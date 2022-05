Reszkethetnek a bankok, ha új kihívójuk megnyitja a titkos pénzügyi laborját

A nagy technológiai cégek már jó ideje próbálkoznak letörni a bankok hegemóniáját a pénzügyi életben, eddig kevés sikerrel. A Facebook és a Google próbálkozásai nem arattak maradandó sikert, és több szolgáltatásukat az indulás után röviddel beszántották. Velük ellentétben az Apple egyelőre kevés pénzügyi termékkel lépett a piacra, ám ezek ígéretesnek tűnnek. A techcégnél ráadásul egy félig-meddig még titkos projekt is segítheti az új, innovatív pénzügyi szolgáltatások kiépítését. Reszkethetnek a bankok?

Az Apple Pay, mint fejőstehén

Az Apple 2014-ben lépett először a pénzügyi szolgáltatások piacára, és a legtöbb bigtech esetlen próbálkozásával ellentétben hatalmas sikert aratott. Az Apple Pay azóta nélkülözhetetlen részét képezi a cég szolgáltatási palettájának,

amit az évi 70 milliárd dolláros árbevétel is jól mutat.

Az Apple Pay egy digitális tárca és mobilfizetési megoldás, amely az Apple szolgáltatásai közül a legnépszerűbb: jelenleg 507 millió felhasználó veszi igénybe, amely igen nagy arány az Apple által számontartott 1 milliárd felhasználó viszonylatában. A szolgáltatás ráadásul a világ 73 országában elérhető. A felhasználók számára ingyenes szolgáltatást a legtöbb kereskedő elfogadja, de azért terminálonként előfordulhatnak fennakadások.

Az Apple nem terheli külön díjakkal a felhasználókat. A bevétel tranzakciós díjakból származik, de azt a pénzintézetektől szedi be a techcég. Ezt egyrészt a meglévő bankközi díjakra, vagy a kártyatársaságok által a biztonságos mobilfizetésekhez szükséges kártyaadatok tokenizálásáért felszámított díjakra terheli. Előfordulhat, hogy a bankok nem az Apple-nek fizetnek közvetlenül, hanem a kártyatársaságoknak, akik a begyűjtött összeget később továbbutalják az Apple-nek.

Szorosan kapcsolódik az Apple Pay-hez, de attól némileg különálló szolgáltatás az Apple Cash. A 2017-ben indított peer-to-peer fizetési megoldás lehetővé teszi, hogy a felhasználók a virtuális tárcához kapcsolt kártyájukról, vagy egy virtuális kártyáról az Apple üzenetküldő applikációján, az iMessage-n keresztül küldjenek, vagy fogadjanak pénzt.

A hitelkártyák kihívója?

Az Apple Card tulajdonképpen egy készpénzvisszatérítéses hitelkártya, amelyért nem kell éves díjat fizetni. Valójában az Apple Card használata semmilyen külön díjjal nem jár, ideértve a külföldi tranzakciós díjakat, a készpénzelőleg-díjakat és a késedelmi díjakat. Az Apple Card a Pay-jel ellentétebn még csak az USA-ban érhető el.

Az Apple Card 3 százalékot ír jóvá minden Apple Store-os vagy Apple App Store-os vásárlás után. 2 százalék jutalom jár minden Apple Pay fizetés és 1 százalék a fizikai kártyával történő vásárlások után. A legtöbb hitelkártyával ellentétben a felhasználó a vásárlást követő napon jut hozzá először a pénzéhez, amelyet az Apple Cash fiókjában gyűjt a rendszer.

Az Apple úgy hirdette meg a hitelezési terméket, mint egy olyan pénzügyi eszközt, amellyel a felhasználókat egy „egészségesebb pénzügyi élet” megteremtéséhez segíti hozzá. Mindezt alacsony díjakkal, új törlesztési modellel és átlátható UI-jal (felhasználói felület) kívánta elérni. Az Apple Card valóban egy új megközelítése a hitelkártyahasználatnak, azonban arra is kiválóan alkalmas, hogy a felhasználókat az Apple termékeihez láncolja, hiszen ki váltana Android termékre úgy, hogy közben több ezer dollár tartozást halmozott fel az Apple Card rendszerében.

