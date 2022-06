Nagyot bukott a Citi a flash crashen

A Citigroup legalább 50 millió dolláros veszteséget könyvelhet el a május 2-án egy alkalmazottjának a hibájából bekövetkezett flash crash nyomán - állítják az ügyet ismerő személyek.

A bank még mindig számolja a téves kereskedésből származó veszteségeket, és a végső összeg még ennél is magasabb is lehet - nyilatkozta egy neve elhallgatását kérő személy. A cég londoni Delta One kereskedési egységének egyik kereskedője május 2-án, a bankszünnap alatt otthonról dolgozott, amikor is tévesen egy felesleges nullát adott hozzá egy kereskedelmi tranzakcióhoz az európai piacok nyitását követő órákban.

A hiba egy ötperces eladási tranzakcióhoz vezetett az OMX Stockholm 30 indexben, és végül Párizstól Varsóig okozott pusztítást a tőzsdéken, egy ponton 300 milliárd eurót (322 milliárd dollárt) eltörölve. Az alkalmazottat azóta szabadságolták, és a Citigroup vizsgálja az esetet. A cég egyelőre megállapította, hogy emberi hiba vezetett a kereskedéshez, amely nem hozható összefüggésbe azzal, hogy az alkalmazott otthonról dolgozott.

A Delta One kereskedési termékei lehetővé teszik az ügyfeleknek számára, hogy derivatívák vagy értékpapírkosarak segítségével fedezetet biztosítsanak vagy fogadjanak a piaci mozgásokra. A Delta One stratégiák segítségével olcsóbb kereskedni, mint az összes érintett részvényt beszerezni. A Citigroup rendszerei általában automatikusan felbontják az ilyen nagy méretű kereskedéseket, és kisebb fogadásokként helyezik el azokat. Míg néhány ilyen kisebb téves kereskedést a cég belső algoritmusai a hibát követően leállítottak, másokat továbbra is engedélyeztek. A Citigroup vizsgálja, hogy az algoritmusai miért voltak úgy beállítva, hogy a téves kereskedéseket is engedélyezték.

(Reuters)

Címalpkép forrása: Shutterstock