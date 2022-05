Amerikai nagybankban szerzett részesedést Warren Buffett, ugrik az árfolyam

A Citigroup árfolyama nagyot ugrott miután Warren Buffett nyilvánosságra hozta, hogy jelentős részesesdéssel rendelkezik a problémákkal küszködő bankban.

A bank részvényeinek árfolyama több mint 5 százalékot emelkedett a nyitás előtti kereskedésben, miután egy hétfő esti bejelentésből kiderült, hogy a Berkshire Hathaway, a Buffett cége több mint 55 millió részvényt vásárolt, így március végére 2,95 milliárd dollár értékű pozíciót épített ki.

A Citi részvényei az elmúlt 12 hónapban alulteljesítők voltak a pénzügyi szektor többi szereplőjével szemben. A Citi árfolyama közel 40 százalékot esett, míg a Financial Select Sector SPDR Fund 12 százalékkal csökkent ugyanebben az időszakban.

A Citi élére egy évvel ezelőtt került Jane Frasert, mint új vezérigazgató, aki az első női vezetője az egyik nagy amerikai banknak. Fraser döntése alapján a cég kivonult a globális birodalmának kevésbé jövedelmező részeiből, többek között 13 ázsiai és európai piacról.

A Citi több másik bankhoz csatlakozik Buffett portfólióján belül. A Berkshire március végén 41,6 milliárd dollárnyi Bank of America részvényt birtokolt, ami az Apple mellett a második legnagyobb pozíciót jelenti. A Berkshire egyébként 2017 óta birtokolja a Bank of America papírjait.

A Berkshire 390 millió dolláros új részesedést épített az Ally Financialban. A részvény 4 százalékot ugrott a nyitás előtti kereskedésben a közzétételt követően.

A konglomerátum emellett a Bank of NY Mellon, a U.S. Bancorp, a Mastercard és a Visa részvényekkel is rendelkezik.

Buffették emellett kiszálltak a Wells Fargóból.

(CNBC)

Címlapkép: Kevin Dietsch/Getty Images