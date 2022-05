Nem jött be a "legmenőbb diktátor" terve: befuccsolni látszik a világ legnagyobb bitcoinkísérlete

Súlyos esés jellemezte a héten a kriptopénzek piacát: a bitcoin árfolyama a novemberi csúcs óta több mint 50 százalékot zuhant. Ilyen piaci mozgások mellett sokan pánikba esnek, és minél előbb igyekeznek megszabadulni a befektetéseiktől. Van azonban egy kis közép-amerikai ország, amely a hét elején óriási mennyiségben vásárolt a valaha szebb napokat látott digitális eszközből. A tragikus történelmű és meglehetősen szegény ország fiatal elnöke ugyanis teljességgel a bitcoin megszállottjává vált. Annyira, hogy 2020 őszén hivatalos fizetőeszközzé tette, és egy nem túl racionálos gazdasági reform motorjává kívánta tenni. Cikkünkben utánajártunk, hogy fél évvel a törvény elfogadása után mennyire mondható sikeresnek a világ első nagyszabású "bitcoinkísérlete".

Milleniál diktátor megváltaná az országát

Salvador története hemzseg a véres konfliktusoktól és a kisebb-nagyobb gazdasági válságoktól. A 70-es évek végétől a 90-es évek elejéig tartó polgárháború és a halálosztagok évtizedes kegyetlenkedése után a legnagyobb fenyegetést az Egyesült Államokból hazatoloncolt, bűnszervezetekbe szocializálódott fiatal salvadoriak garázdálkodása jelentette. Az országot rettegésben tartó MS-13 bűnszervezet és riválisuk, a 18th Street Gang megfékezésében a legnagyobb eredményt eddig az ország élén 2019 óta regnáló Nayib Bukele érte el, részben kegyetlen rendőri fellépés, részben zárt ajtók mögötti egyezkedések útján. A salvadori elitből érkező, magát a „világ legmenőbb diktátorának” tartó Bukele a gazdaság megreformáláshoz is hasonlóan kétes eszközökkel látott hozzá:

2021-ben hivatalos fizetőeszközzé tette az extrém volatilitásról híres bitcoint.

Amikor Bukele bejelentette a bitcointörvényt, komoly ígéreteket vállalt: a kriptopénz digitalizálni fogja a gazdaságot, csökkenti majd a függőséget az amerikai dollártól, és alacsonyabb átutalási díjak mellett folyhatnak a tranzakciók.

Salvador története 2019-ben fonódott össze a bitcoinnal, amikor egy kriptoevangelista szörfös és egy helyi lakos összefogtak, hogy a kis part menti városban, El Zontéban egy kriptopénzen alapuló körforgásos gazdaságot hoznak létre. Bukele a vállalkozók által alapított Bitcoin Beachtől megihletve jelentette be 2021 szeptemberében Miamiban, hogy a bitcoinos fizetést nemzetgazdasági szinten is kiterjesztené.

Nayib Bukele az ENSZ közgyűlésén szelfizik. Forrás: Bukele twitter fiókja.

Mit jelent az, hogy a bitcoin lett a hivatalos fizetőeszköz?

Mielőtt rátérnénk a bitcoin jogi státuszára Salvadorban, érdemes először meghatározni, hogy mit is jelent, ha egy országban törvényes fizetőeszköz lesz egy pénznemből. A törvényes fizetőeszköz definícióját kutatva sokféle megközelítést találunk, ezek közül mégis érdemes kiemelni azt, amelyik az adósságtörlesztésből indul ki. A törvényes fizetőeszköz az, – legyen akár bankjegy, érme vagy esetünkben digitális eszköz – amelyet, ha felajánlanak az adósság ellentételezésére, akkor azt a hitelezőnek kötelessége elfogadni. Ez egy széles körben elfogadott és alkalmazott megközelítés, elég, ha csak felidézzük az amerikai dollár bankjegyeinek hátulján feltüntetett sorokat: „Ez a bankjegy törvényes fizetőeszközként használható minden köz- és magánadósság törlesztésére.”

