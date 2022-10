Régóta várt forradalmat robbanthat be a válság egy mostohán kezelt üzletágban

Válság idején a követeléskezelő cégekre hárul a feladat, hogy elősegítsék a tartozások rendezését és a késedelmes fizetések teljesítését, vagyis javítsák a vállalatok – különösen a külső forráshoz nehezen hozzájutó kkv-k – likviditási helyzetét és cashflowját. Az ágazat, annak ellenére, hogy hatalmas üzleti lehetőséget rejt magában, még nem esett át azon a digitalizációs forradalmon, amely a fintech szcéna egyéb területein már hellyel-közzel végbement. Cikkünkben bemutatjuk, milyen változások jöhetnek a digitális követeléskezelésben, és mindezt egy hazai startup megoldásának ismertetésével illusztráljuk.

Ébredező forradalom egy méltatlanul mellőzött piacon

A követelés- vagy adósságkezelés – jórészt a gyakorlat társadalmi megítélése miatt – egyelőre nem tartozik a legvonzóbb befektetési területek közé a fintech és a lawtech szcénákon belül, ám egy bevállalós startup jelentős haszonra tehet szert a piacon, amely már évek óta várakozik egy olyan digitális forradalomra, amely a fizetési, a befektetési és a hitelpiacon már végbement.

Megfelelő likviditás és kiszámítható cashflow nélkül a vállalkozások alulmaradnak a piaci versenyben, amely különösen azokat a cégeket érinti, amelyek nehezen jutnak külső forráshoz, vagyis elsősorban a kkv-kat és az induló vállalkozásokat.

A legfrissebb 2017 júniusában közzétett Nemzetközi Követelésbehajtási Kézikönyv szerint az Egyesült Államokban 2014 eleje és 2016 vége között a behajtások becsült sikerességi rátája mindössze 36,7% volt. Ugyanez a mutató Kanada esetében 17,7%, Kína esetében 23,9%, India esetében pedig 17,3% volt. Az Európai kontinens országai szebb eredményeket tudnak felmutatni: az Egyesült Királyság estében 65,8%, Németország esetében 63,9%, Franciaország esetében pedig 67,8% volt a sikeres behajtási arány. A sikeresség rátát tekintve tehát Európa vezető gazdaságai némileg jobb helyzetben vannak, mint más kontinensek nagyobb gazdaságai, de elnézve a számokat, még innen is lenne hova fejlődni.

Néhány fontosabb adatot kiemelve látszik, milyen kiaknázatlan lehetőségeket rejt magában a piac:

Az Atradius felmérése szerint a kelet-európai B2B értékesítések feléhez vettek igénybe kereskedelmi hitelt.

Az európai bizottság adatai szerint a cégek 40%-át fizetik csak ki időben, így nem csoda, hogy négyből egy csőd az elmaradó fizetések miatt következik be.

Az EOS felmérése szerint Európában a vállalatok kevesebb mint 20%-a digitalizálta a teljes inkasszó rendszerét.

A legtöbb cég még mindig elavult módszerek révén, telefon keresztül, vagy postai úton tartja a kapcsolatot az adósokkal. Az is előfordulhat, hogy a tradicionális behajtócégek nem tartják be az etikai elveket, és sokszor a jogszabályi változásokat is nehezen követik a gyakorlatukban.

A korszerűtlen kommunikációs eszközöket már csak azért is érdemes jobb ügyfélélményt kínáló digitális platformokra cserélni, mert a késedelmes fizetésben érintett vállalatok 50%-a csupán rövidtávú pénzügyi korlátok miatt nem tudja rendezni az adósságát, de van, hogy egyszerűen csak elfelejtenek fizetni.

A platform segítségével a cégek egyéni fizetési terveket is felajánlhatnak jobb hiteltörténettel rendelkező adósoknak, a kintlevőségeiket pedig egy helyen, átláthatóan kezelhetik azáltal, hogy a státuszok és a teendők mind egy helyen maradnak.

A különböző iparágakból érkező potenciális ügyfelek száma, a késedelmes fizetések magas volumene és a behajtói üzletág technológiai elmaradottsága óriási üzleti lehetőséget teremt az induló digitális követeléskezelők számára.

A fintech ágazat átalakulása is kedvez a követeléskezelőknek

A fintech piac egyre érettebbé válik, így a vállalkozóknak meg kell barátkozniuk a gondolattal, hogy ebben a piaci érettségi fázisban már nehezebb differenciálódni. Ennek megfelelően a cégek a befektetői pénzt vélhetően akvizíciókra használják majd, amely erős konszolidációs folyamatokat fog eredményezni a szektorban.

A konszolidáció mellett egyfajta horizontális integráció is zajlik, vagyis a fintech cégek a pénzügyekhez kötődő vagy akár azon kívül eső szolgáltatásokkal egészítik ki a kínálatukat. A B2B szolgáltatók a számlázást, valamint a jogi és fizetési folyamatokat várhatóan egyetlen skálázható, automatizált platformra terelik majd. Ezzel tovább csökkenthető a behajtás átfutási ideje és költsége.

A kiaknázatlan piaci lehetőségek ellenére Európában egyelőre nem tolonganak a cégek az alternatív követeléskezelési szolgáltatásokért, és az Egyesült Államokhoz képest kifejezetten alacsony a nyitottság az innovatív szolgáltatások felé. A válság várhatóan az összes iparágat érinteni fogja, de mindegyik ágazat más-más kihívásokkal szembesül majd. A követeléskezelő platformok, jól működő mesterséges intelligenciával megtámogatva, hatékony eszközök lehetnek a cégek kezében, hogy válságos időszakban is hozzájussanak a pénzükhöz.

