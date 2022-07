Katasztrofális lehet a helyzet a Credit Suisse-nél: leépítésekről jönnek hírek

A Credit Suisse a költségek csökkentését fontolgatja, miután a botrányokkal terhelt bank siralmasan teljesített - jelentette a SonntagsZeitung a vezetőségi forrásokra hivatkozva.

"A számok katasztrofálisak" - mondta a lapnak egy meg nem nevezett vezető bankár, hozzátéve, hogy a munkatársak morálja is nagyon alacsony. A vezetők és az igazgatótanács most egy új, nagyszabású költségmegtakarítási tervről tárgyalnak - nyilatkozta a SonntagsZeitungnak egy másik vezető. A Credit Suisse korábban "átmeneti" évnek nevezte 2022-őt, mivel azt tervezte, hogy idén fordítani fog a helyzetén a költséges botrányok után, amelyek a felsővezetés összetételét is majdnem teljesen megváltoztatták.

A lap szerint már előrehaladott tárgyalások folynak a leépítésekről, bár nem tudni, hogy bejelentik-e azokat, amikor a Credit Suisse szerdán beszámol a második negyedéves eredményéről. A bank júniusban arra figyelmeztetett, hogy veszteséget fog elkönyvelni a negyedévben, immár zsinórban harmadszor. A hitelező akkor azt nyilatkozta, hogy a tavaly novemberi átszervezés részeként bevezetett költségcsökkentő intézkedések végrehajtására fog törekedni.

Elemzők 398 millió svájci frank (414,02 millió dollár) nettó veszteséget várnak a negyedévre a Refinitiv adatai szerint. Svájc második legnagyobb bankját költséges botrányok sorozata és Antonio Horta-Osorio elnök – aki megszegte a járványellenes intézkedéseket - távozása is sújtotta.

A felhalmozott problémák között szerepel az Archegos Capital Management amerikai családi iroda nemteljesítéséből származó 5,5 milliárd dolláros veszteség és az ellátási lánc finanszírozására szolgáló 10 milliárd dolláros alapjának bezárása is.