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden gazdasági szereplőnek automatikus el is kellene fogadnia a törvényes fizetőeszközként kijelölt pénzt azt értékesített termékeiért vagy a szolgáltatásért cserébe.

A salvadori bitcointörvény szövege éppen azért volt nagyon félrevezető, mert minden lehetséges értelmezés szerint törvényileg is kötelezte volna a helyi vállalkozásokat a kriptopénz elfogadására. A nemzetközi közvélemény kellő szkepszissel fogadta a hírt, hiszen ez még Bukelétől is radikális lépés lett volna. Kezdetben széles körű elégedetlenség fogadta a törvényt, és országszerte tüntetések bontakoztak ki. Az elégedetlen csoportok felszólították a kormányt, hogy vonja vissza a vállalkozások számára igencsak súlyos jogfosztásnak minősülő, a pénzügyi autonómia egyértelmű csorbítására irányuló intézkedést. Bukele később meghátrált és bejelentette, hogy a törvény

nem kötelezi a vállalkozásokat a bitcoin elfogadásásra.

Fontos megjegyezni, hogy nem a bitcoin az egyetlen hivatalos fizetőeszköz az országban. Salvador 2001-ben váltott át a korábbi hivatalos pénznem (colon) kudarca után az amerikai dollárra.

A Chivo

A bitcointranzakció meglehetősen lassú és drága művelet, amely jelentős technikai felkészültséget igényel. Ahhoz, hogy skálázható legyen, tehát egy egész ország kényelemesen és alacsony költségek mellett tudja használni, kriptotárcára van szükség. A salvadori kormány is ilyesmiben gondolkodott, a végeredmény pedig leginkább a Venmo vagy a Paypal pénzküldő alkalmazásaira hasonlít. Természetesen bitcoin és persze dollár kezelésére alkalmas. Utóbbi a bitcointörvény után is az ország hivatalos fizetőeszköze maradt.

A bitcoin- és dollártranzakciókat (valójában dollárhoz kötött stablecoin, amelyről később még lesz szó) lehetővé tevő tárca a Chivo nevet kapta (spanyolul kecskét, de a salvadori szlengben menőt is jelent). Az alkalmazást jelentős számban töltötték le a helyi polgárok, annak ellenére, hogy stabil fejlesztésnek egyáltalán nem mondható.

A Chivóval egyébként több salvadori kriptoevangelistának is ideológiai kifogásai vannak. Szerintük a Chivo - amely egy úgynevezett custodial típusú tárca - tulajdonképpen nem különbözik a bankszámlától, hiszen a felhasználók nem rendelkezhetnek maximálisan a rajta tárolt bitcoin felett. A felhasználóknak ugyanis kétféle kulcsra van szükségük ahhoz, hogy hozzáférhessenek a bitcoin vagyonukhoz. Rendelkezniük kell egy nyilvános kulccsal, amely hozzárendeli őket a bitcoin-állományukhoz, és egy privát kulccsal, amellyel ténylegesen hozzáférhetnek a pénzükhöz. Ha azonban az utóbbit elvesztik, vagy elfelejtik, akkor a vagyonuknak is oda. Egy országos bevezetés esetén ez komoly kockázatot jelent, amelyet úgy lehet kezelni,

ha a privát kulcs felett egy harmadik fél őrködik.

Az igazán puritán kriptósok szerint azonban mindez ellentmond a kriptopénzek legnagyobb ígéretének: a teljes decentralizációnak. Egy állami bevezetés esetén teljesen érthető, hogy a biztonság érdekében miért van szükség „kulcsőrökre", a kriptósok viszont úgy gondolják, hogy privát kulcs nélkül a bitcoint nem a felhasználó, hanem a harmadik fél birtokolja. A Chivo esetében ráadásul egy olyan magáncégről beszélhetünk, amelynek a 99 százaléka egy állami vállalat tulajdonában van.

