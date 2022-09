Európában terjeszkedik a Goldman Sachs

A tranzakciós bankolás területén erősíti európai pozícióját a Goldman Sachs – számolt be a Financial Times

Az amerikai befektetési bank egy új, frankfurti székhelyű csapatot állított fel, hogy ennek vezetésével erősítse tranzakciós banki szolgáltatásait az EU-ban, tovább diverzifikálva tevékenységét a kereskedési és tanácsadási szolgáltatásokon túl.

A terjeszkedés része azon stratégiai cél megvalósításának, hogy több mint 160 országban kínáljon betéti és fizetési szolgáltatásokat az ügyfeleknek – írja a lap.

Amióta a Goldman 2020-ban az Egyesült Államokban elindította a vállalati treasury-szolgáltatások nyújtására szakosodott üzletágat, majd egy évvel ezelőtt az Egyesült Királyságban is terjeszkedett, több mint 400 nagy ügyfelet szerzett magának 65 milliárd dollárnyi betéttel.

A bank most azt is fontolgatja, hogy a közeljövőben Amszterdamban és Japánban is nyit tranzakciós banki irodákat, mivel igyekszik piaci részesedést szerezni az olyan piacvezető cégektől, mint a JPMorgan és a Citigroup.

