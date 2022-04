Az Erste George új megoldása ingyenessé teheti a bankolást

Portfolio 2022. április 26. 14:25

Új mobilbanki megoldásokat mutatott be az Erste Bank, amelyek a bank George appjába fognak megjelenni hamarosan. A bank célja, hogy minél több ügyfelet tereljen az online bankolás, különösen a mobilbank használata felé, ezért is vezetik be egy cseh fintech, a Moneyback szolgáltatását is, amely egy adatelemzéses technológiát alkalmazó pénzvisszatérítéses megoldás.