Chivo ATM előtt. Forrás: Emerson Flores/APHOTOGRAFIA/Getty Images

A kormány ugyan nem árulta el, hogy mely vállalatok állnak a fejlesztések mögött, de a Rest of the Worldnek sikerült beszélnie olyan amerikai magáncégek képviselőivel, amelyek részt vettek a rolloutban. A projekt oroszlánrészét az Athena Bitcoin vitte, amelyik Bitcoin-ATM-eket, a Chivo tárca front-end részét és egy bitcoin POS-rendszert is fejlesztett Bukele kormányának. A bitcointörvény életbelépésével az Athena részvényeinek árfolyam az egekbe lőtt, a szárnyalás azonban nem tartott sokáig, az árfolyam pedig azóta is csökkenőben van.

Nem lett kedvenc, akárhogy húzták a mézesmadzagot

Jogi kényszerítés helyett Bukele végül másfajta ösztönzőkkel próbálkozott, hogy megszerettesse a bitcoint a salvadoriakkal. A Chivót ugyan nem kötelező letölteni, használhatják más fejlesztők tárcáját is, a kormány viszont mindent megtett azért, hogy népszerűsítse az alkalmazást. Például úgy, hogy 30 dollárnyi bitcoint utalt el minden tárcára. Ez jelentős összeg, amely 3 napnyi minimálbérnek felel meg a közép-amerikai országban, ahol az egy főre jutó GDP 2020-ban mindössze 3 798 dollár volt. A Chivóval ingyenesek a tranzakciók, és Bukele ígéretet tett arra is, hogy aki használja az állami kriptotárcát, az a gázolajra is kedvezményt kap. A kormány a nemzetközi kriptós közösségnek is üzent: a befektetések ösztönzése érdekében felajánlotta, hogy három bitcoinért cserébe bárki salvadori állampolgárságot vásárolhat magának.

Több mint fél évvel a bevezetés után úgy tűnik azonban, hogy – hiába a jóléti ösztönzők – a salvadoriak nem szerették meg a bitcoint. A rollout meglehetősen magas részvétellel indult, hiszen a kormány által készített jelentés szerint a bitcoin tranzakciókhoz használt Chivo tárcát az ország lakosságának jelentős része – vagyis 4 millió fő a 6,5 millióból – letöltötte. Jóllehet a valódi használók száma ennél már a kezdetekkor is jóval alacsonyabb volt, az idő előrehaladtával pedig egyre többen hagyták el a szolgáltatást.

Egy márciusi kutatás szerint a megkérdezett vállalkozások 86 százaléka válaszolta azt, hogy még soha nem fogadott, illetve indított bitcoin tranzakciót. A tanulmány hivatalos adatokra hivatkozott, és úgy tűnik, hogy a salvadoriak többsége csupán azért töltötte le az alkalmazást, hogy

hozzáférjen a 30 dolláros ösztönzőhöz, és az összeget később dollárra váltva használja fel.

A Chivo felhasználóinak csupán a töredéke használta tovább a tárcát a 30 dollár elköltése után is. A Chivo fejlesztésében közreműködő egyik cég arról számolt be, hogy "mindössze 6-15 ezer tranzakciót hajtottak végre naponta az alkalmazásban", amely a több mint 6 milliós salvadori népességhez képest elenyésző szám.

Milyen problémák merültek fel?

A kritikusok hangok először arra hívták fel a figyelmet, hogy a salvadoriak egy jelentős része – főleg az idősek – egyáltalán nem használnak okostelefont. A népesség egy igen jelentős része így már a kezdetektől kiszorult a potenciális felhasználók köréből.

Ezt tetézi, hogy Salvador nagyon készpénz-orientált gazdaság, ahol a lakosság 70 százaléka nem rendelkezik bankszámlával. Jóllehet, Bukele a bitcointörvénnyel az alulbankolt rétegek pénzügyi rendszerbe történő becsatornázását is megígérte, Salvadorban nagyon kevesen vannak tisztában azzal, hogy mi is a bitcoin valójában. A Közép-Amerikai Egyetem felmérése szerint a salvadoriaknak csak a 10 százaléka érti pontosan a kriptopénzek működését.

