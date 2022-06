Itt az MNB fintech jelentése: ma már szinte minden magyar digitálisan is bankol

Már a hazai banki ügyfelek 84 százaléka használ valamilyen digitális csatornát, mindössze 16 százalékra csökkent a kizárólag fiókban bankoló ügyfelek aránya - derül ki az MNB friss fintech és digitalizációs jelentéséből. 2021 folyamán a bankszektorban a kevésbé digitalizált bankok felzárkózása megkezdődött, azonban a teljes szektor fejlettsége még így is közepesnek tekinthető. A belső működés digitalizáltsági szintjében csak kis mértékű előrelépés történt az elmúlt évben, ami már középtávon is veszélyeztetheti az intézmények egyedi és szektorszintű versenyképességét - derül ki a jelentésből.

A Magyar Nemzeti Bank harmadik alkalommal tette közzé a globális és a magyar fintech ökoszisztémáról, valamint a hazai banki és biztosítói szektor digitalizációs szintjéről szóló Fintech és Digitalizációs jelentését. 2021-ben mind nemzetközi, mind hazai szinten új lendületre kapott a pénzügyi szektor digitális transzformációja. A bankszektorban több szereplő esetében is érdemi fejlődés látható, melyet az MNB digitális transzformációs ajánlása is támogatott. A banki termékek egyre szélesebb köre elérhető digitális módon, de a felhasználók is egyre nyitottabbak: új rekordként az ügyfelek több mint 80 százaléka használ már digitális banki csatornákat. Ezzel egyidejűleg a hazai fintech szektor bővülése is folytatódott, immár közel 150 aktív fintech vállalkozás van hazánkban. A hazai biztosítási szektor digitalizáltsága az egy évvel korábbi szinthez képest erősödött, de összességében továbbra is közepes szintűnek értékelhető - derül ki az MNB közleményéből.

A jelentés szerint 2021-ben új lendületet kapott a globális pénzügyi szektor digitalizációja, főként az EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) régió erősödésével. A digitálisan elérhető pénzügyi szolgáltatások körének bővülése valódi ügyfél-igénnyel találkozik, az ügyfelek a pandémiát követően is ragaszkodnak a kényelmes és gyors digitális megoldásokhoz. Ezzel párhuzamosan megnőtt a jelentősége a pénzügyi és digitális bevonódásnak, a digitális pénzügyi megoldásokhoz még hozzá nem férő fogyasztók kizáródását magán és jegybanki kezdeményezések is próbálják megakadályozni. A fenntarthatóság kérdésköre szintén stratégiai fontosságúvá emelkedett, a digitális fejlesztések mind a környezeti hatások mérésében, mind a felelős pénzügyi döntések megvalósításában jelentős támogatást nyújthatnak.

2021 folyamán a bankszektorban a kevésbé digitalizált bankok felzárkózása megkezdődött, azonban a teljes szektor fejlettsége még így is közepesnek tekinthető. 2021-re gyakorlatilag a netbanki és mobilbanki platformok váltak a fő ügyfélkommunikációs csatornákká,

új rekordként az ügyfelek mintegy 84 százaléka már használ digitális banki csatornákat.

A belső működés digitalizáltsági szintjében azonban csak kis mértékű előrelépés történt az elmúlt évben, ami már középtávon is veszélyeztetheti az intézmények egyedi és szektorszintű versenyképességét a feltörekvő innovatív szereplőkkel szemben. A pénzügyi rendszer egyre digitalizáltabb és egyre hatékonyabb működéséhez jelentősen hozzájárulnak az MNB ajánlása mentén elkészített banki digitális transzformációs stratégiák, melyek célkitűzéseinek megvalósítását az MNB szorosan nyomon követi - vélekedett az MNB.

Alapvetően javult a bankok digitális érettsége, de a bankszektor még mindig közepes szinten áll, viszonylag kevés fejlesztés történt a belső működés területén - hangzott el a jelentést bemutató sajtótájékoztatón. A korábban kevésbé fejlett bankok is erős felzárkózásba kezdtek. A lakossági ügyfelek mindössze 16 százaléka szeretne most már kizárólag fiókban bankolni.

Az alapvető banki termékek digitális elérése már-már alapszolgáltatásnak tekinthető, különösen nagy volt a javulás a számlanyitás és az online hitelek körében e téren. Szinte minden hazai banknál van digitalizációért felelős vezető az igazgatóságokban, a digitális célok teljesítését az MNB szerint érdemes lenne extra juttattásokkal díjazni. Minden banknál jelen vannak a felhasználói felületek fejlesztésére szakosodott csapatok illetve az adatvagyon elemzését segítő csapatok, melyek a személyre szabottabb ügyfélkiszolgálást támogatják.

Egyre erőteljesebb a felhő használata a szektorban, az MNB azt javasolja, a digitális és hatékonyan kezelhető adatbázisok területén is lépjenek előre a bankok, hogy az ügyfelek igényeit is minél gyorsabban legyenek képesek lekövetni.

Megszaporodott a kibertámadások száma is, rendkívül magas volt az adathalász támadások száma, és a befektetési csalások is elterjedtek, a DDoS és zsarolótámadások is minden korábbinál aktívabbá váltak- - fejtette ki a jelentést bemutató sajtótájékoztatón Szombati Anikó, az MNB ügyvezető igazgatója.

A bankok és a fintech cégek együttműködéséről szólva a szakember elmondta, hogy egyfajta kényszerdigitalizáción mentek keresztül az inkumbensek, ehhez a fintechek már kész megoldásokat szállítottak, ám az együttműködésekre tovébbi tér nyílik. A hazai fintech szektor bővülése a pandémia alatt is folytatódott és már közel 150 fintech tevékenységgel foglalkozó, aktívan működő vállalat van Magyarországon, melyek több mint 8 ezer főt foglalkoztatnak. A hazai innovatív vállalkozások többsége továbbra is - a bankokkal, biztosítókkal partnerségben - pénzügyi szoftverfejlesztéssel és rendszerintegrációval, fizetési szolgáltatásokkal, valamint adatelemzéssel és üzleti intelligenciával foglalkozik. A hazai fintech cégeknek jelentős az export-aktivitásuk, amit a magas hozzáadott érték is támogat.

A hazai biztosítási szektor fejlettsége az egy évvel korábbi szinthez képest erősödött, de összességében közepes szintűnek értékelhető az MNB által második alkalommal elkészített átfogó hazai biztosítói digitalizációs felmérés alapján. Habár a legnépszerűbb lakossági biztosítási termékek online elérhetősége már általános a szektorban, a szélesebb körű termékpaletta digitális elérhetőségének erősítése hasznos lenne. Ennek elősegítése érdekében – többek között – az innovatív szereplőkkel való együttműködések kialakítása lehet előremutató. Szintén a fejlődést segítheti a hangsúlyosabb vezetői és munkavállalói digitális felkészültség, valamint a digitális transzformációt nagyobb mértékben támogató szervezeti kultúra erősítése – ahogy ennek jelenléte a bankszektorban már azonosítható.

