Van egy dolog, amelyben hazánk még a világ legfejlettebb pénzügyi szektorát is lehagyta

Jövő tavasszal tervezi elindítani a Fed az Egyesült Államok az első nyílt azonnali fizetési rendszert, a FedNow-t. A Fed régi adósságát törleszti, hiszen bármilyen fejlett is az amerikai pénzügyi szektor, az ország fizetési rendszerében a 70-es évek óta nem történt komoly fejlődés. Az Egyesült Államoknak minél előbb lépnie kell, hiszen a világ számos pontján már dübörögnek az azonnali átutalási rendszerek, köztük hazánkban is. Cikkünkben bemutatjuk, mire készül a Fed, mit tud a hazai azonnali fizetési rendszer, és milyen nagy sikert arató megoldások születtek szerte a világban.

Banking Technology 2022 Erről a témáról is szó lesz a Portfolio október 6-ai Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

FedNow

Az Egyesült Államok jegybankja, a Fed 2023 tavaszán tervezi elindítani a FedNow nevű azonnali fizetési rendszerét, amely alapjaiban formálja majd át azt, ahogy eddig intézményi szereplők pénzt küldtek egymásnak, de a tervek szerint az instant fizetések előnyeit más gazdasági szereplőkre – így a háztartásokra és a vállalkozásokra – is kiterjesztik. Az amerikai fizetési rendszer felzárkóztatása már régóta szerepel a Fed tervei között, hiszen a világ számos országában már bevezettek hasonló infrastruktúrát. Az amerikai pénzügyi rendszer pedig híres a fejlettségéről, de az azonnali utalások terén még komoly elmaradása van.

Az Egyesül Államokban tavaly mindössze az utalások egy százaléka volt valós idejű, és ezzel jelentősen elmaradt a világ élvonalától: összehasonlításképp a valós idejű fizetések egyik bajnoka, India rendszerén tavaly összesen 49 milliárd tranzakció ment át, szemben az Egyesül Államok 1,8 milliárd instant pénzmozgásával.

A Fed fejlesztése azért is különleges, mert valószínűleg új korszakot nyit majd az Egyesült Államok fizetési piacának fejlődéstörténetében, az utolsó nagyobb változtatás ugyanis a 70-es években történt, amikor bevezették az Automated Clearing House elektronikus utalási rendszert, amelyhez több mint 10 000 pénzügyi intézmény csatlakozott, és amely 2021-ben összesen több mint 72,6 ezermilliárd dollár értékben dolgozott fel közel 29 milliárd elektronikus pénzügyi tranzakciót.

Az ACH általában kisértékű belföldi fizetéseket dolgoz fel. Az átlagos ACH-tranzakció egy munkanapon belül, az átlagos ACH-hiteltranzakciót pedig egy-két munkanapon belül teljesül. A tranzakciótípusok közé tartoznak az adófizetések, az adó-visszatérítések, fogyasztói számlák, bérszámfejtés és egyéb közvetlen befizetések, valamint számos más fizetési szolgáltatás az Egyesült Államokban.

Az ACH legnagyobb hátrányai között szerepel, hogy számos pénzügyi intézmény korlátozza, hogy a felhasználó egyszerre mennyi pénzt mozgathat a rendszeren keresztül, többen ráadásul külön díjat számítanak fel, ha valaki az egynapos utalást választja. Az ACH ráadásul nem alkalmas nemzetközi tranzakciókra, kizárólag belföldön használható.

A fizetési rendszer elmaradottságát látva a nagyobb bankok már 2017-ben tető alá hozták a saját instant fizetési rendszerüket, amely az RTP (Real Time Payments) nevet kapta. A magánhálózat, amelynek jelenleg 25 amerikai bank a tagja, azonban ellenérdekeltté teszi őket a Fed kezdeményezésével szemben, amely a teljes interoperabilitás megteremtésére törekszik. A Fed döntése mögött az a szándék is meghúzódhat, hogy a jegybank felkarolná azokat a kisebb pénzügyi cégeket, amelyek vonakodtak csatlakozni a nagybankok által igazgatott rendszerhez.

