dollár bevételt hoztak a Robinhoodnak, ami 75 százalékos csökkenést jelent a második negyedéves 233 millió dollárhoz képest. Ennek ellenére Chennapragada szerint a vállalat továbbra is "kulcsszerepet" fog játszani az iparágban. Ezt mutatja, hogy a Robinhood a tárca bevezetése mellett egy Lightning Network elnevezésű blokkláncplatformon is dolgozik, amelynek célja, hogy a bitcoin-tranzakciókat gyorsabbá és olcsóbbá tegye.

(Bloomberg)

Címlapkép forrása: Shutterstock