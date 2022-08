Mentőövnek gondolják, így a válság robbanthatja be a fizetési megoldást

Egy új felmérés szerint BNPL-felhasználók száma a következő öt évben világszerte eléri a 900 milliót.

A Juniper új kutatása szerint ez a szám a jelenlegi mintegy 360 millióról 157 százalékkal fog nőni, nem kis részben a gazdasági visszaeséssel kapcsolatos várakozások miatt. A közelgő recesszió és a megélhetési költségek megugrása a kutatás szerint még jobban fel fogja kelteni az igényt az alacsony költségű hiteltermékek iránt, és egyre több fogyasztó fog a halaszott fizetések felé fordulni.

A kutatás azt is megállapította, hogy a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező ország India, ahol a felhasználók száma a jelenlegi 25 millióról várhatóan 116 millióra nő majd a következő öt évben. Indiát Kína, valamint Latin-Amerika egyes országai követik a gyorsan növekvő régiók között.

A Juniper kutatása szerint a virtuális kártyák bevezetése is növelni fogja a BNPL használatát. Mivel a szabályozás számos országban már most is nehezen tud lépést tartani a BNPL-piac jelenlegi növekedési ütemével, ez okozhat még gondokat a jövőben.

Az Egyesült Királyságban nem minden BNPL-terméket szabályoz a Financial Conduct Authority, ráadásul az emberek több mint fele a halasztott fizetési modellt "mentőövnek" tekinti a gazdasági válságban. A Credit Karma néhány héttel ezelőtti kutatása szerint a BNPL-felhasználók 41 százaléka küzd a törlesztéssel, ami a tavalyhoz képest 11 százalékos növekedést jelent.

Annak ellenére, hogy még sok a szabályozási lyuk, a szigorítás növeli az elfogadást: a BNPL-felhasználók 61 százaléka mondta, hogy nagyobb bizalommal használja a szolgáltatásokat, miután bejelentették, hogy a kifizetéseket jelentik a hitelinformációs ügynökségeknek.

