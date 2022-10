Évszázados tabuk dőltek meg a pénzügyi világban a digitalizáció miatt

Évszázados tabuk dőltek meg a pénzügyi világban az elmúlt 12 évben a globális folyamatok, a technológiai fejlődés, ezen belül a digitalizáció következtében – hangsúlyozta Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a Portfolio Future of Finance 2022 konferenciáján tartott előadásában.

A bankároknak az a dolguk, hogy ami valóban bonyolult pénzügyi folyamat, azt egyszerűvé tegyék, mert az ügyfelet nem érdekli, hogy jelentéseket kell írni és számításokat kell végezni a bankoknak. Hegedüs Éva ennek kapcsán Einsteint idézte, aki szerint

Amit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, azt nem is érted igazán.

A technológiai cégek teret nyertek a pénzügyi világban is, a legnagyobb 10 technológiai világcég mindegyike Egyesült Államok-beli. A bankszektor pénzforgalmi szolgáltatásainak szegmenseibe beléptek ezek a bigtech cégek, de sztenderd banki licencekkel még nem rendelkeznek. Nem ismerjük a jövőt, de a bigtech cégek a banki licenc iránt kacsingatnak, ez olyan túlhatalmat biztosíthatna számukra, ami sohasem jó - vélekedett az elnök-vezérigazgató. Hegedüs Éva szerint trendfordulót jelez az is, hogy míg 2010-ben a világ 5 legnagyobb bankja közül 5 európai volt, addig jelenleg a négy legnagyobb mérlegfőösszegű bank kínai.

És hogy miért nem léptek még be a bigtechek a banki piacra erőteljesebben? 2021-ben az átlagos ROE a bankszektorban 12,5, a szoftverfejléesztésben 30,47 százalék volt, az informáiós szolgáltatásoknál 17 százalék feletti. Vagyis a banki biznisz kevésbé jövedelemző tevékenység, mint a technológiai.

A digitalizáció felgyorsulásával felértékelődik a tudás és a fenntarthatóság szerepe is. Az elmúlt 12 évben tapasztalt további trendforduló, hogy a bankolás színtere a bankfiókok helyett egyre inkább a digitális tér lett, ezen belül előtérbe kerülnek a mobiltelefonra optimalizált megoldások. Ma már számlát nyithatunk videóbankon és szelfivel, plasztikkártya helyett egyre inkább a mobilt használjuk fizetéshez. A pénzforgalmi szolgáltatások mellett pedig egyre több hiteltermék is elérhető digitálisan. A digitalizációban való további lépésekhez szükséges azonban a jogszabályi támogatottság is - tette hozzá Hegedüs Éva. Megjegyezte azt is, jelentősen nagyobb mértékben terhelik adókkal a bankszektort Magyarországon mint az EU-ban, a mérlegfőösszegre vetített adók mértéke durván kétszerese Magyarországon az európai átlagnak.

A tabuk döntésében a hazai piacon fontos szerepe van a Gránit Banknak – emelte ki Hegedüs Éva előadása végén. Mint elmondta, a bank mérlegfőösszege jelenleg megközelíti a 900 milliárd forintot, amivel a 9. a bankok méret szerinti rangsorában, tőkearányos profitja meghaladta a 20 százalékot, amely több mint háromszorosa a magyar bankszektor átlagának. Költség-bevétel aránya 38 százalék, szemben a szektor 50 százalékot meghaladó átlagával, azaz a Gránit Bank a digitális működési modell révén legalább 25 százalékkal hatékonyabb költségszerkezetben működik.

Címlapkép: Stiller Ákos