A nap ábrája: itt tart most a lakáshitelek kamata az egyes bankoknál

Ami 5 éves kamatperiódus mellett egy évvel ezelőtt még átlagosan 3,6% volt, az most 8,4%. Ami pedig 10 éves kamatperiódus mellett egy éve átlagosan 4,1% volt, az most 8,0%. A Pénzcentrum kalkulátora segítségével megnéztük a bankok legfrissebb lakáshitel-ajánlatainak kamatát.

A Portfolio rendszeres olvasói számára akár már unásig ismert közhely lehet, hogy

a kamatkörnyezet emelkedése következtében egyre drágábbak a lakáshitelek, ugyanakkor

a bankok csak 2-3 hónap késleltetéssel árazzák át a hiteleiket, ezért bőven lesz még magasabb is a lakáshitelek kamata az aktuálisnál,

ráadásul még az MNB kamatemelései és így a kamatkörnyezet emelkedése sem állt meg (sőt, a tegnap közzétett 13,7%-os júliusi inflációs adat további erős monetáris szigorításra adhat okot),

a kamatok és a törlesztőrészletek emelkedése miatt ugyanolyan jövedelem mellett egyre rosszabb a hitelfelvevők hitelezhetősége (csökken a maximálisan felvehető összeg),

így tehát aki lakáshitelt tervez felvenni, annak mielőbb érdemes ezt megtennie, kivéve, ha legalább 2 gyermekesként a fixen 3%-os kamatozású CSOK-hitelre hajt.

Részletesen tegnapi cikkünkben mutattuk be a folyamatot, most csak az egyes bankok ajánlataiban szereplő legkedvezőbb kamatra szeretnénk felhívni a figyelmet. A piaci lakáshitelek esetében két legnépszerűbb kamatperiódust, a 10 évest és az 5 évest néztük meg 20 millió forintos hitelösszeg és 20 éves futamidő mellett. Ezekben természetesen a személyre szabott kedvezmények nem láthatók, de általuk néhány tized százalékponttal alacsonyabb kamatok is elérhetők.

Alapból 400 ezer forintos nettó családi jövedelem mellett nézzük meg az ajánlatokat, de az 5 éves kamatperiódusú hitelekre vonatkozó 35%-os JTM-korlát miatt ilyen jövedelem mellett csak az 50%-os JTM-korláttal (500 ezer forint felett akár 60%-ossal) felvehető, legalább 10 éves kamatperiódusú hitelek érhetők el, ezért az 5 éves kamatperiódus mellett a 800 ezer forintos nettó jövedelemből indultunk ki.

Elmondható, hogy

az 5 éves kamatperiódusú lakáshitelek kamata ilyen paraméterek mellett 7,4% és 10,7% között szóródik,

a 10 éveseké pedig 6,9% és 9,5% között,

a súlyozatlan átlagkamat 5 éves kamatperiódus mellett egy évvel ezelőtt még 3,6% volt, most azonban már 8,4%,

a súlyozatlan átlagkamat 10 éves kamatperiódus mellett egy évvel ezelőtt még 4,1% volt, most viszont már 8,0%.

Címlapkép: Getty Images