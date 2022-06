Ingatag lábakon áll a szektor, ahova most már az Apple is betette a lábát - még tovább nőhetnek az adóssághegyek

Az Apple a napokban jelentette be, hogy elindítja a halasztott fizetéses - azaz BNPL - megoldását. Az időzítés meglehetősen furcsa, hiszen egyre-másra hallani a rövid idő alatt óriásira duzzadó BNPL-szolgáltatók halmozódó veszteségeiről és a rossz gazdasági viszonyokból adódó szűkülő keresletről. Cikkünkben bemutatjuk, mire készül az Apple az erősen kérdőjeles szektorban, és utánajárunk annak, hogy milyen buktatók lapulnak meg az innovatívnak gondolt online áruhitelek üzleti modelljében.

Mi is pontosan a BNPL?

Mielőtt rátérnénk az Apple új szolgáltatására érdemes egy-két szót ejteni arról, hogy mi is az a modell, amiben működik. A BNPL-szolgáltatás nagyon hasonlít a klasszikus áruhitelekhez, de a rövidebb futamidejű részletfizetés általában ingyenes, és hosszabb távon is kedvező díjért/kamatért vehető igénybe. Jellemzője továbbá, hogy az igénybevételi folyamat teljesen online zajlik, a kereskedők internetes felületeibe ágyazva egyfajta fizetési lehetőségként jelenik meg.

A BNPL jellemzői:

alacsony (vagy sokszor 0%-os) kamat,

a BNPL-szolgáltató bevételének jelentős része késedelmi díjakból és a kereskedőtől beszedett díjakból származik,

nem (feltétlenül) igényel hitelkártyát,

a BNPL nem érinti a hitelminősítést,

nagy összegű vásárlásokat általában nem lehet vele finanszírozni, és a felhasználható keret is sokszor határok közé szorított.

A BNPL óriási népszerűségre tett szert az elmúlt bő egy évben. A BNPL-szektorba – ahogy azt az Apple példája is mutatja – már számos nagyobb technológiai vállalat is betette a lábát, de a megoldás „úttörői”, a kifejezetten halasztott fizetésre specializálódott vállalatok is hatalmasra tudtak nőni.

Mivel újít az Apple?

Először tavaly júliusban röppent fel a hír, hogy az Apple a Goldman Sachsszel együttműködve azon felhasználóinak is lehetővé teszi, hogy a vásárlás során tartozást halmozzanak fel, akik egyébként nem veszik igénybe a hitelkártyás szolgáltatását, az Apple Cardot. Az új termék, amely az Apple Pay Later nevet kapta, egy négy részletben történő, kamatmentes fizetési előleget takar.

A halasztott fizetéses megoldás nem mondható minden ízében újdonságnak ugyanis az Apple már most is kínál havi részletfizetést az Apple Cardon keresztül a saját termékeinél, de a BNPL-lel a szolgáltatást minden Apple Pay tranzakcióra kiterjesztené. Mindez azt jelenti, hogy az Apple Pay Later-rel a felhasználók - egyelőre csak az amerikai fogyasztók - négy részletben fizethetnek hat héten át, anélkül, hogy kamatokat, vagy bármilyen díjat kellene fizetniük. A rendszer Mastercard fizetési hálózatára épül, és minden fizikai, valamint online boltban – ahol az Apple Pay-t is elfogadják – használatba lehet majd venni.

A részletfizetési ajánlatokhoz szükséges hitelek kezeléséhez az Apple a Goldman Sachs banki infrastruktúráját és szakértelmét veszi majd igénybe. Az Apple százalékos részesedést kap az Apple Pay segítségével végrehajtott tranzakciókból, ami további bevételt jelent a vállalat évi több mint 50 milliárd dolláros szolgáltatási üzletágának.

A belső fejlesztések mellett - amelyek célja, hogy az Apple csökkentse a függőségét a külső szolgáltatóktól - az iPhone gyártója akvizíciók útján is bővíti a képességeit: februárban felvásárolta a Credit Kudos hitelinformáció közvetítőt, hogy a banki adatokat felhasználva és kielemezve, jobban optimalizált hiteltermékeket tudjon nyújtani a felhasználóinak. Az új szerzemény az Apple Pay Later elindításának is a feltétele volt.

