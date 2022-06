Miközben a kriptós cégek sorra rúgják ki az alkalmazottaikat, a hatóságok komoly "fegyverkezésbe" kezdtek

A Pénzügyi Ágazati Szabályozó Hatóság (Financial Industry Regulatory Authority) azt tervezi, hogy növeli erőforrásait a kriptovaluták elemzése és nyomon követése érdekében, miközben a Wall Street-i felügyelet egyre több tagja kereskedik digitális eszközökkel - mondta Robert Cook vezérigazgató kedden.

A FINRA-nak több tucat olyan tagja van, akik engedélyt kaptak az értékpapírosított digitális eszközökkel való kereskedésre. Szabályozónál olyanok is dolgoznak, akik lehetővé teszik az ügyfelek számára a kriptotermékekhez való hozzáférést, és olyanok is, akik olyan bejegyzett képviselőkhöz kötődnek, akiknek kriptós vállalkozásuk van. A szabályozó hatóság egy digitális eszközhitelesítési technikákat is fejleszt, és azt is vizsgálja, hogy végezhet-e keresztpiaci felügyeletet a különböző blokkláncokon.

A kriptopénzek árfolyama az elmúlt hetekben meredeken zuhant. A bitcoin kedden 18 hónapos mélypontra esett, miután a Celsius Network nevű nagy kriptokölcsönző befagyasztotta a pénzkivonásokat, és az erőteljes amerikai kamatemelésekkel kapcsolatos prognózisok megrázták az amúgy is volatilis eszközosztályt.

A Coinbase kriptotőzsde kedden közölte, hogy mintegy 1100 munkahelyet, azaz a munkaerő 18%-át szünteti meg, hogy átvészelje a visszaeséseket. Az olyan cégek, mint a BlockFi és a Crypto.com szintén több száz munkahelyet szüntettek meg, míg a vezető cégek, köztük a Meta Platforms és az Intel is fékezni kezdték az új munkaerő felvételét.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Getty Images