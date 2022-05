Raiffeisen-vezér: nem luxusterepjárókra adtuk az NHP-t

Nem kell arra számítani, hogy a bankok behúznák a féket, mert ez a válság más lesz, mint a 2008-as - egyebek mellett erről, a vállalkozásokat segítő hitelprogramokról, valamint a kamatsopról is beszélt Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója a Portfolio Checklist keddi adásában, melyet a Portfolio Hitelezés 2022 konferencián rögzítettünk.

"Fontos megkülönböztetni a hitelezési szigorítást attól, hogy egyébként a magasabb kamatkörnyezet mit jelent az ügyfelek számára" - mondta el Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója a Portfolio Checklist keddi adásában.

A banki vezető vezető szerint nem kell arra számítani, hogy a pénzintézetek behúznák a féket, azzal viszont számolni kell, hogy egy korábban például 4-5 százalékos kamattal folyósított hitelt most már 10-12 százalékkal fognak kiadni.

Hozzátette: szemben a 2008-as válsággal, a pénzintézetek portfólióminősége nagyon jó, a mostani problémák sokkal inkább a háborús helyzetre, egy energetikai válságra és az ellátási láncokban jelentkező fennakadásokra vezethetők vissza, s nem arról van szó, hogy a bankok az utóbbi években rosszul hiteleztek volna.

Zolnai az államilag támogatott vállalati hitelekkel kapcsolatban arról is beszélt, hogy az első NHP kilenc évvel ezelőtti indulásakor ő személyesen nem volt túl lelkes, mert piaci beavatkozásnak látta a programot, de most már értéknek tekinti azt, mivel egy jól működő, komplex, vállalkozásokat támogató rendszer jött létre Magyarországon, melyben a pénzintézeteknek is fontos szerepük és nagy felelősségük van.

Nem luxusterepjárókra adtuk ki a cégeknél [az NHP-t]

- szemléltette.

A Zolnai Györggyel készített teljes interjú, melyben a bankvezér a kamatsopról is elmondta véleményét, már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adásában 01:25-tól a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: