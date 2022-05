Szembejött a háború az OTP-vel - Most kiderül, mekkora veszteségeket okoz

Mi történik az orosz és az ukrán banknál?

Az OTP-nél most az a legizgalmasabb, hogy mi történik az orosz és az ukrán operációban. A bankcsoport egyelőre mindkét országban kitart, annak ellenére, hogy a háború miatt Ukrajnában nyilvánvalóan nem könnyű most működtetni a bankot, Oroszországban pedig a nemzetközi szankciók nehezítik a működést, ráadásul Ukrajna is felszólította a nyugati cégeket, köztük az OTP-t is arra, hogy a lehető leghamarabb hagyják el az orosz piacot, a többi kormányt és a fogyasztókat pedig arra, hogy bojkottálják ezeket a cégeket, amíg be nem szüntetik oroszországi működésüket.

Hogy mi történik az OTP-nél ebben a két operációban, azzal kapcsolatban Csányi Sándor beszélt az április közepi közgyűlésen. Az ukrán bank kapcsán Csányi Sándor akkor azt mondta, hogy az ottani helyzet az OTP stabilitását nem veszélyezteti. Tavaly az ukrán bank a bankcsoport eredményéhez 40, az orosz 38 milliárd forintot tett hozzá, ez a két eredmény a bankcsoport profitjának 15 százaléka. Mérlegfőösszegben az ukrán bank részesedése 3,6 százalék, az oroszé 2,9 százalék.

Ha mindkét bankot le kellene írni, akkor a tőkemegfelelés 150 bázisponttal csökkenne.