Az Apple Card abban különbözik a hagyományos hitelkártyáktól, hogy tulajdonképpen nem fizikai kártyáról van szó. A felhasználók az Apple Pay felületén regisztrálhatnak a szolgáltatásba, majd a rendszer generál számukra egy virtuális kártyát. Az Apple Card a fizikai megfelelőjét – amelyet a cég igény szerint postáz ki a felhasználónak – kizárólag akkor kell használni, ha a kereskedő nem támogatja az Apple Pay-es fizetést.

A kamatlábak némileg magasabbak, mint az iparági átlag (15 százalék), jelenleg 11,24% és 22,24% százalék között mozognak, és a felhasználó hitelképességétől függenek. Az Apple Card azonban még mindig versenyképes más jutalmat kínáló hitelkártyákkal, amelyek általában magasabb kamatlábakkal rendelkeznek, mint a pontokat, mérföldeket vagy készpénz-visszatérítést nem adminisztráló hitelkártyák.

Az Apple Card egyedi vonása, hogy felszerelték egy költségfigyelővel, amely a Revolut és számos hazai bank felületéről már ismerős lehet az olvasóknak. Ezzel a kártyatulajdonosok nyomon követhetik, hogy mikor, milyen költségkategóriában, mennyi pénzt költenek. Ez önmagában persze még nem nevel pénzügyi tudatosságra, de legalább vizuális megjelenést ad a költésekről.

Ami a fizetések biztonságát illeti, az Apple Card hasonló technológiát használ, mint más mobiltárcák, például a Google Pay és a Samsung Pay. Minden tranzakció tokenizált, ami azt jelenti, hogy a kártya azonosító száma el van rejtve, és minden egyes alkalommal változik, amikor használatba veszik.

Az Apple Card azonban némileg zsúfolt mezőnyben találta magát: már most is rengeteg olyan hitelkártya van, amelyekkel éves díj nélkül lehet készpénz-visszatérítést kapni, nem is beszélve azokról a prémium jutalomkártyákról, amelyekkel könnyen több száz, esetenként több ezer dollár értékű jutalomban részesülhet a felhasználó.

A BNPL-buliból nem lehet kimaradni

Az Apple BNPL-szolgáltatása egyelőre még fejlesztés alatt áll. A házon belül "Apple Pay Later"-ként emlegetett projekt két termékváltozatban jelenik majd meg:

az Apple Pay in 4 rövid távú, négy részletben történő, kamatmentes fizetési előleg lesz;

az Apple Pay Monthly Installments pedig hosszú távú, kamatos fizetési tervet takar.

Az új termék a Goldman Sachs szolgáltatásait veszi majd igénybe a részletfizetési ajánlatokhoz szükséges hitelek kezeléséhez. Az Apple százalékos részesedést kap az Apple Pay segítségével végrehajtott tranzakciókból, ami további bevételt jelent a vállalat évi több mint 50 milliárd dolláros szolgáltatási üzletágának.

A vásárlások során a felhasználók bármelyik tárolt hitelkártyát kiválaszthatják a fizetések teljesítésére. A szolgáltatás a tervek szerint kiskereskedelmi vagy online üzletekben történő vásárlások esetén lesz elérhető. Az Apple már most is kínál havi részletfizetést az Apple Cardon keresztül a saját termékeinél, de a BNPL a szolgáltatást minden Apple Pay tranzakcióra kiterjesztené.