Milyen technológiát alkalmaznak?

A követeléskezelő platformok gyakran használnak gépi tanulásos technológiát a behajtási folyamat optimalizálásához. Az eszköz több forrásból gyűjt adatokat, amelyeket egységes nézetben tár a felhasználó elé, áttekinthetővé téve a kintlevőségeket. A mesterséges intelligencia ki tudja emelni azokat az eseteket az adósok tömegéből, amelyek könnyen kezelhetők, és finom felszólítást vagy részletfizetési ajánlatot tehet nekik.

A prediktív analitika segítségével a cégek hatékonyabban ütemezhetik a behajtási folyamataikat úgy, hogy az adósok pénzügyi adatai, az eljárási költségek, a követelések száma és a fizetési kötelezettség típusait figyelembe véve csökkentik a redundáns folyamatokat és a szűk keresztmetszeteket.

Az adatelemzés jóvoltából a vállalatok megengedhetik maguknak a személyre szabott kapcsolatkezelést, és a megfelelő időben, a helyzethez illő kommunikációs csatornákon érhetik el az adósokat. Sőt, a historikus adatokkal előrejelezhető, hogy várhatóan mikor fizetik az ügyfelek a számlákat, illetve – ahogy azt már korábban említettük – milyen ösztönzőket, fizetési kedvezményeket lehet számukra ajánlani a teljesítés felgyorsítása érdekében.

Hazai úttörő: a Payee

A Payee egy hazai alapítású, a követeléskezelést új alapokra helyező startup. A cég szolgáltatáscsomagja három modulból áll: fizetési felszólításból, az ügyvédi levélből és a jogi behajtásból. A Badinszky Bence, a Payee társalapítója lapunknak elmondta, hogy eredetileg a harmadik, és egyben a legösszetettebb eljárást szerették volna digitális folyamattá transzformálni. A fizetési meghagyások jogi előkészítése ugyanis hosszú, repetitív és fáradságos munka, ráadásul évente körülbelül 500 000 darabot indítanak belőle, így jelentős terhet ró az ügyvédi irodákra. A Payee később felismerte, hogy a fizetési meghagyás előtt is léteznek behajtási lépések, - ezek a fentebb említett fizetési felszólítás és ügyvédi levél - amelyek ugyan kisebb értékűek, puhább jogi eszközök kötődnek hozzájuk, de olyan sok keletkezik belőlük, hogy nem lehet őket figyelmen kívül hagyni.

A Payee-t nem egyszerűen online követeléskezelőnek szánták, hanem egy technológiai megoldást szerettek volna létrehozni. A cég API-t is fejleszt, vagyis amennyiben egy digitális platform (pl.: számlázó, ERP, társasházkezelő szoftver) szeretné bővíteni a szolgáltatásait, a Payee standard megoldását az API-nak köszönhetően implementálhatja.

Badinszky szerint a Payee a sokszor bonyolult, nehezen átlátható és emiatt „túlmisztifikált” jogi eljárásokat igyekszik közérthetővé tenni. A háttérben a klasszikus jogi folyamat zajlik, de a Payee legnagyobb újítása, hogy egykapus rendszerként kommunikál a hatóságokkal (ügyvéd, közjegyző, végrehajtó). A jogi lépéseket partner ügyvédi irodák támogatásával hajtják végre, és a közjegyzői kamarához is be vannak kötve. A fizetési meghagyás sikertelensége esetén a végrehajtó veszi át az esetet, amellyel szintén folyamatosan kommunikálnak.

A behajtási időtartama változó, elfordulhat, hogy hónapokig vagy akár évekig is eltart egy-egy ügy. A Payee ezért folyamatosan közli, ha változik az eljárás státusza, vagyis az ügyfélnek nem kell egyenként felkeresni az érintetteket, az egyablakos rendszer jelzi, ha bármi teendője van. A megbízás digitális úton jön létre, így papírmunkára nincs szükség. A Payee behajtási motorja a bekért adatokból az adott ország közjegyzői kamarája által elfogadott kérelmet generál, majd miután ez végigmegy a rendszeren, a különböző érintettektől eltérő formátumú fájlok érkeznek vissza, és az ezekből kinyert információkat a rendszer szintetizálja, majd közérthető módon megjeleníti a felhasználó számára.

Badinszky elmondta, hogy jelenleg az edukációs tevékenység jelenti számukra az egyik legnagyobb kihívást, hiszen sokan még mindig papírt vagy excelt használnak a követelések nyilvántartásához és az ügyintézésben is.

A hagyományos követeléskezelők sokszor standard árakon dolgoznak, és emiatt ritkán vállalnak el kisebb összegű követeléseket, a digitalizáció azonban ezeket az eljárásokat is méretgazdaságossá teszi.

A Payee alapítója elmondta, hogy ezt felismerve nemrég egy új szegmensre bukkantak: olyan webshopokra, amelyek sorozatosan estek el a visszaküldött termékek utáni csomagolási díjaktól. Ezek általában néhány ezer forintos tételt jelentenek, amelyekért eddig nem érte meg követeléskezelési eljárást indítani, a Payee szolgáltatás azonban ezt is jövedelmezővé teszi.

A Payee alapítója szerint a válság várhatóan megdobja majd az üzletüket, hiszen ilyenkor általában nő teljesítetlen kifizetések volumene, várhatóan sokan fognak rájuk támaszkodni, így jelentősen nő majd a leterheltségük, amit folyamatos rendelkezésre állással és szakmai ügyfélszolgálattal fognak kezelni. A cél Badinszky szerint, hogy "a haza vállalatokat pénzügyileg fitten tartsák."