Ha a bitcoin technikai részleteit nem is értik, annyival mindenesetre tisztában lehetnek, hogy az új „fizetőeszköz” nem épp az értékállóságáról híres. Erre a hullámvasútra számos salvadori vállalkozás ráülhetett az elmúlt fél évben: többen megsokszorozhatták a bevételüket a bitcoin tavalyi óriási ralijában, majd még nagyobbat veszíthettek az idei év elején, amikor a trend erősen lefele tartó irányt vett.

Sokan panaszkodtak technikai problémákra is a Chivóval kapcsolatban, beleértve a személyazonossági csalással létrehozott számlákat, elveszett tranzakciókat és a fizetések során megjelenő váratlan és indokolatlan hibajelzéseket. Ráadásul a Chivo ökoszisztémáján kívül eső kriptós tranzakciókat továbbra is magas díjak terhelik.

További problémákat szülhet, hogy a Chivo felhasználói, ha át is váltják a bitcoinjukat dollárba, akkor valójában csak egy dollárhoz kötött stablecoint kapnak helyette, amelyet bizonytalan fedezeti politikát folytató cégek bocsátanak ki. Ezzel rengeteg állampolgárt tévesztenek meg, akik a pénzüket valódi, fizikai dollárra váltva könnyen szembesülhetnek azzal, hogy

a tárcán tárolt összeg valójában nem létezik.

Bitcoin City

Bukele a tavaly novemberi Bitcoin Weeken jelentette be ambiciózus tervét, amely egy bitcoin fővárost felhúzásáról szólna a festői La Union tartomány déli részén. A futurisztikus tech-utópiából előlépő település a tervek szerint nemcsak építészeti elemeiben tartalmazna utalásokat a bitcoinra, hanem a gazdaságirányítási elvek tekintetében is a kriptósok libertárius elképzeléseit tükrözné. Bitcoin City polgárai mentesülnének minden adóteher alól: jövedelemadót, tőkenyereségadót, ingatlanadót, béradót és kommunális adót sem kellene fizetniük.

City is coming along beautifully ❤️ #Bitcoin — Nayib (Bukele) May 9, 2022

A „világ legmenőbb diktátora” arra törekszik, hogy külföldről magas keresetű digitális nomádokat vonzzon Bitcoin City közösségébe, így pörgetve fel az országba áramló befektetéseket. Bukele az ösztönző kapcsán csak annyit mondott:

Fektess be nálunk, és keress annyi pénzt, amennyit csak szeretnél.

A bitcoin metropolisz legnagyobb látványossága egy vulkán lenne, amely a geotermikus energia által tulajdonképpen egy óriási bitcoinbányát működtetne. A város főterén pedig egy hatalmas B betűt - a bitcoin logóját - ábrázoló pláza foglalna helyet.

Mire készül Bukele valójában?

Mielőtt rátérünk Bukele másik nagy tervére a bitcoinkötvényekre, meg kell jegyezni, hogy Salvador már régóta adósságválságban szenved. A folyamat már Bukele előtt elkezdődött, a fiatal elnök azonban folytatta az adósságfelhalmozást az óriási finanszírozási igényű populista intézkedéseivel.

Bukelének és elődeinek pazarló politikája végül ahhoz vezetett, hogy az államnak 2023 januárjáig 800 millió dollár kötvényt kell visszafizetnie. A kötvény hozama végül a magas kockázati besorolás miatt 24 százalékra nőtt, amely azt jelzi, hogy a piacok a nemfizetés lehetőségére is felkészültek. A salvadori kötvények hozama minden más ország által kibocsátott állampapír hozamát megelőzte, leszámítva a háborúval sújtott Ukrajnáét.

Februárban a Fitch Ratings CCC-re csökkentette Salvador besorolását, rámutatva a rövid lejáratú adósságtól való fokozott függőségre és a korlátozott finanszírozási forrásokra, valamint a növekvő államadósság-terhelésre, amely 2022-re várhatóan eléri a bruttó hazai termék 87 százalékát. A szuverén kockázat növekedése, amelyre a koronavírus is rátett egy lapáttal, még több leminősítéshez vezetett,

amelynek eredményképp Salvadorba jelenleg alig áramlik külföldi tőke.

