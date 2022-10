A bankokat faggatja Kína, miért esett ekkorát a jüan

Kína devizaszabályozó hatósága űrlapokat küldött a bankok számára, különböző piaci kérdésekről faggatva őket. A kérdőívek kiküldésének időzítése valószínűleg nem véletlen: a jüan árfolyama a 2008-as válság óta nem látott szintre csökkent. Az egyik forrás szerint arról kérdezték őket, hogy milyen devizapiaci pozíciókkal rendelkeznek. Egy másik forrás szerint akkor érkeztek az ívek, amikor több szereplő állítólag shortolta a jüant. Az biztos, hogy rövid határidőt szabtak ki a visszaküldésre, ugyanis két másik forrás alapján az állami hatóság külön kiemelte, hogy sürgős ügyről van szó.

A Mizuho Bank devizastratégiai vezetője, Ken Cheung azt nyilatkozta, hogy az állam a jüan hirtelen árfolyamcsökkenéséről szeretne véleményeket gyűjteni, hogy a szabályozásokkal minél hamarabb orvosolni tudják a problémát. Ennek valószínűleg nagyrészt az Egyesült Államok intézkedései miatt erősödő dollár az oka, amely folyamatosan nyomást helyez a már 13 százalékot romló kínai jüanra. Ez eddig a legnagyobb árfolyamesés, amit a valuta produkált azóta, hogy Kína 1994-ben egységesítette a piaci és hivatalos devizaárfolyamokat.

A leértékelődést az is okozta, hogy több tőke áramlik ki az országból, mivel Kína sokkal inkább a Covid-19 által sújtott gazdaságának a támogatására összpontosított, a magas infláció letörésére viszont kevesebb intézkedést hozott. Peking egyébként már több intézkedést is bevezetett az devizaárfolyam csökkenésének megfékezésére, például megemelték a határokon átívelő finanszírozási limitet, ezzel pedig könnyebben tudnak a belföldi cégek más országokból tőkét bevonni. Xing Zhaopeng, az ANZ stratégája szerint a következő lépés a tengerentúli hitelezés szigorítása lehet. Szerinte már régóta kritikus szinten van a devizatartalék, több piaci szereplő szerint pedig várható a kínai hatóságok közbelépése. A tartalék jelenleg épphogy meghaladja a 3000 milliárd dolláros minimum szintet, mivel a 2015-ös válság enyhítésére ezermilliárd dollárt költöttek el. Optimistább előrejelzések szerint Kína most meg fogja védeni az állami tartalékait, ugyanis ez számukra a nemzeti pénzpiaci erő egyik indikátora.

