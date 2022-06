A Vatikán egy londoni ingatlanmutyi miatt perli a bankárt, aki viszont a Credit Suisse-re kenné az egészet

A Vatikán balul sikerült londoni ingatlanpiaci befektetésének középpontjában álló alapkezelő pert indított a Credit Suisse ellen, mert azt állítja, hogy a svájci bank nem hozta nyilvánosságra, hogy a pénzeszközök rászorulóknak szánt adományokból származnak.

A WRM Group, amelyet Raffaele Mincione volt bankár alapított, ebben a hónapban nyújtott be keresetet Luxemburgban a Credit Suisse és a Citco alapkezelő ellen. A kereset azt állítja, hogy a Credit Suisse és a Citco nem közölte Mincionéval, hogy az alaphoz köthető befektetések a Vatikán egyik, jótékonysági adományokat kezelő egységétől, az úgynevezett Peter’s Pence-től származnak. Mincione ellen büntetőeljárás folyik a Vatikánban egy olyan ügyletben játszott szerepe miatt, amelyben a Peter's Pence vagyonát a London Knightsbridge kerületében található 60 Sloane Avenue megvásárlására használták.

A Credit Suisse közölte, hogy "határozottan megvédi magát a WRM Group által benyújtott keresettel szemben, amely megalapozatlan". A bank hozzátette, hogy "nem vesz részt a vatikáni perben". Tavaly a vatikáni ügyészek különböző bűncselekményekkel, köztük csalással és sikkasztással vádolták Mincionét, aki vitatja ezeket a vádakat.

A WRM-hez kapcsolódó cégek 2012-ben vásárolták meg a londoni épületet 129 millió fontért. Két évvel később a Vatikán szerint Peter’s Pence-ből származó pénzt arra használták fel, hogy egy Mincione által alapított befektetési alapon keresztül részesedést vásároljanak az ingatlanban, jóval magasabb értéken. A Vatikán 2018-ban szerezte meg az épület többi részét. A vatikáni ügyészek szerint a Mincione által alapított cégek nagy haszonra tettek szert a Knightsbridge-i épületbe való befektetésből, amely korábban Harrods raktár volt, és amelyet luxuslakásokká akartak fejleszteni.

Mincione és a cégei tagadják, hogy bármi törvénybe ütközőt tettek volna, mondván, hogy az ingatlan értékének növekedését független könyvvizsgálók és harmadik féltől származó tanácsadók igazolták. Azt is elmondta, hogy a Vatikánnak mindig a saját befektetési bankjai, köztük a Credit Suisse adtak tanácsot. Magas rangú szentszéki tisztviselők a Vatikán nevében összesen 350 millió eurót fektettek be a londoni épületbe 2014 és 2018 között - közölte a Vatikán. A WRM szerint a Vatikán büntetőeljárásának hatása azt eredményezte, hogy Mincione-nak több nagy projektről is le kellett mondania, és Svájcban befagyasztották a vagyonát, valamint megnövekedtek a finanszírozási költségei.

(Financial Times)

Címlapkép forrása: Getty Images