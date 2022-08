Bivalyerős az OTP, itt vannak az új rekordok

Soha nem volt még olyan magas bevétele, működési eredménye vagy korrigált profitja az OTP-nek, mint az idei második negyedévben. Ehhez persze kellettek az elmúlt években végrehajtott akvizíciók is, de organikusan is szépen nő a bank, a teljesítő hitelállomány már közel 18 ezermilliárd forint, amin egyre többet keres az OTP, mivel most már a magasabb kamatkörnyezet is el kezdte éreztetni a hatását. Az ukrán és az orosz leánybank is nyereséges lett, az OTP mindkét operációt tovább működteti, igaz, utóbbival kapcsolatban minden opciót mérlegelnek, akár az orosz bank eladását is. A menedzsment az erős első félév után nem változtatott a korábban kitűzött célokon, a hitelállomány két számjegyű növekedését, a marzsok stabilizálódását, az orosz banktól nyereséget, és összességében európai viszonylatban kiemelkedő megtérülést várnak a bankcsoporttól.

Erős lett Több új rekordról és az elemzői várakozásoknál is jobb eredményekről számolt be ma hajnalban az OTP. A fontosabb rekordok: a nettó kamatbevétel 27 százalékkal 266,4 milliárd forintra nőtt,

a nettó díj- és jutalékbevétel 19 százalékkal 95,8 milliárd forintra ugrott,

az összes bevétel 24 százalékkal 393,9 milliárd forintra bővült,

a működési eredmény most először haladta meg a 200 milliárd forintot, a 207,2 milliárd forint is új rekord,

a korrekciós tételek nélkül számolt profit 162,1 milliárd forint volt. Az OTP egyébként minden fontosabb eredménysoron verte a várakozásokat, bevételben és működési eredményben 3-4 százalékkal. Mivel a kockázati költség negyedével volt alacsonyabb a vártnál, a korrigált profit már közel ötödével magasabb lett az elemzők által előrejelzettnél, a vártnál alacsonyabb korrekciós tételek miatt pedig az adózott eredmény 70 százalékkal, vagy 31 milliárd forinttal magasabb lett a konszenzusnál. A Molhoz hasonlóan az OTP-nél is át kell skálázni a grafikonokat. Miközben a korrigált profitban a korábbi csúcsok 120-130 milliárd forint körül voltak, az új rekord 162 milliárd forint. A 2010-es évek elején egy egész évben termelt annyi profitot az OTP, mint most egy negyedév alatt, nyilván az azóta végrehajtott akvizíciók miatt az még egy egészen más bank volt, de érdekes az összehasonlítás. (A megvásárolt albán Alpha Bank és a szlovén Nova KBM számai még nincsenek is benne az első féléves eredményben. Az Alpha Bank megvásárlása július 18-án megtörtént, a szlovén Nova KBM tranzakció zárása pedig a harmadik negyedévben várható.) A saját tőke arányos megtérülés továbbra is kiemelkedő, az első féléves korrigált ROE 17 százalék volt, az orosz és ukrán leánybank nélkül 23,2 százalék lett volna. A korrigált profit végül 76 milliárd forint lett, ami annak fényében kifejezetten erős, hogy 86 milliárd forintnyi tétel terhelte az eredményt: különadó 68 milliárd forint,

kamatstop meghosszabbítás várható hatása 10 milliárd forint,

akvizíciók hatása 3,4 milliárd forint,

Sberbank végelszámolás 2,5 milliárd forint,

törlesztési moratórium várható hatása 1,8 milliárd forint. Ukrajna, Oroszország Az Ukrajnában zajló háború miatt az egyik legizgalmasabb kérdés az OTP-nél, hogy hogyan teljesít most az ukrán és az orosz leánybank, mekkora most a bankcsoport kitettsége a két országban, és hogy meddig marad ott az OTP leánybankokon keresztül. Ezekkel kapcsolatban a friss információk a következők: Miközben az állományok rubelben és hrivnyában nem csökkentek, a gyengébb forint miatt súlyuk nőtt negyedéves bázison, az ukrán és orosz eszközök súlya a konszolidált teljes eszközállományon belül 8 százalék volt, a két leánybank nettó hitelei a konszolidált állomány 7,8 százalékát adták.

A bruttó csoportközi finanszírozás nagysága Ukrajnában 83 milliárd, Oroszországban 85 milliárd forintnyi összeg.