A titkos összetevő, amely nélkül nehéz lenne versenyezni a bankokkal

Az Apple nagy erőkkel fejleszti a saját fizetésfeldolgozó technológiáját. A tervek szerint egy olyan támogató infrastruktúrát szeretne létrehozni, amelynek köszönhetően, ha a későbbiekben pénzügyi szolgáltatás vagy termék piacra dobásán gondolkozik, már kisebb mértékben kell külsős partnerekre hagyatkoznia. A projektet a "Breakout" fedőnév alatt emlegetik a cég dolgozói, amely állítólag arra utal, hogy az Apple új termékvonalával ki szeretne törni a hagyományos pénzügyi szektort határoló keretekből, és meg szeretné haladni az uralkodó konvenciókat.

Az Apple közismert arról, hogy szeret minél több folyamatot házon belül tartani. A cégnek már egy ideje az a stratégiája, hogy megőrizze és erősítse az ellenőrzést a saját értéklánca és a felhasználói élmény felett.

Így a cég a lehető legjobb felhasználói élményt képes nyújtani, úgy, hogy közben ennek minden elemét közvetlenül pénzre is tudja váltani.

A pénzügyi szolgáltatások odaszögezik a felhasználókat a telefonjaikhoz a cégek pedig jelentős bevételre tehetnek szert a kamatokból és a tranzakciós költségekből. A bigtechek tulajdonképpen ezért is akarnak nagyobb kontrollt gyakorolni a pénzügyi szolgáltatások mögötti infrastruktúra felett, hiszen így sokkal gyorsabban tudnak kijönni új megoldásokkal, amikkel a bevételeiket is növelhetnék.

Egy házon belüli pénzügyi erőmű a földrajzi terjeszkedésben is segítheti az Apple-t, amely az Apple Pay-jel már több mint 70 országban van jelen, de az Apple Card és a Cash egyelőre még csak Egyesült Államokban érhetők el. Az Apple partnerei– a Core Card és a Green Dot – ugyanis csak itt vannak jelen.

A fejlesztések több évig is eltarthatnak, és az ügyet közelről ismerő források szerint az lenne a cél, hogy olyan belső funkciókat és képességeket építsenek ki, mint a fizetési műveletek feldolgozása, a hitelezéshez szükséges kockázatértékelés, a csaláselemzés, a hitelellenőrzés és olyan ügyfélszolgálati funkciók, mint például a vitás ügyek rendezése. A vállalat házon belüli kockázatértékelő rendszere figyelembe venné a felhasználók vásárlási történetét, például azt, hogy rendszeresen fizettek-e az előfizetésekért, vagy hogy utasították-e már el az iTunes-hoz vagy az App Store-hoz kapcsolt hitelkártyáikat. A hitelminősítések kezelésében az Apple a tervek szerint továbbra is olyan hitelminősítő intézetekre fog majd támaszkodni, mint a TransUnion és az Equifax.

Amennyiben egy cégi pénzügyi szolgáltatások indítása mellett dönt, nemcsak masszív infrastruktúráról, de jelentős pénzügyi erőforrásokról is gondoskodnia kell. Ebben az Apple-nél nincs hiány: kevés vállalat képes ugyanis felvenni a versenyt az iPhone gyártójának pénzügyi tartalékaival. A legutóbbi negyedév végén több mint 200 milliárd dollár készpénzzel és forgalomképes értékpapírral rendelkezett, és a legutóbbi pénzügyi évben közel 95 milliárd dollár nyereséget termelt. Az Apple-nek jelentős pénzügyi erőforrásai vannak ugyan, de

ha finanszírozóként lépne fel, akkor is valószínűleg a kisebb tranzakciós összegekre összpontosítana, és a jó hiteltörténettel rendelkező felhasználókat célozná meg.

A belső fejlesztések mellett az Apple akvizíciók útján is bővíteni a képességeit: februárban felvásárolta a Credit Kudos hitelinformáció közvetítőt, hogy a banki adatokat felhasználva és kielemezve, jobban optimalizált hiteltermékeket tudjon nyújtani a felhasználóinak. Az Apple az infrastruktúrát vélhetően a hamarosan induló BNPL-termékének támogatására használja majd fel.

