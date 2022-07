Csalódással indul a gyorsjelentési szezon az amerikai bankoknál

Rossz hírrel indult a gyorsjelentési szezon az amerikai bankszektorban: a JP Morgan mind a bevételek, mind a nyereség szempontjából alulmúlta az elemzői várakozásokat, így a nyitás előtti kereskedésben a kezdeti 3,5%-os esés után most 2,3%-os csökkenést mutat az árfolyama.

A JPMorgan Chase & Co a vártnál nagyobb, 28%-os második negyedéves profitcsökkenésről számolt be csütörtökön, mivel Amerika legnagyobb bankja több pénzt tett félre a recesszió növekvő kockázatai miatt a lehetséges veszteségek fedezésére.

A társaság 1,1 milliárd dollárnyi céltartalékot képzett a hitelezési veszteségekre, ellentétben a tavalyi évvel, amikor 3 milliárd dollárt szabadított fel a tartalékaiból.

A Reuters elemzői várakozásai szerint a négy legnagyobb amerikai bank várhatóan 3,5 milliárd dollár veszteségtartalékot könyvel el a negyedévben, mivel felkészülnek a gazdaság erőteljes lassulására, miközben az amerikai jegybank agresszíven emeli a kamatlábakat, hogy megfékezze az elszabadult inflációt. Jamie Dimon, a JP Morgan vezérigazgatója a globális gazdasági növekedést fenyegető veszélyként számos aggodalmat jelölt meg, köztük a geopolitikai feszültséget, a magas inflációt, a csökkenő fogyasztói bizalmat és a "soha nem látott" mennyiségi szigorítást.

A bank 8,6 milliárd dolláros, részvényenként 2,76 dolláros nyereséget ért el, ami elmaradt a 2,91 dolláros átlagos elemzői várakozástól. Ami a részleteket illeti:

a bank nettó bevétele 31,6 milliárd dollár volt, ami csaknem 1%-os növekedést jelentett, míg a nettó kamatbevétel 15,2 milliárd dollár volt, ami 19%-os növekedést takar a negyedévben,

a befektetési banki bevételek 61%-kal 1,4 milliárd dollárra csökkentek, elsősorban a tranzakciós ügyletekből, valamint a kötvény- és részvénykibocsátásokból származó alacsonyabb díjak miatt,

az Egyesült Államokban az M&A-tevékenység szintén 40%-kal 456 milliárd dollárra zuhant a második negyedévben.

A Dealogic adatai szerint a második negyedévben világszerte bejelentett M&A-ügyletek értéke az előző évhez képest 25,5%-kal, 1000 milliárd dollárra esett vissza.

Hozzájárul a negatív piaci fogadtatáshoz, hogy a társaság átmenetileg felfüggesztette a részvény-visszavásárlásait is, hogy tovább erősítse tőkeszintjét. Más nagy amerikai bankok, köztük a Citigroup és a Wells Fargo, a Morgan Stanley a héten számolnak be eredményekről, míg a Goldman Sachs és a Bank of America a jövő héten zárja a nagybanki jelentési szezont.

