Kiderült, milyen csúszással drágulnak a banki hitelek az MNB kamatdöntései után

Érdekes kérdéseket vet fel, hogy a bankok milyen mértékben és milyen gyorsan építik be az MNB döntéseit a saját lakáshiteleik árazásába. Két kutató, Hajnal Gábor és Lados Csaba a Hitelintézeti Szemle 21. évfolyamának 3. számában az elmúlt évek adatait elemezte. Az eredményeikből rájöhetünk arra, hogy lakossági szereplőként átlagosan hány hónappal később érezzük meg a jegybank döntéseit.

A magyar társadalom kétségkívül a saját tulajdonú lakásokat részesíti előnyben, amikor a lakhatásról van szó. Nagyon kevesen tehetik viszont meg azt, hogy készpénzben kifizessék egy lakás árát, sokan lakáshitelt kénytelenek felvenni. A jelenlegi ütemben növekedő jegybanki alapkamat miatt fontos kérdés lett, hogy az mikor ágyazódik be a bankok ügyleti kamatába, tehát mikor fogja a lakossági felhasználó is érzékelni a növekedést.

A magyar bankrendszerben az a jelenség figyelhető meg, hogy a bankközi kamatláb, amely sok esetben a bankok forrásköltségét jeleníti meg, általában hónapokkal később árazódik be a fix kamatozású lakáshitelek áraiba. Hajnal Gábor és Lados Csaba a Hitelintézeti Szemle 21. évfolyamának 3. számában arra tett kísérletet, hogy megvizsgálja a beárazódás időtartamát a vektor-autoregresszív modell segítségével.

Mi a bank forrásköltsége?

A kiindulópont az, hogy minden bank célja a lehető legmagasabb profit elérése. Ha nő a bankközi kamatláb, az azt jelenti, hogy a bank költségei is nőnek, ha pedig nem növelné ezzel együtt a bevételeit (az ügyleti kamatot), akkor csökkenne a profitja. A bank a rögzített kamatozású hitelek forrását vagy közvetlenül vonja be, vagy kamatswap segítségével állítja elő, ezért a BIRS megfelelő mérőszám lenne a forrásköltség megjelenítésére. Vannak azonban más banki források, amelyek ezt befolyásolhatják, ezért a tanulmány szerzői megalkottak egy olyan korrigált forrásköltséget, ami már pontosabban mutatja meg ezt az adatot. Ennek számítása így néz ki:

Erre azért volt szükség, mivel a bankok, ha a hathavi BUBOR, azaz a bankközi piaci forrásköltség értékétől eltérő módon vonnak be forrást, az ügyleti kamatokat akkor is úgy állítják be, hogy az tükrözze a saját finanszírozási helyzetüket.

Azonban ha az a feltevés megállja a helyét, hogy a forrásköltségek csak pár hónapos késéssel ágyazódnak be a hitelek árába, az azt jelenti, hogy vannak olyan időszakok, amikor a profit alacsonyabb vagy magasabb. Ez általában akkor következik be, amikor a BIRS árfolyam több hónapon keresztül egy irányba változik, illetve akkor, amikor a hitelkihelyezések egyre nagyobb részét a hosszabb távon rögzített kamatú hitelek teszik ki. Utóbbi történt az elmúlt években is:

2019 és 2021 között a legfeljebb 1 évre fixált kamatú hitelek szinte teljesen eltűntek, a 10 vagy annál több évig fixált kamat lakáshitelek 8-10 százalékos aránya pedig 20 körülire nőtt.

A két szakértő az elemzésben egyrészt a bankok kamatemelési gyakorlatát vizsgálta meg a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel (MFL) típusú termékeket illetően, másrészt pedig azt becsülte meg a vektor-autoregressziós modell segítségével, hogy hány hónap alatt ágyazódik be a Magyar Nemzeti Bank kamatemelése a lakossági és vállalati hitelek árazásába.

A kamatok „ragadóssága”

Azt a jelenséget, amikor a kamatok nem rögtön követik a forrásköltségek változását, a kamatok „ragadósságának” nevezzük. Ha tökéletes a verseny, a piaci szereplők tökéletesen informáltak és nincs tranzakciós költség, a költségek rögtön beépülnek a kamatokba, a valóság azonban ennél kicsit bonyolultabb. Mivel a három tényezőből egyik sem áll fenn, a beépülés nem lesz teljes, illetve késve következik be. Ennek alapvetően két oka van:

az egyik az, hogy a kamatok nem a hitelkeresletnek megfelelően változnak,

megfelelően változnak, a másik pedig az, hogy több tényező miatt lassabban alkalmazkodnak a pénzpiaci helyzethez.

A két szerző a tanulmányában az utóbbit elemzi.

Erre a ragadósságra vonatkozóan több elmélet is született az elmúlt évtizedekben.

