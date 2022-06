50% a recesszió esélye a Morgan Stanley vezére szerint

James Gorman, a Morgan Stanley vezérigazgatója közölte: 50% valószínűséget ad annak, hogy az amerikai gazdaság recesszióba fordul. A bank inkább a nem pénzügyi kockázatokra összpontosít, beleértve a kibertámadások lehetőségét - számolt be szavairól a Bloomberg

Elkerülhetetlen volt, hogy ez az infláció tartóssá váljon, és az is, hogy a Fednek gyorsabban kell lépnie, mint ahogyan azt előre jelezték" - mondta hétfőn a Morgan Stanley a US Financials, Payments and CRE konferencián.

Fennáll egy valós recessziós kockázat. Régebben úgy gondoltam, hogy ez körülbelül 30%. Most már valószínűleg inkább 50% - nem 100%. Érdemes egy kicsit óvatosnak lenni – fogalmazott a bankvezér.

A Morgan Stanley erős likviditással és tőkével rendelkezik, valamint stabil hitelprofilja van, mondta Gorman, hozzátéve, hogy inkább a nem pénzügyi kockázatokra összpontosítanak egyelőre, mint például az adatstabilitás, a kiber- és működési kockázat.

A válság következményei néhány intézménynek "potenciálisan végzetes károkat okozhatnak", de az amerikai bankok nagyon jó állapotban vannak - mondta a vezérigazgató.

Címlapkép: Brendon Thorne/Bloomberg via Getty Images