Abban a nem várt szélsőségesen negatív szcenárióban, ha az ukrán operáció leírásra kerülne a bruttó csoportközi finanszírozással együtt, annak hatása a konszolidált CET1 rátára -1 bázispont, az orosz operációnál -128 bázispont lenne. A két leánybanknál továbbra is a „vállalkozás folytatásának elve” érvényesül, de a menedzsment az orosz operációnál minden olyan opciót mérlegel, mely nem jár érdemi részvényesi érték rombolással, illetve az OTP részvényesi megítélése szempontjával kedvező kimenettel bír, beleértve az orosz leánybank megfelelő áron történő értékesítést is. Egyébként a második negyedévben mindkét leánybank nyereséges lett, az ukrán bank plusz nullás eredményt ért el, az orosz viszont 12,5 milliárd forint profitot. Az első negyedéves veszteségek után a javulás a kockázati költségek jelentős csökkenése miatt következett be, ezen felül az orosz leánybanknál az első negyedévben leírt halasztott adóeszköz leírásának visszafordítására is sor került. Állományok, marzsok A másik nagy sztori az OTP-nél az állományok és a marzsok alakulása. A teljesítő hitelállomány csoportszinten új rekordszintre nőtt, június végén már közel 18 ezermilliárd forintra, a növekedés egy év alatt 15 százalék volt. Az első félévben a teljesítő hitelvolumenek organikus növekedése 6 százalék volt, az ukrán és orosz volumenek nélkül 8 százalék lett volna a növekedés. Az ukrajnai háború miatt Ukrajnában 18, Oroszországban 6 százalékos volt a visszaesés. A volumenek a második negyedévben a magyar operációban nőttek a legnagyobb mértékben, de növekedett a román, a szlovén, a szerb, a bolgár és a horvát állomány is. A kkv-hitelek 7, a nagyvállalati hitelek 4, a jelzáloghitelek 3, a fogyasztási hitelek 1 százalékkal nőttek negyedéves bázison. Az árfolyamszűrt konszolidált betétállomány az első negyedévhez képest 2 százalékkal nőtt, az ukrán és az orosz leánybankoknál 3 százalékos volt a bővülés. A bankcsoport nettó hitel/betét mutatója 1 százalékponttal 76 százalékra nőtt. Ráadásul a nagyobb hitelállományokon még többet is keres az OTP: a bevételek növekedésében már részben a magasabb marzsoknak is szerepük volt, ugyanis már a magasabb kamatkörnyezet is éreztette pozitív hatását. A negyedévben a nettó kamatmarzs 14, a díj- és jutalékbevétel marzs 6, így összességében a teljes bevétel marzs 11 bázisponttal emelkedett az előzp negyedévhez képest. Portfólióminőség, céltartalékolás A késedelmes hitelek (Stage 3) mérsékelten, 5,3 százalékra emelkedett a második negyedévben, Oroszország és Ukrajna kivételével minden országban csökkent a ráta. A Stage 3 hitelek saját fedezettsége 65,4 százalékra emelkedett. Jelentősebb moratóriumi részvétel a csoporttagok között csak Magyarországon volt, a részvételi arány azonban minimális, OTP Core-nál a bruttó hitelállománynak csak 3,7 százaléka, a Merkantil Csoportnál 1,4 százaléka.

A második negyedévben 32 milliárd forint volt a kockázati költség, jóval alacsonyabb, mint az első negyedévben, ebből 16 milliárd forint volt a hitelkockázati költség. A második negyedévben az ukrán banknál 21,6, az orosznál 11,4 milliárd forint volt a kockázati költség. Mire számít a menedzsment? Az orosz és ukrán operációk nélkül a menedzsment várakozása a korábban kiadotthoz képest nem változott: Az árfolyamszűrt teljesítő (Stage 1+2) hitelállomány organikus növekedése meghaladhatja a 10 százalékot (az első hat hónapban 8 százalékkal nőtt).

A nettó kamatmarzs stabilizálódhat (tavaly 3,09 százalék volt, idén az első negyedévben 3,05 százalék, a második negyedévben már 3,16 százalék).

A működési költséghatékonyság 2021-hez hasonló lehet (Kiadás / bevétel mutató tavaly 51,1 százalék, idén az első félévben 48 százalék).

A hitelkockázati költség ráta a 2021-es szint közelében lehet, amennyiben érdemben nem romlanak tovább a makro várakozások (tavaly 0,19 százalék, idén az első félévben -0,34 százalék).

A korrigált jövedelmezőségi mutató (ROE) a 2021-es 18 százalékos szint körül lehet. (idén az első félévben 23,2 százalék).

2022 hátralévő részében a második negyedévben látottnál kisebb mértékű, de pozitív profit hozzájárulást vár a menedzsment az orosz leánybanktól. Az ukrán leánybank teljesítményét elsősorban a kockázati profil alakulása befolyásolhatja. Az Oroszország és Ukrajna között elhúzódó háború miatt idén Ukrajnában nagyságrendileg 30, Oroszországban 8 százalék körüli gazdasági visszaesés várható. Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images