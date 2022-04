Kiderült, kik a világ legfiatalabb milliárdosai

Kijött a Forbes idei évi dollármilliárdos rangsora, a világ leggazdagabb embereiről és arról, hogy két magyar is felkerült a listára, ebben a cikkben számoltunk be. Mostani írásunkban azt nézzük meg, kik azok a fiatalok, akik 30 év alatti koruk ellenére már dollármilliárdosnak mondhatják magukat. Összegyűjtöttük azt is, hogy kik a világ leggazdagabb női.