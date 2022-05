Erste Bank: rengeteg magyar cég most képez pénzügyi tartalékot magának

Hitelezés 2022 Jelentkezzen Ön is a Hitelezés 2022 konferenciára!

Mekkora hitelkereslet-visszaesést tapasztal a kis- és középvállalkozások körében a piaci kamatok emelkedése, az infláció és a háború okozta gazdasági bizonytalanság miatt az utóbbi hónapokban? Mely ügyfélméreteknél, ágazatoknál és hitelcéloknál tapasztalják ezt a banknál a leginkább?



A kereslet érdemi visszaesését még nem tapasztalunk, sőt az első negyedévben jelentősen bővült az új finanszírozás volumene az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Általánosságban a beruházási hiteleknél érezhető kivárás, főleg a nagyobb fejlesztések esetében, mivel

sem a beruházók, sem a kivitelezők nem tudják, hogy az alapanyagköltségek drasztikus megugrása miatt várható-e érdemi árkorrekció, és ha igen, az mennyire lesz tartós.

Ugyanakkor az ügyfelek a már megkezdett beruházásokat nem hagyják félbe, hiszen ez üzleti és finanszírozói szempontból is kockázatos lenne, így beruházási hitelre még érezhető érdemi igény. Elsősorban a támogatott konstrukciók biztosította alacsony díjaknak, kamatoknak köszönhetően sok ügyfél igényel most hitelkeretet a likviditás biztosítása, pénzügyi puffer céllal is.

Milyen magas az utóbbi hónapokban kihelyezett kkv-hiteleken belül a banknál a Széchenyi Kártya Programhoz kapcsolódó, illetve a devizahitelek aránya? Képesek-e ezek „helyettesíteni” a megemelkedett (piaci) kamatozású forinthiteleket?

Az elmúlt években a kkv-hitelpiac meghatározó részét adták a támogatott konstrukciók, így valójában az a kérdés, hogy ezen hitelek kifutásával a saját forrású termékek képesek-e a helyettesítésre, a finanszírozási igények kielégítésére. Lízingfinanszírozású eszközbeszerzéseknél már esetenként tapasztalható, hogy az ügyfelek a megemelkedett költségek miatt halasztják az eszközcserét, vagy banki finanszírozás nélkül, teljes mértékben önerőből vásárolják meg az adott eszközt. Úgy látjuk, amennyiben a jelenleg még elérhető támogatott konstrukciók kifutnak, és

HA A HELYÜKET NEM VESZIK ÁT ÚJABBAK (AKÁR CSAK CÉLZOTTAN, ÁGAZAT VAGY HITELCÉL SPECIFIKUS MÓDON), ÚGY AZ EMELKEDŐ FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGEK, A GAZDASÁGI (AKÁR TÖBB ÁTTÉTELEN KERESZTÜL HATÓ) BIZONYTALANSÁGOK MIATT A HITELKERESLET CSÖKKENÉSÉRE LEHET SZÁMÍTANI.

Ami a devizafinanszírozást illeti, az Ersténél évek óta azt az álláspontot képviseljük, hogy csak azon ügyfelek számára biztonságos a devizaalapú hitelek igénybevétele, akik működésükből fakadóan természetes devizafedezettel bírnak, vagyis bevételük az adott devizában keletkezik. Természetesen treasury szolgáltatások igénybevételével a devizakockázat kizárólagos forint árbevétel mellett is kezelhető, de a kkv-ügyfélkörben, különösen a kisvállalkozásoknál a tudatos treasury termékhasználat még nem általánosan jellemző.

Az utóbbi hónapokban relatíve a folyószámla/likviditási hitelek, a forgóeszközhitelek vagy a beruházási célú hitelek iránt magasabb a kereslet a megszokottnál, illetve a többinél? Melyek azok a fő gazdasági/piaci események, amelyek ezt az arányeltolódást tapasztalataik szerint alakítják?



Tapasztalataink szerint

a likviditási/folyószámla hitelkeretek és forgóeszköz finanszírozások iránt nőtt a kereslet, mely mögött egyértelműen az alapanyagok jelentős drágulása ál.

Ezek a helyzetek, áremelkedések mind az élelmiszeriparban, az agráriumban, illetve az ipari gyártás területén is érzékelhetőek, de természetesen a kereskedelemre is jelentős hatással vannak.

A beruházási hitelcélok között leginkább olyan energiahatékonysági fejlesztési igények jelentek meg, melyek korábban a relatív hosszú megtérülésük miatt nem voltak jellemzők, de a jelenlegi drasztikus energiaár-emelkedések miatt ezek megtérülése most jelentősen lerövidült.

Érzékelik-e a hitelképesség jelentős romlását a banknál a meglévő ügyfelek, illetve az újonnan hitelt igénylő ügyfelek körében? Emelkedett-e érdemben a nem teljesítő hitelek, illetve a visszautasított hitelkérelmek aránya?



Az elmúlt évek tudatos portfólió építésének eredményeként érdemi minőségromlásról nem beszélhetünk az érintett kkv-ügyfélkörben, de az óvatosságra mind banki, mind ügyfél oldalról szükség van.

Nem az a jó bank, amely mindig mindenre igent mond,

vagy olyan terméket ad el ügyfelének, mely nem annak épülését, fejlődését szolgálja, felelős pénzügyi partnerként néha határozott nemet kell mondanunk, és segítenünk kell az ügyfelet üzleti modelljének ismeretében alternatív megoldások kidolgozásában. Annak érdekében, hogy ügyfeleink erőforrásait is kíméljük, csak olyan ügyekben kerül sor tényleges hitelkérelem benyújtására, banki előterjesztés készítésére, melynek előkészítése során kollégáink az ügyfél tulajdonosaival, érdemi döntéshozóival sokszorosan egyeztetve annak megtérülési biztonságáról, szükségességéről megbizonyosodtak, illetve ha szükséges az üzleti terv átdolgozása, ahhoz a szükséges banki segítséget megadták. Így a ténylegesen elutasított hitelkérelmek száma nagyon alacsony.

