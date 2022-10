Egy jó ötlettel még mindig nagyot lehet nőni! - élő interjú a Wise technológiai vezetőjével

Harsh Sinhával, a Wise technológiai igazgatójával készült élő interjú nyitotta meg a Portfolio Banking Technology 2022 konferenciáját. A szakembert Faluvégi Balázs, a Blue Walev Kft. vezérigazgatója és a Magyar Fintech Szövetség volt elnöke kérdezte a Wise sikere mögötti stratégiáról, a budapesti tevékenységükről és a jövőbeli tervekről.

Sinha 10 évvel ezelőtt kezdte az e-Baynél, majd később Londonba költözött, hogy a Wise-nál dolgozzon. A szakember érdeklődéssel figyelte az ekkor még kibontakozó londoni fintech ökoszisztémát. Szerinte fontos különbség az amerikai és az európai ökoszisztémák között, hogy az Egyesült Államokban mindenki rögtön nagy céget akar építeni, Európában pedig bármilyen pozícióban is dolgozol, igyekeznek perspektívát mutatni neked. Ezt a filozófiát a Wise-nál is alkalmazzák.

Sinha a Wise sikere mögötti stratégiáról elmondta, hogy a gyors növekedést annak köszönhetik, hogy minden országban csatlakoznak a helyi fizetési rendszerekhez. Így történt ez Magyarországon, Londonban és Szingapúrban is. A fizetési rendszerek folyamatosan fejlődnek, amivel párhuzamosan ők is, és ezzel költséget tudnak megtakarítani. Egy-egy rendszerhez történő csatlakozás sok munkát igényel, de ebben is van előrelépés. Az első implementáció Londonban 3 évig tartott, a legújabb már csak 4 hónapig.

Budapesten jelenleg 500 alkalmazottuk van, amely a vállalat teljes 3000 fős létszámához képest nagy arányt képvisel. Budapestet elsősorban a technológia területén jól képzett szakemberállomány miatt választották, sokan úgy érkeztek hozzájuk, hogy először ügyfélként kerültek kapcsolatba a céggel. Sinha elmondta, hogy a lokális fizetési rendszerek szinte mindenhol egyediek, így a helyi tapasztalattal rendelkező szakemberek alkalmazása előnyt jelent.

A Wise öt éve nyereségesen működik sok, gyorsan növekvő fintech-sztárral ellentétben. Sinha szerint eleinte náluk is voltak ilyen tendenciák, de 2015 környékén - egy nehezebb gazdasági időszakban -kultúraváltást hajtottak végre. Sinha ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a növekedés kultúráját nehéz megváltoztatni, és szerinte sok fintech küszködik ezzel.

A fintech értékelések az elmúlt időszakban sokat csökkentek, de az angyalbefektetőként is tevékenykedő Sinha úgy gondolja, hogy a jó cégekre még most is van pénz. Az elmúlt időszakra jellemző volt, hogy a legtöbb kockázati tőke által finanszírozott cég sokkal több tőkét vont be, mint amennyit valóban fel tudna használni. Ez most meg fog változni, de egy jó üzleti modellel még mindig nagyot lehet nőni.

A Wise tervei kapcsán Sinha elmondta, hogy jövőben még több azonnali fizetési rendszerhez szeretnének csatlakoztatni, a meglévő integrációkat pedig tovább szeretnék mélyíteni, és befektetési szolgáltatásukat az Asset-et is be akarják vezetni több országban. Tovább fejlesztenék a vállalati szolgáltatásukat is, amelyre a cégek globálissá válásával egyre nagyobb igény mutatkozik.

Fotó: Stiller Ákos