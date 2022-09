A legnagyobb amerikai banknál is razziát tartottak Európa legnagyobb adócsalási botránya miatt

Német ügyészségi nyomozók adócsalási ügyben razziáztak a JPMorgan helyi irodáiban. A több mint egy évtizedre visszanyúló "cum-ex" botrány miatt folytatott kiterjedt nyomozás az elmúlt hónapokban felgyorsult, és bankok hosszú sorát érinti – írja a Financial Times

Az úgynevezett cum-ex ügyleteket a törvényi szabályozás 2012-es megváltoztatása előtti időkben folytatták Németországban adócsalók, akik osztalékfizető (cum) és osztalékot nem fizető (ex) részvények szándékosan áttekinthetetlen adásvétele révén kétszeresen igényelték vissza a tőkejövedelem után fizetendő adót. Ezzel több milliárd euró kárt okoztak a német államnak. Németországban a pénzügyminisztérium szerint az adóhatóságok 2001 és 2011 között legalább 3,9 milliárd eurónyi jogosulatlan adó-visszatérítést fizettek ki.

A kölni ügyészség közölte, hogy házkutatási parancsokat hajtott végre egy meg nem nevezett banki intézmény ellen a városban, valamint külön könyvvizsgáló cégek ellen, és négy gyanúsított otthonában is házkutatást tartottak, mindezek kumulált adócsalási ügyekkel összefüggésben. A bank saját közlése szerint a JPMorgan a legújabb pénzintézet, amelyre a németországi ügyészségi nyomozók az ügy kapcsán razziát tartottak Kölnben. Idén már a Barclays, a Bank of America és a Morgan Stanley helyi irodáiban is kutattak már a nyomozók.

Az akcióban a helyi rendőrség és az adónyomozó hivatalok több mint 50 nyomozója és informatikai szakértője is részt vesz. Csak a kölni hatóságok 1500 ember ellen folytatnak nyomozást bankok hosszú soránál. Az ügyészek már évek óta vizsgálják a botrányt, de a nyomozást a múlt hónapban fokozták, amikor a frankfurti ügyészek kérésére Mallorcán letartóztatták a Fortis bank egy korábbi vezető bankárát.

A Fortis, amely a pénzügyi válságban összeomlott, és amelyet a holland ABN Amro felvásárolt, állítólag az egyik első olyan hitelintézet volt, amely kihasználta a német adótörvénykönyv tervezési hibáját. A frankfurti ügyészek 2019-ben és 2020-ban razziát tartottak az ABN Amro frankfurti irodáiban is.