Az adósságból való kilábalás szokásos módja egy multilaterális hitel lenne, de a bitcointörvénnyel Salvador kivívta az IMF nemtetszését, amely egészen addig nem hajlandó hitelt nyújtani az országnak, amíg az nem szünteti meg a kriptopénz hivatalos pénznem státuszát. Emiatt Bukele egy bitcoinnal fedezett kötvény kibocsátása mellett döntött, amely széles körű érdeklődést váltott ki a kriptós közösségen belül és azon túl egyaránt, ugyanis ez volt az első alkalom, hogy egy milliárd dolláros államkötvényt blokkláncon tokenizáltak.

A bitcoinnal fedezett kötvények első hulláma, amelyet vulkánkötvénynek neveztek el, Bitcoin City infrastruktúráját, illetve további állami bitcoin vásárlásokat hivatott finanszírozni. A Bloomberg szerint az ország legalább 2301, amely jelenleg körülbelül 73 millió dollárt ér. A bitcoin novemberi csúcsán a tokenek több mint 120 millió dollárt értek volna. Amíg a befektetők igyekeztek megszabadulni a bitcointól, addig Salvador a hét elején 500 tokent, azaz 15,5 millió dollár értékű bitcoint vásárolt, amely az ország legnagyobb vásárlása 2021 szeptembere óta.

Ha kötvények első köre sikeresnek bizonyul, a kormány fontolóra veheti hasonló kötvények kibocsátását annak reményében, hogy az IMF-et megkerülve jusson finanszírozáshoz a felhalmozott adósságok ellentételezésére.

Mit hoz a jövő?

Úgy tűnik azonban, hogy a terv nem vált be: Bukelének egyelőre egy befektetőt sem sikerült találnia a bitcoinkötvényeire. Az 1 milliárd dolláros kitűzött cél emiatt még nagyon távolinak tűnik, és mivel szünetelnek a tárgyalások az IMF-vel, félő, hogy az ország nem tudja majd törleszteni az adósságát. Többen attól tartanak, ha Bukelét 2024-ben újraválasztják, akkor már semmi nem ösztönzi őt arra, hogy törlessze a kötvényadósságokat, vagy hogy magasabb kamatot fizessen.

A szakértők szerint Salvadornak nagy szüksége lenne az IMF-hitelre és a szervezet által kidolgozott fiskális reformokra, amely friss forrásokhoz juttatná az országot, és a rövid távú adósságteher egy részének a megszűnéséhez vezetne. A legtöbb szegényebb, fejlődő országhoz hasonlóan ugyanis Salvadort is súlyosan fogják érinteni a növekvő élelmiszer- és üzemanyagárak. Ráadásul a Fed is kamatemelésbe kezdett,

amely az ország monetáris helyzetét a dollár miatt fokozottan fogja érinteni.

Optimizmusból azonban nincs hiány: a közelmúltban a salvadori pénzügyminiszter még úgy nyilatkozott, hogy "nulla a kockázatát" látja annak, hogy az ország fizetésképtelenné válik.

Mások is csatlakoznak?

A kriptopénzek törvényes fizetőeszközként való elfogadását számos közgazdász kritizálja, és felhívják a figyelmet arra, hogy a digitális pénzek akár komoly kockázatot is jelenthetnek az országok – főleg feltörekvő országok – monetáris stabilitására. Egyes szakértők szerint ennek az az oka, hogy a kriptopénzek még a klasszikus pénzfunkciók betöltésére sem alkalmasak,

Vagyis nem használhatók elszámolási egységként, csereeszközként és értékörzőként sem.

Ezeknek a szerepeknek a betöltésére azért nem alkalmasak, mert rendkívül volatilisek. A kiszámíthatatlan árfolyammozgások oka, hogy nem áll mögöttük sem tartalék, sem egy stabil alapokon nyugvó intézmény, például kormányzati szerv, magánbank, vagy egy megbízható és ellenőrzött magáncég.