Az Stiglitz-Weiss elmélet alapján a kamatok lefelé ragadnak inkább, mivel a kamatok emelkedése kontraszelektálja a hitelfelvevők körét. Ez azt jelenti, hogy magasabb kamatszinten inkább olyan szereplők vennének fel hitelt, akiknél nagyobb az esély arra, hogy nem fizetik azt vissza, ezzel csökkentve a bank profitját. Másrészt a magasabb kamatszint – főleg a vállalati ügyfeleknél – magasabb kockázatú beruházásra ösztönzi a fogyasztót, ami szintén a visszafizetési esélyeket csökkenti. Emiatt létezik egy egyensúlyi kamat, ami fölé már nem érdemes emelnie a bankoknak, mivel akkor már a saját profitját csökkentené. Egy másik, Mesteres és Saunders elmélete szerint a bankoknak van egy ún. „menüköltsége”, ami az átárazás adminisztratív költségét jelenti. Ebből a szempontból a banknak nem éri meg növelni a kamatot, ha az átárazás drágább lenne, mint amennyi profitot hozna. Fried és Howitt elmélete pedig azt mondja, hogy az ügyfelek a kiszámítható, egyenletes kamatokat szeretik, mivel kerülik a kockázatot, ez pedig a bankokra is ugyanúgy igaz. Emiatt a hitelezők ritkábban igazítják a kamatokat, néha az ügyfelek az egyensúlyi kamatnál drágábban, néha pedig olcsóbban juthatnak hozzá a pénzhez.

Kamatok ragadóssága a gyakorlatban

Az elméleti vonatkozásokon túl gyakorlati faktorok is közrejátszanak a kamatok rugalmatlanságában, a tanulmány szerint a leginkább egy adott gazdasági övezet pénzügyi struktúrája hat rá.

Ha nagyobb a verseny a bankok között, az arra ösztönzi őket, hogy gyakrabban változtassák a kamatokat, emiatt ha nő a forrásköltség, akkor lassabban, ha az csökken, akkor gyorsabban építik be az árazásba.

a bankok között, az arra ösztönzi őket, hogy gyakrabban változtassák a kamatokat, emiatt ha nő a forrásköltség, akkor lassabban, ha az csökken, akkor gyorsabban építik be az árazásba. Egy adott bank adminisztratív költsége is befolyásolhatja ezt, hiszen hogyha az magasabb, akkor sokkal megfontoltabban és ritkábban fogja változtatni a kamatlábait.

is befolyásolhatja ezt, hiszen hogyha az magasabb, akkor sokkal megfontoltabban és ritkábban fogja változtatni a kamatlábait. Ha több bank oligopolisztikus helyzetben van jelen a piacon, kisebb lesz a verseny, ez pedig felfelé teszi ragadóssá a kamatokat, hiszen konkurencia híján nem áll érdekükben csökkenteni.

van jelen a piacon, kisebb lesz a verseny, ez pedig felfelé teszi ragadóssá a kamatokat, hiszen konkurencia híján nem áll érdekükben csökkenteni. Ezeken felül vannak kisebb dolgok is, amelyek pozitívan vagy negatívan befolyásolják a ragadás mértékét. Előbbihez tartozik például banki portfólió diverzifikáltsága: ha más bevételi forrásai is vannak, nincs annyira rákényszerülve a hitelből szerzett bevételeinek növelésére. Több szakértő szerint a magas egy főre jutó GDP is pozitív transzmissziós hatással bír, valamint az is, ha alacsony a bedőlt hitelek aránya. Negatív tényező a piac koncentráltsága, a bankok többletlikviditása, a magasabb kamatkockázat, és a magas volatilitás is.

De nemcsak szavakban érdemes kifejezni ezeket, hanem számokban is. Cottarelli és Kourelis 1994-ben arra a következtetésre jutott, hogy a bankközi kamatláb növekedése után 3-6 hónappal a forrásköltség kétharmada-háromnegyede épül be a lakáshitelek árazásába. Arra is rájöttek, hogy a betétkamatok a hitelkamatoktól eltérően viselkednek – az előbbiek inkább felfelé ragadósak, míg az utóbbiak lefelé.

Talán hozzánk közelebb állnak a magyar kutatók eredményei:

Világi Balázs és Vincze János ADL modellje szerint a hitel és betéti kamat gyűrűzése is nagyon lassú, és hosszútávon sem lesz teljes. Árvai vektor-hibakorrekciós modelljével arra jutott, hogy 1995 és 1998 között egészen hatékonnyá vált a transzmisszió Magyarországon, de a rövid vizsgált idősáv miatt ezt fenntartásokkal kell kezelni. Egy másik magyar szakértő többedmagával hibakorrekciós modell segítségével észrevette, hogy a rövid lejáratú vállalati hitelek tekintetében gyorsan épülnek be a kamatok, az összes többi részpiacnál viszont ez a folyamat lassabb. Végül pedig szintén egy magyar kutató szerint a súlyozott átlagos forrásköltség hosszútávon egyenlő lesz a lakáshitelek kamataival.

