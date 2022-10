Banki digitalizáció válság idején: kiderült, mi aggasztja és mi lendíti tovább a piacot

Nagy reményeket fűz a banki digitalizációs piac a mesterséges intelligenciához és a hazai azonnali fizetési rendszerhez, a megfelelő IT-szakemberek megtalálása viszont az egyik legnagyobb kihívás. A banki digitalizáció aktualitásairól volt szó a Portfolio csütörtöki Banking Technology 2022 konferenciájának első panelbeszélgetésében.

Érdemes-e a bankoknak egyáltalán digitalizációval foglalkozniuk?

Ákos Tamás (CIB Bank) szerint nincs alternatíva, a bankok nem igazán tudnak vágni IT-költségvetésükön, ezekben az időkben is csak előre tudnak menekülni. Csányi Péter (OTP Bank) szerint a pénzügyi válság megmutatta, hogy ha kevesebbet fókuszál a bankszektor a digitalizációra, akkor számukra kihívást jelentő versenytársak jelenhetnek meg a porondon. Kiemelte a felhőtechnológiát, amely azért is jó a csoport számára, mert csak azért a kapacitásért kell fizetni, amit ki is használnak. A hosszú távú képességek, különösen a rugalmasság és a reakcióképesség megteremtésére fókuszál a bank. Jendrolovics Péter (Gránit Bank) elmondta: a digitalizáció költségcsökkentő tényező, amit 0,9-1,0%-os eszközarányos költségszintjük is mutat a bankszektor dupla ekkora mutatójával szemben. Az agresszív növekedési stratégiájukat jövedelmezően akarják megvalósítani, amiben alapvető a digitális működés. Vinnai Balázs (Magyar Bankholding) a nagy kérdés az, hogy a meglévő hagyatéki rendszerek átalakítása hogy történhet meg úgy, hogy a költséghatékonyságot és a piaci részesedést megőrizzék, sőt növeljék. Ez a legnagyobb kihívás sok bank, köztük a Bankholding számára is.

Melyik az a fejlesztés, ami tűzön-vízen át meg kell valósítani?

Az adatalapú döntési mechanizmust és az élethelyzetközeli bankolás megvalósítását említette Vinnai Balázs (Magyar Bankholding). Csányi Péter (OTP Bank) szerint a szabályozói kezdeményezések teljesítése az első, emellett folytatni kell a meglévő digitális fejlesztéseket és a költséghatékonyságnövelő projekteket. 37 robotot használ most az OTP, amelyek 2020 óta több mint egymilliárd forint megtakarítást hoztak számukra. Szabó Péter (Microsoft Magyarország) szerint az elmúlt három év alatt a felhőről való gondolkodás radikálisan megváltozott, ma már nem megkerülhető ez a technológia, és akik ennek adottságait (pl. könnyen beépíthető mesterséges intelligencia) kihasználták, azok sokkal jobban jöttek ki a covidválságból is. Jendrolovics Péter egy kutatást említve elmondta: a banki működési költségekben akár 40%-os csökkenést is hozhat az AI fejlett használata a szektorban, a Gránit Banknál többek között a szelfis számlanyitás azonosítási folyamatában sikeresen használják. A banknál abban hisznek, hogy mindenkinek ott van a telefonjában a bankfiók, erre érdemes áldozni. Ákos Tamás (CIB Bank) szerint országos lefedettségre továbbra is szükség van, de például a budapesti fiókok racionalizációjának nagy előnye a költséghatékonyság növelése mellett az ügyfélélmény javítása, például összevont, nagyobb kapacitású fiókok létrehozásával. Vinnai Balázs (Magyar Bankholding) szerint az a jó AI, amit nem lehet látni, észrevétlenül végzi a dolgát.

Megérte-e létrehozni Magyarországon az azonnali fizetési rendszert?

Csányi Péter (OTP Bank) szerint olyan rendszerről van szó, amely lehetőséget teremt új innovációk, üzleti szolgáltatások (pl. náluk a Simple Business) bevezetésére, így hosszú távon egyértelműen meg fog térülni a szektor számára, és most már az AFR 2 kihasználásáról kell gondolkodniuk. Ákos Tamás (CIB Bank) szerint nem jött be azok 5-7 évvel ezelőtti jóslata, akik temették a Visát vagy a Mastercardot, az AFR-re szerinte is úgy kell gondolni, mint amelyre egymással és a kártyatársasági szolgáltatásokkal is versenyző szolgáltatásokat lehet építeni. Vinnai Balázs (Magyar Bankholding) szerint is olyan technológiáról van szó, amelyre építeni kell, élenjáró innovátorok voltunk egyébként ebben a világon. Jendrolovics Péter (Gránit Bank) örülne a legjobban, ha az AFR-re épülő digitalizáció gyorsabb lenne, de el kell ismerni, hogy a ráépülő szolgáltatások kiépülésének van egy időigénye.

Aggódnak a munkaerő- és más költségek emelkedése miatt?

Nagy baj van az IT-szakemberek piacán, képtelenség felvenni normális bérszint mellett Magyarországon megfelelő szakembereket – mondta Szabó Péter (Microsoft). Nagyon értékelik a munkavállalók, ha a munkáltató befektet a képzésükbe, emellett érdemes kikönnyíteni azokat a munkákat, amelyet nem feltétlenül profi IT-s fejlesztő kollégáknak kell elvégezniük. Vinnai Balázs (Magyar Bankholding) szerint a digitális munkaerő óriási motorja a gazdaságnak. A projektek leszállításának valószínűségében az az egyik legnagyobb kockázat általában pont az, hogy megfelelő erőforrások állnak-e rendelkezésre. Csányi Péter (OTP Bank) szerint a bérköltségek mellett a munkavállalói elvásárok is folyamatosan emelkednek. Jendrolovics Péter (Gránit Bank) szerint fontos a fizetés, de egy bizonyos szintje felett már az határozza meg a lojalitást, hogy érdekes projektekben és fejlesztésekben vehetnek-e részt a munkavállalók.

