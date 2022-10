Hatalmas adattömegen ülnek a bankok, de ezt még nem sikerült teljesen kihasználniuk

A Portfolio Banking Technology 2022 konferenciájának II/B. szekciójában a felvezető eladások a távmunka kihívásairól és a digitális platformok fejlődését meghatározó trendekről szóltak. Ezt követően a panelbeszélgetésben a szakemberek a banki hiperperszonalizáció kihívásait vitatták meg.

A digitalizáció az élet egyre több területén formálja az elvárásainkat

Tóth András, a Kyndryl informatikai rendszerfejlesztő cég partnere a munkavégzést érintő változásokról beszélt. A szakember szerint a cégek évekkel ezelőtt zárt térbe, irodákba terelték a munkavállalóikat, amelyre a koronavírus-járvány tett pontot az otthoni munkavégzés elterjedésével. Ezzel párhuzamosan viszont kinyílt a piac a munkaerő számára, ami jelentős elszívó erőt jelent, főleg a mi régiónkban. A munkaerő-megtartásért folytatott küzdelemben a digitális transzformáció fontos szerepet játszik, és a vállalatok, amelyek ráléptek erre az útra, az alkalmazottiakat is sikerrel tudják megtartani. A Kyndryl megoldása egy olyan rendszer, amely a munkafolyamat szétbontását, majd automatizációját végzi el, és a cég szerint munkaerőre nehezedő terhet is enyhíteni tudja.

Bodnár Béla, a ShiwaForce vezérigazgatója szerint a nagyvállalatok többsége integrált megoldást szeretne építeni, míg a végfelhasználók olyan megoldásokat keresnek, amelyeket akár több eszközön is elérhetnek. További trend, hogy a fizikairól áttolódott a súlypont a digitális szolgáltatások felé, de a bankfiókok nem tűnnek el, inkább „kioszkosodnak”. „Az internetbankok hamarabb tűnnek el, mint a fiókok” – állapította meg Bodnár. A szakember a mobilbankok dominanciájára számít rövid távon.

A hiperperszonalizáció felé kell elmozdulniuk a bankoknak, sztenderd termékeket kell továbbra is kínálni, de olyan köntösbe kell bújtatni, amely az egyediség élményét kelti. A tartalomfogyasztást az információs túltöltöttség jellemzi, ezért valahogy vezetni kell az ügyfelet, releváns tartalmat kell kínálni neki. Ezt látjuk a keresőmotorok algoritmusaink változásában is, amelyek már kontextuális alapon szűrnek.

Az adatok védelme kapcsán felmerül a kérdés, hogy miért kell külön helyeket tárolni azokat, miért nincs egy központi adattár, ahonnan minden piaci szereplő lekérheti azt, amire szüksége van. Iparág nőtte ki magát az adatok tárolására, rendszerezésére és védelmére, ugyanakkor az ellopásukra is. Bodnár a Garmint érő zsarolóvírus támadást hozta fel példaként, amely esetben a cég 40 millió dollárt fizetett ki az ellopott adatokért.

Még nem tartanak a bankok a hiperperszonalizációnál

Galló Csaba Márton, a CIB Banktól elmondta, hogy a lakossági piacon a sztenderd termékek esetében az ügyfélélmény fejlesztésére került a hangsúly. Fehér Gábor (Erste Bank) szerint nagyon nehéz úgy egyediség terén versenyezni, hogy a hiteltermékek nagy részét államilag meghatározott konstrukciók határozzák meg.

A bankok hatalmas adattömegen ülnek, emiatt nyeregben érezhetik magukat, de a fintecheknek egyelőre még előnyük van az adatok feldolgozásában.

Galló Csaba Márton szerint a befektetési termékek értékesítésénél jól működik a személyre szabás, akár ügyintézői segítség útján is. Léteznek tehát jó példák, de a gyakorlatot több területre is ki kell terjeszteni. Kada Zsolt a Girótól úgy látja, hogy a bankszféra nem tart még a hiperperszonalizációnál, egyelőre még perszonalizációról van szó. Továbblépni a beyond bankingal lehet csak, vagyis kapcsolódó nem feltétlenül pénzügyi termékek nyújtásával (parkoló- mozijegy).

Szabályozói oldalról Dr. Balogh Gyöngyi (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) elmondta, hogy elsősorban a jog tudja befolyásolni a trendek irányát, annak társadalmi és egyénre tett hatását. Komoly kockázatot jelent, hogy a hiperperszonalizáció esetében profilozás történik, viselkedésmintázatok kialakításáról és esetenként a viselkedés befolyásolásáról is szó lehet. Az adatvédelem nem egyenlő az adatbiztonsággal, a kiberbiztonság alapvető szempont ugyan, de számos egyéb elvárásnak is teljesülni kellene, ami jogszabályban elő van írva.

Kada Zsolt szerint az azonnali fizetési rendszer sikere azon múlt, hogy sikerült megvalósítani az együttműködést a bankszektoron belül. Nem bízták az iparági szereplőkre, volt egy erős szabályozói nyomás. A szakember szerint a rendszer egyik nagy előnye az volt, hogy lehetőséget adott azoknak kkv-knak, akiknél eddig csak készpénzzel lehetett fizetni. Kada szerint az látszik, hogy a mindennapi felhasználók kezébe is sikerült hasznos eszközt adni.

Bodnár szerint az azonnali rendszer a magyar digitalizációs és pénzügyi kultúrán sokat lökött előre. A szakember szerint a challengerek (feltörekvő pénzügyi szereplők) nem működnek jól a válságokban, nehezebben jutnak tőkéhez. A válságok kiránthatják alóluk azokat a használati eseteket, amelyekre az üzleti modelljüket alapozták. Fejér szerint a válságok esetén felértékelődnek a megbízható tőkeerős szereplők, és a fontosabb informatikai fejlesztéseket nem kell visszavágni most sem.

Fotó: Stiller Ákos