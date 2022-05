Egy irány van, csak lefelé - 10 ezer forint alatt az OTP

Az ukrajnai háború mély nyomokat hagyott az OTP grafikonján, miközben az orosz offenzíva előtt még 18 ezer forint felett állt a bankpapír árfolyama, az néhány nap leforgása alatt lefeleződött, és most újra a lélektani és technikai szempontból is fontos 10 ezer forintos szint alá esett.

Egyre lejjebb

Idén február elején még 18 ezer forint felett állt az OTP árfolyama, aztán az ukrajnai háború miatt néhány nap alatt lefeleződött az árfolyam, onnan egy gyors felpattanás jött, március végén újra 13 ezer forint felett állt az OTP, onnan azonban újabb lecsorgás következett, és most újra 10 ezer forint alatt áll az OTP árfolyama.

Az elmúlt napokban már flörtölt a 10 ezres szinttel az árfolyam, de ez a technikai és lélektani szempontból is fontos szint eddig megfogta az esést, ma azonban elesett a szint, az OTP árfolyama több mint 3 százalékot esett. Az első nagy beütés után is szinte milliméter pontosan 10 ezer forintig pattant vissza az árfolyam, úgy tűnik, sokan figyelhetik ezt a szintet.

Nem kiemelkedő, de átlag feletti forgalom mellett esik ma az OTP.

Általában rossz a nemzetközi befektetői hangulat, egy olyan környezetben, amikor vezető amerikai és nyugat-európai részvényindexek tudnak naponta 2-4 százalékot esni, akkor nem is túlzó az OTP esése. Általánosságban szűkül a globális likviditás a jegybankok szigorodó monetáris politikájának következtében, így olyan kockázatosabb eszközökbe, mint a részvények (így az OTP részvénye) is kevesebb tőkét allokálnak a befektetők.

Van egy általános undor a magyar eszközökkel szemben, elég csak a forint grafikonjára ránézni.

A bankcsoport nemrég tette közzé első negyedéves számait, az OTP meglepetésre veszteséges lett, amit masszív leírások és komoly céltartalékolás okozott.

Bár a menedzsment optimistának tűnt az év hátralévő részével kapcsolatban, már van olyan elemző, aki arra számít, hogy nem csak az első negyedévben, de az év egészében (-140 milliárd forint) veszteséges lesz az OTP.

A bankcsoport továbbra is kitart az orosz és az ukrán operációja mellett, ez pedig azt is jelentheti, hogy bár a két leánybank felé a kitettség elviselhető, tehát egy esetleges kivonuláskor a leírásokat elviseli a bank tőkéje, azonban ha marad a két országban, akkor tartósan pénzt égethet el a bankcsoport.

Főként az orosz kitettség okozhat tőkepiaci szempontból problémát, ugyanis lehetnek például olyan alapok, amelyek nem vásárolnak orosz kitettséggel rendelkező vállalatok részvényeiből, mint amilyen az OTP is, de egyébként is túl könnyű megcímkézni az OTP-t ukrán és orosz pecséttel, sok befektető egyszerűen gondolkodik, és inkább nem tart olyan vállalatok részvényeiből, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a háborúban álló országokhoz.

Korlátozottan használható előrejelzések

Sajnos annyira gyorsan változnak az események, hogy az elemzői várakozások, előrejelzések és célárak is nehezen használhatók, de ami látszik, azt mutatjuk:

A legfrissebb elemzésekben szereplő várakozások alapján 2022 átmeneti év lehet, a konszenzusban 193 milliárd forint profit szerepel, de nagy a szórás, van 140 milliárd forintos veszteségről és 441 milliárd forintos profitról szóló várakozás is. 2023-ra már 447, 2024-re pedig 530 milliárd forint az elemzői profitvárakozások átlaga.

A célárak átlaga jelenleg 77 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

Azt is érdemes viszont megnézni, hogy a háború kitörése óta érkezett célárak és ajánlások hogy néznek ki, ez már valamivel pontosabb képet ad arról, hogy most mit gondolnak az elemzők. A február 24 óta megjelent elemzésekben szereplő célárak átlaga 14 463, ami 46 százalékkal magasabb, mint a jelenlegi árfolyam, a legalacsonyabb célár pedig most 12 750 forint, ami 28 százalékkal magasabb, mint a mostani kurzus.

A legfrissebb elemzések alapján 4 elemző vételre, 4 tartásra, 1 pedig eladásra javasolja az OTP részvényeit.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images