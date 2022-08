7000 anya vette igénybe eddig a diákhitel-elengedést

A Diákhitel Központ szerint óriási az érdeklődés a valaha volt legnépszerűbb diákhiteltermék, a Diákhitel Plusz iránt, melyet még szeptember 30-ig igényelhetnek a hallgatók. Ez egy szabad felhasználású, teljesen kamatmentes termék, amely 500 ezer forintig vehető fel.

A kormány korábbi döntése alapján 2022. szeptember 30-ig meghosszabbították a szabad felhasználású, kamatmentes Diákhitel Plusz igénylési határideje. A pandémia miatt bevezetett, az átmeneti pénzügyi nehézséggel szembesülő hallgatók megsegítését szolgáló termék most is nagy népszerűségnek örvend a hallgatók körében.

Népszerű a piacokon tapasztalható hozamemelkedések ellenére továbbra is kedvező kamatozású, szabad felhasználású Diákhitel1, valamint a továbbra is kamatmentesen igényelhető, felsőoktatási önköltségre felvehető Diákhitel2 is. Előbbi akár havi 150 ezer forintig is igényelhető, ezáltal évi 1,5 millió forint szabad felhasználású forráshoz juthatnak a hallgatók. A Diákhitel1 szabadon költhető bármire, csakúgy, mint a kamatmentes Diákhitel Plusz.

A bármikor igényelhető és ingyenesen előtörleszthető termékek iránti kereslet az alacsony kamatoknak, a kedvező feltételeknek és a 2018-ban bevezetett családi kedvezményeknek köszönhetően évről évre emelkedik.

A diákhiteleket igénylők jogosultak a 2018-tól bevezetett családtámogatásokra.

Ha egy családban a hitelfelvételt követően megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének felét, a harmadik gyermek megszületése esetén pedig a teljes diákhitel tartozást elengedi a Diákhitel Központ.

Közel négy év alatt 7000 édesanyának tudták ezen kedvezményeknek köszönhetően több mint 6 milliárd forint értékben elengedni a tartozását.