A vizsgált időszakok és a felár változása

A tanulmány szerzői az aggregált elemzést a legkorábbi adatokkal kezdték, 2007. január és 2021. decemberi adatokat vizsgáltak meg, a kamatkondíciók esetében pedig a 2018 január és 2021 decembere közötti adatokkal dolgoztak. Mivel az 1 évnél kisebb kamatperiódusú hitelek ebben az időszakban a lakáshitelek kevesebb, mint fél százalékát tették ki, ezért az elemzésben csak az 1-5, illetve az 5-10 éves kamatperiódusú hiteleket figyelték meg.

Az első és egyik legfontosabb megállapítás az az, hogy a bankok felárai nem állandók. A bankközi kamatok emelkedő időszakában a felárak általában csökkennek, fordítva pedig nőnek, ezért a kettő között negatív kapcsolat áll fenn. A legutolsó tartós csökkenés időszakában – 2018 októbere és 2019 augusztusa között – az 5 és 10 éves BIRS 171 és 205 bázisponttal csökkent, a felár ekkor 173 és 150 bázisponttal nőtt. A fordítottját a legutóbbi kamatemelési ciklusban, 2021-ben, január és december között figyelhettük meg, ekkor a BIRS lábak 334 és 255 százalékponttal emelkedtek, a felárak ekkor 194-gyel és 199-cel csökkentek. Ez a negatív kapcsolat nemcsak Magyarországon működik így, több szakértő ezt már a nemzetközi piacon is észrevette.

Vannak azonban torzító tényezők is, amikre érdemes figyelni az adatok elemzésekor. Az ügyleti kamatokról az információkat mindig az adott hónapban leszerződött ügyletek adják, ami akár az előző havi kamatot is megtarthatta. Ez főként az MFL hitelek esetében okozhat eltérést, mivel ott a szabályozások miatt a banknak 90 napig érvényes, visszavonhatatlan ajánlatot kell tennie az ügyfél részére. Itt ráadásul korlátozva is van a maximális emelés: a kamat nem lehet nagyobb, mint a megelőző hónap utolsó napja előtti 15. napon érvényes BIRS 3,5 százalékponttal növelt értéke. Habár a nem MFL hitelek tekintetében nincsenek ilyen feltételek, alapvetően nincs különbség az ügyintézés menetében, ezért ott sem mindig az aktuális kamatot tükrözi a kapott adat.

Hasonló torzulást okozhat az is, hogy a bankok a felárat változtathatják például a kedvezményeik csökkentésével. A szerzők azonban arra a következtetésre jutottak, hogy ezeket a pénzintézetek ritkán változatják, ezért a kedvezmények nélküli kamatokkal számoltak az elemzésben.

Ha információkat szeretnénk kinyerni az adatokból, olyan időszakokat kell megfigyelni, amikor a kamatok tartósan változtak egy irányba. A két szerző három ilyen időszak kamatlábait gyűjtötte össze:

a 2018. május és 2018. október közötti BIRS emelkedés, a 2018 novembere és a 2019 augusztusa közötti BIRS csökkenés, a 2021 januárjától mostanáig tartó BIRS emelkedés időszaka.

Eredmények

Mivel a hónapon belüli átárazás ritka, ezért a BIRS adatokat mindig a következő havi adatokkal hasonlították össze. Ezekből azt lehet leszűrni, hogy a bankok átárazási gyakorlata nem megegyező: a 7 vizsgált nagybank között az első időszakban csupán egy volt, amelyik öt hónappal később építette be a forrásköltség emelkedését, az összes többi egy hónap alatt. A második időszak alatt már ez lelassult három hónapra, a harmadik időszakban pedig átlagosan 5-8 hónap volt a bankközi kamatláb árazásba való beépülése.

A transzmisszó sosem volt teljes, az első időszakban 3-4 hónap alatt viszonylag gyorsan reagáltak a bankok, a begyűrűzés mértéke a ciklus végére 82% lett. A második időszakban 3-4 hónap alatt a transzmisszó csak 50%-os volt, az időszak végére viszont a 83%-ot is elérte.

Az utolsó évben már nagyon lassú beágyazódás figyelhető meg, 2022 januárjáig ez az arány csupán 60%.

A kamatemelési gyakorlatokat megnézve elmondható, hogy a bankok az 5 és 10 évig fixált konstrukcióknál általában ugyanakkor emelnek. A BIRS adatoknál viszont a 10 éves általában 20-23 százalékponttal kevesebb az 5 évesnél, ezért az is látható, hogy az 5 éves BIRS emelkedése gyorsabban épül be a hitelek költségeibe.

A hét nagybank MFL kondícióit alapul véve az látható, hogy

a bankok átárazási gyakorlata nem egységes: néhol 1-3 hónap alatt megtörténik, máshol csak 5-8.

Az 5 éves lejáratú hitelekbe a bankközi kamat átlagosan 4 hónap alatt gyűrűződik be, a transzmisszió ilyenkor, a 3-4. hónapban a legerősebb, teljesen pedig a 6. hónapban történik meg. Azt fontos azonban kiemelni, hogy az ügyfelek ezeket a korábban említett torzítások, a bankok üzleti megfontolásai, illetve különböző kormányzati döntések, például a kamatstop miatt máshogyan, illetve később is érzékelhetik.

