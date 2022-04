Összejátszhatott az oroszokkal az egyik legnagyobb kriptotőzsde

A Binance kriptotőzsde Kelet-Európáért és Oroszországért felelős regionális vezetője a Reuters információi szerint az orosz pénzügyi hírszerzés képviselőivel találkozott Moszkvában. Az orosz hatóság állítólag azt akarta elérni, hogy a Binance ügyféladatokat adjon át annak érdekében, hogy „hatékonyabban tudjanak fellépni a pénzügyi bűnözés ellen.” Mindez Gleb Klostarev igazgató által az üzlettársainak küldött üzenetekből derült ki.

Az ügyet ismerő forrás szerint ez éppen akkor történt, amikor a Rosfin pénzügyi hatóság a bebörtönzött ellenzéki politikus Alekszej Navalnij szervezete által összegyűjtött több millió dollár értékű bitcoin után nyomozott. Navalnij később elmondta, hogy a szervezete, amelyet a Vlagyimir Putyinhoz köthető politikai körök korrupciójának leleplezésére hozott létre, később felkerült a Rosfin terrorszervezeteket számontartó listájára.

Az üzenet, amelyet a Gleb Kostarev regionális igazgató az üzlettársának küldött, elárulja, hogy Kostarev teljesítette az orosz hatóságok követelését, ugyanis „nem volt más választása”. Kostarev nem válaszolt a Reuters megkeresésére, de a Binance elismerte, hogy a háború előtt gyakran folytattak tárgyalásokat orosz szabályozókkal és bűnüldöző szervekkel.

A találkozó, amelyet úgy tűnik megpróbáltak eltussolni, része volt annak a színfalak mögötti egyeztetési sorozatnak, amelyben a Binance szorosabbra kívánta fűzni a kapcsolatait az orosz kormányzati szervekkel, hogy fellendítse üzleti tevékenységét az országban. Legalábbis ez derül ki a Reuters alkalmazottakkal, volt üzleti partnerekkel és kriptós cégek vezetőivel készített interjúk anyagaiból, valamint Kosztarev által a vállalaton kívüli üzlettársaknak küldött üzenetekből.

A Binance azután is folytatta oroszországi tevékenységét, hogy a febráur 24-én kezdődő orosz inváziót követően, több külföldi cég – köztük számos fizetési szolgáltató - is korlátozta, vagy egyenesen berekesztette a helyi szolgáltatását. A Binance legnagyobb oroszországi ellenfele az EXMO.com múlt hétfőn jelentette be, hogy a továbbiakban nem szolgálja ki az oroszországi és a fehéroroszországi ügyfeleit és eladja a helyi érdekeltségét. Így rajta kívül már csak kisebb kriptotőzsdék maradtak az országban.

Changpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója, elmondta, hogy ellenzi a "a politikusok és diktátorok, által indított háborúkat", de "az emberek Ukrajnában és Oroszországban, vagyis mindkét oldalon, sokat szenvednek", tőlük pedig nem tagadhatja meg a szolgáltatást.

Ennek ellenére a nyugati szankciókat követve a Binance múlt csütörtökön bejelentette, hogy felfüggeszti a szolgáltatás nyújtását a nagyobb orosz ügyfeleknek, a cég jogi képviselői szerint pedig az orosz kormánnyal is megszakadt az aktív együttműködés. A kriptotőzsde ugyanakkor kikötötte, hogy nem hajlandó szankcionálni „milliónyi ártatlan felhasználó fiókját”, akik egyébként alternatív fizetési lehetőségeket keresnek a nyugati szankciók életbe lépését követően.

(Reuters)

Címlapkép forrása: 2022 SOPA Images via Getty Images