A FedNow, amely az ACH-val ellentétben a hét minden napján működik majd, az olyan peer-to-peer fizetési alkalmazásokkal, mint a CashApp és a Venmo, is versenyezni kíván. Az új rendszer azonban annyiban más, hogy a pénzügyi szolgáltatók egymás közti pénzmozgásait bonyolítja le. A rendszerhez fintechek is kriptós cégek is csatlakozhatnak, igaz, csak szigorú szabályok mellett.

A Fed megoldását egy pilot keretei között már 120 intézmény kezdte el használni, ennél azonban jóval többre lesz szükség ahhoz, hogy az instant utalás teljesen elterjedjen váljon az Egyesült Államokban.

Magyarország: Azonnali Fizetési rendszer

Az MNB 2020 márciusában indította el az Azonnali Fizetési Rendszert, amelyhez a világon egyedülálló módon kötelező volt csatlakoznia minden banknak. Más országokban – az itt bemutatott rendszereknél is – ugyanis a gazdasági szereplők piaci alapon kerülnek be a rendszerbe, amely lassabb transzformációt tesz lehetővé.

Az MNB stratégiai célja, hogy 2030-ra a tranzakciók legalább fele elektronikusan teljesüljön, és a jegybank ebben nagy szerepet szán a kártyás fizetések mellett az azonnali fizetési rendszerre épülő ökoszisztémának is, ezért a piaci szereplőkkel egyeztetve egy átfogó fejlesztési csomagot dolgoztak ki.

A csomag egyrészt előírja, hogy minden banknak kötelező lesz a QR-kód olvasása és a fizetési kérelmek fogadása, egy megújult biztonsági elemekkel ellátott QR-kód rendszerrel. A bankoknak nem lesz kötelező a QR-kód generálás biztosítása, viszont az kötelező lesz, hogy minden bank alkalmazása képes legyen QR-kódot olvasni.

Rendeletben rögzítik az NFC-n és a deeplinken alapuló szabványosított adatbeviteli módot, alapvetően arról van szó, hogy a bankkártyáknál és a mobilfizetésben is használt rendkívül kényelmes és elterjedt érintéses fizetésekhez hasonló folyamat jöhet a boltokban, de a kártyás rendszer helyett az AFR-ben zajló tranzakciókkal.

Az azonnali fizetési tranzakciók felső értékhatára, 10 millió forintról 30 millióra emelkedik, mert az MNB úgy látja, hogy az azonnali rendszer likviditási és technológiai szempontból is stabil, ezért a tranzakciók felső értékhatárát 30 millió forintra emelik.

A megújult rendszerben kötelező lesz az átutalások sikerességét igazoló pozitív visszajelzések küldése az eddigi negatív (sikertelen) üzenetek mellett. Egy azonnali tranzakciónak 20 másodperc a maximális életideje, ez azonban egy pénztárnál túl hosszú várakozási időt jelentene, ezért mostantól 5 másodpercen belül kell megérkeznie a pozitív vagy negatív üzenetnek.

A piaci igényekre reagálva bevezetik az AFR-specifikus visszatérítési (chargeback) szolgáltatást, és egy központi csalásmegelőző megoldás előkészítése is zajlik, de ez még nem a közeljövőben várható: akár 1-2 év is eltelhet, mire egy ilyen csalásmegelőző megoldás elkészül.

Brazília: Pix

A Pix, vagyis a Brazil Központi bank által fejlesztett és működtetett azonnali fizetési rendszer forgalma már most meghaladja a hitel- és betéti kártyás tranzakciók volumenét. Egy 2019-es felmérés szerint Brazíliában a legelterjedtebb fizetési mód a készpénz volt (ahogy egyébként a világ legtöbb országában), amely a magas FIX társadalmi költségei miatt már nagyon szúrja a gazdaságirányítók szemét. Tovább súlyosbította a problémát, hogy a helyi elektronikus fizetési rendszerek tele voltak hibával, kizárólag munkaidőben működtek, a kártyás fizetési lehetőség pedig a magas belépési költségek miatt csak nehezen terjedt el a helyi vállalkozások körében.

A Pixet a lakossági ügyfelek teljesen ingyen használhatják, de a bevezetése a kereskedők számára is kisebb költséggel jár, mivel a tranzakcióban kevesebb közvetítő vesz részt, mint a hagyományos fizetési módok esetében. A rendszer egyedi QR-kódokat hoz létre a tranzakciók lebonyolítására, amelyek közel valós időben mennek végbe.

