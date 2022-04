Itt az OTP közgyűlése, Varga Mihály is megszólalt

Varga Mihály beszéde után Csányi Sándor értékelte a bankcsoport tavalyi eredményét. Történelmi rekord volt a tavalyi eredmény, és az is, hogy a profit 51 százaléka külföldről származott, még úgy is, hogy ebben az eredményben a megvett szlovén és albán bank számai nincsenek benne, ha nem következnek be Ukrajnában a sajnálatos események, akkor ez az arány magasabb is lehetett volna. Tavaly 18,5 százalék volt a bankcsoport megtérülése, miközben az európai bankoknál ez jellemzően 10 százalék alatti.

Eleinte ódzkodtunk az EKB stressztesztjétől, ismerte el a bankvezér, de olyan szempontból jó volt a teszt, hogy külső visszajelzést kap a bank a működéséről. A régióban a legjobban teljesített a teszten az OTP, az összes európai pénzintézet között a 12. helyet szerezte meg a bankcsoport.

A környezettudatosság is fontos a banknak, Zöld Program igazgatóságot hozott létre az OTP, amely a teljes ESG tevékenységet kontrollálja.

A leánybankokról beszélve Csányi kiemelte, hogy Szlovéniában tavaly megvette a Nova KBM-et az OTP, amivel piacvezető lett volna, de idő közben a Nova Ljubljanska Bank megvette a szlovén Sberbankot, amivel

picivel megelőzött minket, de gondolom, csak átmenetileg,

mondta Csányi Sándor.

Ukrajnában idén rekorderedményre számíthatott volna az OTP, de a növekedés idén a háború miatt megtört.