Az Apple közismert arról, hogy szeret minél több folyamatot házon belül tartani. A cégnek már egy ideje az a stratégiája, hogy erősíti a kontrollt a saját értéklánca és a felhasználói élmény felett. A pénzügyi szolgáltatások odaszögezik a felhasználókat a telefonjaikhoz, a cégek pedig jelentős bevételre tehetnek szert a kamatokból és a tranzakciós költségekből. A BNPL alapvetően a felhasználói élmény miatt vonzó sokak számára, hiszen szinte "láthatatlan" kölcsönfelvételt tesz lehetővé. Erre a tulajdonságra pedig erőteljesen építenek is a cégek, ahogy erről az egyik legnagyobb szereplő, a Klarna első nagyobb hatású marketingkampányának legtöbbet hangoztatott hívószava a "smooth" (magyarul - zökkenőmentes, sima) is árulkodik. Az Apple tehát egy olyan iparágban kamatoztathatja a felhasználói élmény tervezésében szerzett évtizedes tapasztalatait, ahol éppen ez a legfontosabb tényező a sikerhez.

A cég kilátásait ugyanakkor nagyban rontja, hogy a piac eleve túlzsúfolt, és az aktuális gazdasági helyzet sem kedvez a BNPL-hez hasonló pénzügyi termékeknek.

Boldog-boldogtalan felülne a trendre

A BNPL-üzletág az e-kereskedelem évtizedes felfutásával párhuzamosan duzzadt igazán nagyra, amely növekedést tovább fűtötte, hogy a koronavírus-járvány alatti lezárások következtében megnőtt az online vásárlások volumene.

Az elmúlt években rengetek új szereplő indított kamatmentes részletfizetéses szolgáltatást, de a veterán nagyok, mint a PayPal, és a Block (egykori Square) is bővítették a termékportfóliójukat a hitelkártyák kihívójának szánt szolgáltatással. A kizárólag BNPL-megoldást fejlesztő cégek - mint az Affirm, a Klarna és az AfterPay – mellett, a sikereken felbuzdulva, más hagyományos kereskedők (Ikea) is elindították a saját részletfizetéses konstrukcióikat.

Íme néhány mérföldkő az elmúlt évekből:

2021-ben a Klarna lett a második legértékesebb fintech a világon, miután a júniusi 639 millió dolláros forrásbevonási körében 45,6 milliárd dollárra értékelték a befektetők. A fintechnek három hónap alatt 1,9 milliárd értékű tőkét sikerült bevonnia. A BNPL-cég a világ öt legtöbbre értékelt pénzügyi vállalkozásának egyikévé vált.

A Block tavaly augusztusban vásárolta meg az ausztrál Afterpay-t, amely részletfizetéses megoldásával futott be. A tranzakció minden idők legnagyobb fintech felvásárlásának is tekinthető, a Block ugyanis 29 milliárd dollárt fizetett a BNPL-cégért. Az új, összetett terméket tesztelő cégek tulajdonosai elmondták, hogy az Afterpay-integráció a Square-alapú webhelyükön hatalmas lökést adott az üzletüknek.

Az új, összetett terméket tesztelő cégek tulajdonosai elmondták, hogy az Afterpay-integráció a Square-alapú webhelyükön hatalmas lökést adott az üzletüknek. A PayPal Pay in 4 szolgáltatása a kisebb ártartományba eső termékek megvásárlását teszi lehetővé. A BNPL-szolgáltatás még csak egy kisebb szeletét teszi ki a PayPal üzleti tevékenységének, tavaly fekete pénteken viszont egy nap leforgása alatt 750 000 BNPL-tranzakciót dolgozott fel, és 400 százalékkal növelte a részletfizetéses vásárlások forgalmát az előző évhez képest.

Ahogy már említettük nem csak kizárólag pénzügyi fókuszú vállalkozások indultak el a BNPL-mezőnyben: az Ikea tavaly szeptemberben jelentette be, hogy tovább erősíti pozícióját a pénzügyi szolgáltatások piacán. A svéd bútoráruház tulajdonosa, az Ingka Group 22,5 millió dolláros kisebbségi tulajdont szerzett a BNPL-szolgáltatást fejlesztő Jifiti nevű izraeli fintechben.

Átgondolatlan üzleti modell - ez később még fájni fog

A részletfizetési szolgáltatás általában az e-kereskedők fizetési felületébe van integrálva, amiből azok sokat profitálhatnak. Az „egykattintásos” kedvezményes konstrukció ugyanis növeli a webshopok konverziós rátáját, és segít megtartani az ügyfeleket. A BNPL szereplők egy jelentős része ennek a szimbiózisnak köszönhetően hatalmasra tudott nőni, de aggasztó, hogy a legnagyobb játékosok egyelőre csak halmozzák a veszteségeket:

Sebastian Siemiatkowski, a Klarna vezérigazgatója és társalapítója nemrég jelentette be, hogy 10 százalékos leépítést hajtanak végre a cégnél. A döntés mögött a felhalmozott veszteség állhat: a cég tavaly novemberben 3,1 milliárd svéd koronás veszteségről számolt be , ami négyszeres növekmény az előző évi 800 millió koronás veszteséghez képest. A negatív eredményt a masszív adminisztratív költség okozta, amely 9,5 milliárd koronát tett ki.