A Pix hálózatának tagjai (legyen szó fintechekről vagy pénzügyi intézményekről) a tranzakciókat főként mobilalkalmazásaikon és internetes banki platformjaikon keresztül teszik lehetővé. A Pix-tranzakcióhoz jellemzően egy előre meghatározott felhasználónév vagy a kedvezményezett számlájához kapcsolódó QR-kód szükséges. Az utaláshoz a kezdeményezőnek ezt a kódot kell beolvasnia.

A Pix egyszerű használata egy nem várt hatást is kiváltott: Brazíliában ugyanis elszaporodtak a „villám-emberrablások”. A bűncselekményt úgy követik el, hogy az áldozatot egyszerűen megragadják az utcán és azonnali átutalást követelnek tőle a szabadságáért. A központi bank 200 dolláros utalási plafont határozott meg a magánszemélyek közti (peer-to-peer, - P2P) fizetésekre reggel 8 és este 6 között, amikor a legtöbb támadás történt. Ráadásul bevezettek egy minimum várakozási időt arra az esetre, ha valaki növelni szeretné az általa meghatározott limitet.

India: UPI

A UPI (Unified Payments Interface) az indiai központi bank gondozásában létrehozott azonnali fizetési rendszer, amelyet úgy terveztek, hogy csatlakoztatható legyen több ázsiai ország QR-kódos fizetési rendszeréhez is. A UPI ezen kívül nyílt protokollal rendelkezik, vagyis úgy tervezték, hogy akár egy innovatív fizetési megoldásokból álló ökoszisztéma is ráépülhessen.

A rendszer rendkívül népszerű: 2022-ben a UPI mintegy 45 milliárd tranzakciót bonyolított le 77,94 billió rúpia értékben. Augusztusig a UPI összesen több mint 30 milliárd tranzakciót regisztrált 51,74 billió rúpia értékben.

Az innováció nagyon fontos lehet az indiai központi banknak, hiszen az egészséges verseny megteremtése érdekében korlátozza, hogy egy adott szereplő mekkora részesedést szerezhet a UPI-fizetések piacán. Az intézkedést korábban számos külföldi vállalat és egyes kockázati tőkebefektetők is keményen kritizálták, mint piactorzító kormányzati beavatkozást. Ennek ellenére több mint 300 bank és több tucat fizetési startup – köztük számos nagy amerikai technológiai óriás leányvállalata – is csatlakozott már a UPI-hoz.

A UPI egyik legnagyobb pozitívumaként emlegetik, hogy a segítségével a kormány végre hatékonyan tudja eljuttatni a támogatásokat a rászorulóknak. Ezek a pénzek ugyanis korábban a kaotikus bankrendszer, az átláthatatlan bürokrácia és a mindent átszövő korrupció miatt nem mindig értek célba.

A UPI ráadásul több százmillió embernek nyújtott megfizethető hozzáférést a valós idejű fizetésekhez. A UPI-tranzakciók jelenleg ingyenesek, és idővel várhatóan a kereskedők is csak a töredékét fizetik majd annak, amit most a Mastercard és a Visa által működtetett privát fizetési rendszerek használatáért fizetnek. Szintén segíti a pénzügyi integrációt, hogy a Google és az Apple is a UPI-t használják az indiai felhasználók digitális tárcák közötti pénzmozgásainak lebonyolításához. Ennek azért van jelentősége, mert a Google digitális tárcáját Oroszország után Indiában használták a legnagyobb arányban az offline és online fizetésekhez.

Az Indiai Központi Bank várakozásai szerint az UPI-on keresztül lebonyolított fizetések 2025-re az ország teljes GDP-jének 8%-át teszik majd ki, a jegybank ráadásul azt tervezi, hogy a hitelkártyákat is összekapcsolják majd az azonnali fizetési rendszerrel. A UPI-t ráadásul 2022-től Szingapúrban, Malajziában, Thaiföldön, a Fülöp-szigeteken, Vietnamban, Kambodzsában, Hongkongban, Tajvanon, Dél-Koreában és Japánban is elérhetővé tették a határon átlépő fizetések lebonyolítása, valamint az indiai turisták és vendégmunkások helyzetének megkönnyítése érdekében.

Banking Technology 2022 Erről a témáról is szó lesz a Portfolio október 6-ai Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

Címlapkép forrása: Getty Images