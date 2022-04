Kriptót bocsát ki az applikáció, amely a sétálásért fizet a felhasználóinak

A Sweatcoin, amely a gyaloglásért fizet a felhasználóinak egy kriptopénz kibocsátásra készül.

A brit székhelyű vállalat 64 millió regisztrált felhasználóval rendelkezik, akik a napi lépéseik rögzítésével úgynevezett sweatcoinba részesülhetnek.

Ezeket az érméket aztán jótékonysági célokra lehet felhasználni, de emellett a több mint 600 partnertől származó áruk és szolgáltatások vásárlásakor személyre szabott ajánlatokat is kaphatnak, amelyek az iPhone-tól kezdve a Tidal-előfizetésen át a jógaórákig mindent lefednek.

Most a cég felajánlja a felhasználóknak, hogy az alkalmazáson belüli sweatcoinjaikat 1:1 arányban Sweat tokenekre cseréljék. Minden felhasználó kap majd egy Sweat Walletet, amellyel a digitális pénzt akár más kriptókra is át lehet váltani

A Sweat az Ethereum rendszerére épül, és a környezetbarát Near szolgáltatását használja majd blokkláncaként, a Near Foundation pedig számos más intézményi támogató mellett pénzzel is beszáll a projektbe.

(Finextra)

Címlapkép forrása: Shutterstock