, ami négyszeres növekmény az előző évi 800 millió koronás veszteséghez képest. A negatív eredményt a masszív adminisztratív költség okozta, amely 9,5 milliárd koronát tett ki. A rivális Affirm 2022 eleje óta tőzsdei értékének nagyjából kétharmadát veszítette el. A nettó veszteség 159,74 millió dollárra, azaz részvényenként 57 centre nőtt a tavaly december 31-én záruló negyedévben, az egy évvel korábbi 26,61 millió dolláros, azaz részvényenként 38 centes veszteségről.

a tavaly december 31-én záruló negyedévben, az egy évvel korábbi 26,61 millió dolláros, azaz részvényenként 38 centes veszteségről. Az Afterpay működési költségei a két évvel ezelőtti 72,1 millió dollárról 176,8 millió dollárra emelkedtek tavaly december 31-re. A cég korábban arról számolt be, hogy csak a vásárlók egyharmada fizette be időben a tartozását. Az egyéb növekvő kiadások között szerepelt a márka marketingjére fordított nagyobb összegű kiadás is. A vállalat nettó vesztesége végül 345,5 millió dollár lett, szemben a 2020 decemberi 79,2 millió dollárral.

A negatív gazdasági kilátásokra - az inflációval csökkenő fogyasztás és az emelkedő kamatlábakkal dráguló finanszírozás - adott reakciók mintha azt üzennék: az üzleti modell nincs alaposan átgondolva. Az elemzők általában a következő bizonytalan pontokra mutatnak rá, amelyek szerintük mind-mind a BNPL-koncepció fenntarthatóságát kérdőjelezik meg:

A szakértők szerint elgondolkodtató, hogy a BNPL-felhasználók éppen azért fordulnak a szolgáltatás felé, hogy alternatívát találjanak a drága hitelekre, a végén viszont még több adósságot halmoznak fel.

A nemteljesítési ráták valószínűleg romlani fognak, hiszen a BNPL-cégek vonzereje leginkább abban rejlik, hogy olyan konstrukciókat kínálnak, amelyek általában "puha" hitelbírálattal járnak.

A finanszírozási költségek növekedés egy másik fájó pont. A kamatemelés minden szereplőt meg fog viselni, főleg azért, mert eddig költséges ügyfél- és piacszerzésre alapozták a stratégiájukat.

Mindez rossz hír a BNPL-üzemeltetők és befektetőik számára, és a hatás akár rendszerszintű is lehet. Bár a legtöbb becslés szerint a BNPL a teljes fogyasztói hitelállománynak csak néhány százalékát teszi ki, de nagyot nőtt azoknak a száma, akik a látszólag megfizethető hitelen felbátorodva, impulzusvásárlásokba bocsátkozva, adóssághegyeket halmoztak fel olyan termékekből, amelyekre talán nem is volt szükségük.

Olyanok is akadnak szép számmal, akik alapvető szükségletek (gyerekcipő, ruhák) kielégítése érdekében fordultak a részletfizetéses szolgáltatásokhoz. Ennek kapcsán nem túl meglepő, hogy a BNPL először a járvány alatt futott igazán nagyot, amikor sokan kerültek bizonytalan anyagi helyzetbe, és a vásárlások is egyre inkább átkerültek az online térbe.

Amennyiben az egyéb gazdasági kiadások miatt az eleve szűkebb vásárlási kosárértékkel bíró fogyasztók hirtelen visszafogják a költéseiket, azt nagyon meg fogja érezni a BNPL-iparág, és

sok céget akár magával is ránthat a fogyasztás drasztikus bezuhanása.

Ami a legmeglepőbb, hogy a szektor még el sem döntötte, hogy a BNPL egyáltalán hitelnek tekinthető-e. A szolgáltatók többnyire kényelmi megoldásként hirdetik a BNPL-termékeket, az Egyesült Államokban pedig azt hangoztatják, hogy ők tulajdonképpen nem is hiteleket nyújtanak, hanem az ügyfelek nevében bonyolítanak le részletfizetéses konstrukciókat.

Címlapkép forrása: Arman Zhenikeyev/Getty Images